Amazon Shopping Tips: सिर्फ कार्ड नहीं, कई तरीकों से डिस्काउंट लेते हैं ऐमजॉन कस्टमर, क्या आप ये तरकीब जानते हैं?

Amazon Discount Offers: त्योहारी सीजन में लोग दिल खोलकर खर्च करते हैं। इसलिए ऑफलाइन स्टोर्स के साथ-साथ ऑनलाइन प्लैटफॉर्म्स पर भी तरह-तरह के ऑफर्स दिए जाते हैं। देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केटप्लेस ऐमजॉन भी इन दिनों 'ग्रेट इंडियन फेस्टिवल' के तहत डिस्काउंट्स और कैशबैक जैसे ऑफर्स लेकर आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐमजॉन के ग्राहक अन्य दिनों में भी कई तरीकों से छूट पा लेते हैं। तो आइए जानते हैं कि आप भी ऐमजॉन से सामान मंगवाया करते हैं तो कार्ड और कूपन पर मिल रही छूट के अलावा किन तरीकों से पैसे बचा सकते हैं।
सब्सक्राइब एंड सेव: किराने का सामान, घर का जरूरी सामान, पालतू जानवरों के लिए सामान जैसी रोजमर्रा की जरूरी चीजों की रेगुलर डिलीवरी के लिए सब्सक्राइब करें और 5–15% तक की छूट पाएं। आप एक ही डिलीवरी में जितने ज्यादा सब्सक्रिप्शन शामिल करेंगे, आपको उतनी ही ज्यादा छूट मिलेगी।
ऐमजॉन पे कैशबैक: चुनिंदा सामानों पर सीमित समय के लिए मिलने वाले कैशबैक ऑफर पर नजर रखें। यह कैशबैक सीधे आपके ऐमजॉन पे बैलेंस में जुड़ जाता है। ऐसे ऑफर के बारे में अक्सर पुश नोटिफिकेशन या ईमेल से जानकारी दी जाती है।
लाइटनिंग डील्स और डील ऑफ द डे: ये सीमित समय के लिए मिलने वाले ऑफर होते हैं, जिनमें भारी छूट दी जाती है। 'टुडेज डील्स' पेज पर नजर रखें, खासकर सेल इवेंट्स के दौरान।
ऐमजॉन प्राइम के फायदे: प्राइम मेंबर्स को डील्स का ऐक्सेस सबसे पहले मिलता है। साथ ही, उन्हें कुछ खास कीमतें और विशेष ऑफर भी मिलते हैं, जैसे 'बेबी विशलिस्ट' पर 15% की छूट। अभी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में भी ऐमजॉन प्राइम मेंबर्स को अतिरिक्त 250 रुपये कैशबैक मिल रहा है।
ऐमजॉन फ्रेश डील्स: अगर आप किराने का सामान ऑर्डर करते हैं, तो ऐमजॉन फ्रेश पर अक्सर रेगुलर ऑफर के अलावा अलग से खास प्रमोशन और छूट मिलती रहती है।
ज्यादा खरीदें, ज्यादा बचाएं और कॉम्बो ऑफर: कुछ प्रॉडक्ट्स पर बंडल प्राइसिंग या अलग-अलग स्तर की छूट मिलती है, जो एक से ज्यादा यूनिट खरीदने पर लागू होती है।
नो-कॉस्ट ईएमआई ऑफर: हालांकि यह सीधे तौर पर कोई छूट नहीं है, लेकिन 'नो-कॉस्ट EMI' चुनने पर आपको कोई ब्याज नहीं देना पड़ता। इससे महंगी चीजें खरीदते समय आपके पैसे बच जाते हैं।
गिफ्टर वाउचर: आप गिफ्टर ऐप या इस वेब पेज से ऐमजॉन के गिफ्ट कार्ड्स और गिफ्ट वाउचर्स सस्ते में खरीद सकते हैं। ऐमजॉन पे गिफ्ट कार्ड खरीदने के लिए आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या एचडीएफसी बैंक के यूपीआई ऐप जैप के वॉलेट से भी पेमेंट कर सकते हैं।
क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स: कई क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स पॉइंट्स के भुनाने के लिए ऐमजॉन वाउचर्स का विकल्प भी देते हैं। आप रिवॉर्ड पॉइंट्स से वाउचर्स खरीदकर ऐमजॉन पर सामान खरीद सकते हैं।
ऐमजॉन नाउ: जेप्टो, ब्लिंकइट की तरह ऐमजॉन भी अब इंस्टैंट डिलिवरी प्लैफॉर्म ऐमजॉन नाउ लेकर आया है। यहां 99 रुपये के ऑर्डर पर डिलिवरी चार्ज नहीं लगता, 499 रुपये के ऑर्डर पर 50 रुपये, 899 रुपये के ऑर्डर पर 100 रुपये जबकि 1,499 रुपये के सामान ऑर्डर करने पर 200 रुपये कैशबैक मिल जाता है।
Disclaimer: यह लेख सिर्फ जानकारी के लिए है। मिंट हिंदी का ऐमजॉन से कोई व्यावसायिक हित नहीं जुड़ा है।
टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।
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