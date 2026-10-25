AI, OTT, स्टोरेज, एडिटिंग टूल्स... मोबाइल रिचार्ज पर हजारों रुपये के प्रो प्लान फ्री, जियो, एयरटेल, VI के प्लांस देखिए

अगर आप फ्री में एआई का प्रो वर्जन चाहते हैं तो मोटा पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगर आप कंटेंट क्रिएटर या आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आपको फोटो एडिटर और ग्राफिक डिजाइनिंग टूल का प्रो वर्जन चाहिए होंगे। अगर आप फिल्में, वेब सीरीज, डॉक्युमेंट्री या सीरियल्स देखने के शौकीन हैं तो आपको भी अलग-अलग जगह सब्सक्रिप्शन लेने होंगे। लेकिन थोड़ी होशियारी बरतें तो कुछ सौ रुपये के इन शौकों और हजारों रुपये वाले जरूरी टूल्स तक के बिल्कुल वैध तरीके से मुफ्त एक्सेस पा सकते हैं।
जियो के आने के बाद टेलीकॉम कंपनियां सिर्फ कॉल, एसएमएस और इंटरनेट की सुविधा देने तक सीमित नहीं रह गईं। जियो हो या एयरटेल या फिर वोडाफोन, सभी टेलीकॉम कंपनियां अलग-अलग तरह की अतिरिक्त सुविधाएं दे रही हैं। आज हम तीनों कंपनियों के उन प्रीपेड रिचार्ज प्लांस की बात करेंगे जो मुफ्त में ओटीटी, एआई और एडिटिंग टूल्स के सब्सक्रिप्शन देती हैं। आप अपनी जरूरतों के हिसाब से अपना रिचार्ज प्लान चुन सकते हैं।
जेमीनी प्रो: जियो के 349 रुपये और इससे ज्यादा के मंथली रिचार्ज प्लान, जियो होम प्लान
कैनवा प्रो: जियो के 349 रुपये के प्लान से कैनवा लाइट प्रो सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। 399 रुपये या उससे ऊपर के रिचार्ज पर फुल कैनवा प्रो मिलता है।
जियो का 1000 रुपये का एनुअल पैक में भी फुल कैनवा प्रो सब्सक्रिप्शन मिलता है।
एडोबी एक्सप्रेस प्रीमियम: एयरटेल अपने कई रिचार्ज प्लान में एडिंटिंग टूल एडोबी का प्रीमियम प्लान मुफ्त देता है। यह 199 रुपये के प्लान से ही शुरू हो जाता है।
ऑनलाइन स्टोरेज: 349 रुपये के रिचार्ज प्लान और जियो होम प्लान के साथ 5000 जीबी यानी 5 टीबी का गूगल स्टोरेज मिलता है। जियो के कई रिचार्ज प्लांस में 50 जीबी जियो एआई क्लाउड स्टोरेज मिलता है।
वहीं, एयरटेल के 379 रुपये और 449 रुपये के रिचार्ज प्लान में गूगल वन का सब्सक्रिप्शन मिलता है जिसमें 30 जीबी क्लाउड स्टोरज की सुविधा मिलती है।
जियो हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, सोनी लिव, जी5 जैसे ओटीटी सब्सक्रिप्शंस जियो, एयरटेल और वीआई के कई प्लांस में मिल जाते हैं।
जियो का 55 रुपये के रिचार्ज प्लान से जियो टीवी ऐप के जरिए कई पेड टीवी चैनल्स फ्री देख सकते हैं। वहीं, 77 रुपये से सोनी लिव के रूप में ओटीटी प्लान मिलना शुरू हो जाता है। 149 रुपये के प्लान से जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मिलने लगता है।
जियो के 200 रुपये के डेटा प्लान में यूट्यूब प्रीमियम, YT म्यूजिक प्रीमियम, प्राइम वीडियो मोबाइल, जियो हॉटस्टार, सोनी लिव, Z5, लायंसगेट, डिस्कवरी+, जियो टीवी, फैनकोड, टाइम्स प्ले जैसे ओटीटी सब्सक्रिप्शन मिल जाते हैं।
जियो में फ्री नेटफ्लिक्स 1299 रुपये और 1799 रुपये के रिचार्ज प्लान में ही मिलता है।
वीआई अपने 1198 रुपये और 1599 रुपये के प्लान पर नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन देता है।
एयरटेल 279 रुपये के प्लान से नेटफ्लिक्स का बेसिक सब्सक्रिप्शन फ्री दे देता है।
जियो के 200 रुपये के रिचार्ज पर सीनेपोलिस के कम से कम 550 रुपये के टिकट पर 150 रुपये की छूट मिल जाती है।
तीनों ही टेलिकॉम कंपनियों के अपने-अपने ओटीटी प्लैटफॉर्म्स भी हैं। जियो का अपना जियो टीवी और जियो हॉटस्टार है तो एयटेल का एयटेल एक्स्ट्रीम है जबकि वीआई का वीआई मूवीज एंड टीवी है।
ध्यान रहे कई ओटीटी प्लांस में कॉल, एसएमएस की सुविधा नहीं होती, सिर्फ डेटा मिलता है। कई प्लांस में डेटा भी नहीं मिलता। जैसे जियो के 1000 रुपये के एनुअल प्लान में कॉल-एसएमएस की सुविधा नहीं मिलती है। सिर्फ 28 दिन के लिए डेटा पैक मिलता है। लेकिन हर महीने 100 रुपये का कूपन मिलता है जिसका इस्तेमाल आप 399 रुपये या उससे ऊपर के रिचार्ज प्लान में कर सकते हैं। जरूरी है कि रिचार्ज करने से पहले प्लान बेनिफिट्स लिस्ट पर गौर कर लें।
Disclaimer: यह लेख सिर्फ जानकारी के लिए है। मिंट हिंदी का जियो, एयरटेल या वीआई में से किसी के साथ कोई टाइअप नहीं है और ना ही किसी अन्य तरह से किसी प्रकार का हित जुड़ा है।
टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।
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