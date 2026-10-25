AI, OTT, स्टोरेज, एडिटिंग टूल्स... मोबाइल रिचार्ज पर हजारों रुपये के प्रो प्लान फ्री, जियो, एयरटेल, VI के प्लांस देखिए

अगर आप फ्री में एआई का प्रो वर्जन चाहते हैं तो मोटा पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगर आप कंटेंट क्रिएटर या आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आपको फोटो एडिटर और ग्राफिक डिजाइनिंग टूल का प्रो वर्जन चाहिए होंगे। अगर आप फिल्में, वेब सीरीज, डॉक्युमेंट्री या सीरियल्स देखने के शौकीन हैं तो आपको भी अलग-अलग जगह सब्सक्रिप्शन लेने होंगे। लेकिन थोड़ी होशियारी बरतें तो कुछ सौ रुपये के इन शौकों और हजारों रुपये वाले जरूरी टूल्स तक के बिल्कुल वैध तरीके से मुफ्त एक्सेस पा सकते हैं।

कॉल-एसएमएस और डेटा के सिवा भी बहुत कुछ जियो के आने के बाद टेलीकॉम कंपनियां सिर्फ कॉल, एसएमएस और इंटरनेट की सुविधा देने तक सीमित नहीं रह गईं। जियो हो या एयरटेल या फिर वोडाफोन, सभी टेलीकॉम कंपनियां अलग-अलग तरह की अतिरिक्त सुविधाएं दे रही हैं। आज हम तीनों कंपनियों के उन प्रीपेड रिचार्ज प्लांस की बात करेंगे जो मुफ्त में ओटीटी, एआई और एडिटिंग टूल्स के सब्सक्रिप्शन देती हैं। आप अपनी जरूरतों के हिसाब से अपना रिचार्ज प्लान चुन सकते हैं।

जेमिनी प्रो, कैनवा प्रो, एडोबी एक्सप्रेस प्रीमियम और क्लाउड स्टोरेज जेमीनी प्रो: जियो के 349 रुपये और इससे ज्यादा के मंथली रिचार्ज प्लान, जियो होम प्लान

कैनवा प्रो: जियो के 349 रुपये के प्लान से कैनवा लाइट प्रो सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। 399 रुपये या उससे ऊपर के रिचार्ज पर फुल कैनवा प्रो मिलता है।

जियो का 1000 रुपये का एनुअल पैक में भी फुल कैनवा प्रो सब्सक्रिप्शन मिलता है।

एडोबी एक्सप्रेस प्रीमियम: एयरटेल अपने कई रिचार्ज प्लान में एडिंटिंग टूल एडोबी का प्रीमियम प्लान मुफ्त देता है। यह 199 रुपये के प्लान से ही शुरू हो जाता है।

ऑनलाइन स्टोरेज: 349 रुपये के रिचार्ज प्लान और जियो होम प्लान के साथ 5000 जीबी यानी 5 टीबी का गूगल स्टोरेज मिलता है। जियो के कई रिचार्ज प्लांस में 50 जीबी जियो एआई क्लाउड स्टोरेज मिलता है।

वहीं, एयरटेल के 379 रुपये और 449 रुपये के रिचार्ज प्लान में गूगल वन का सब्सक्रिप्शन मिलता है जिसमें 30 जीबी क्लाउड स्टोरज की सुविधा मिलती है।

मुफ्त का मनोरंजन जियो हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, सोनी लिव, जी5 जैसे ओटीटी सब्सक्रिप्शंस जियो, एयरटेल और वीआई के कई प्लांस में मिल जाते हैं।

जियो का 55 रुपये के रिचार्ज प्लान से जियो टीवी ऐप के जरिए कई पेड टीवी चैनल्स फ्री देख सकते हैं। वहीं, 77 रुपये से सोनी लिव के रूप में ओटीटी प्लान मिलना शुरू हो जाता है। 149 रुपये के प्लान से जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मिलने लगता है।

जियो के 200 रुपये के डेटा प्लान में यूट्यूब प्रीमियम, YT म्यूजिक प्रीमियम, प्राइम वीडियो मोबाइल, जियो हॉटस्टार, सोनी लिव, Z5, लायंसगेट, डिस्कवरी+, जियो टीवी, फैनकोड, टाइम्स प्ले जैसे ओटीटी सब्सक्रिप्शन मिल जाते हैं।

नेटफ्लिक्स प्लांस जियो में फ्री नेटफ्लिक्स 1299 रुपये और 1799 रुपये के रिचार्ज प्लान में ही मिलता है।

वीआई अपने 1198 रुपये और 1599 रुपये के प्लान पर नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन देता है।

एयरटेल 279 रुपये के प्लान से नेटफ्लिक्स का बेसिक सब्सक्रिप्शन फ्री दे देता है।

सिनेपॉलिस टिकट डिस्काउंट जियो के 200 रुपये के रिचार्ज पर सीनेपोलिस के कम से कम 550 रुपये के टिकट पर 150 रुपये की छूट मिल जाती है।

तीनों ही टेलिकॉम कंपनियों के अपने-अपने ओटीटी प्लैटफॉर्म्स भी हैं। जियो का अपना जियो टीवी और जियो हॉटस्टार है तो एयटेल का एयटेल एक्स्ट्रीम है जबकि वीआई का वीआई मूवीज एंड टीवी है।

रिचार्ज से पहले देख लें बेनिफिट्स लिस्ट ध्यान रहे कई ओटीटी प्लांस में कॉल, एसएमएस की सुविधा नहीं होती, सिर्फ डेटा मिलता है। कई प्लांस में डेटा भी नहीं मिलता। जैसे जियो के 1000 रुपये के एनुअल प्लान में कॉल-एसएमएस की सुविधा नहीं मिलती है। सिर्फ 28 दिन के लिए डेटा पैक मिलता है। लेकिन हर महीने 100 रुपये का कूपन मिलता है जिसका इस्तेमाल आप 399 रुपये या उससे ऊपर के रिचार्ज प्लान में कर सकते हैं। जरूरी है कि रिचार्ज करने से पहले प्लान बेनिफिट्स लिस्ट पर गौर कर लें।