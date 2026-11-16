Amazon-Flipkart से खरीदारी करते हैं? 1 जनवरी से बदल जाएंगे डिस्काउंट से लेकर रिफंड तक के नियम

New Rules Online Shopping: अगर आप Amazon, Flipkart या किसी भी दूसरी ई-कॉमर्स वेबसाइट से ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, तो आपके लिए जरूरी खबर है। नए साल यानी 1 जनवरी 2027 से ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़े कई नियम बदलने जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने ग्राहकों को फर्जी डिस्काउंट, फेक विज्ञापनों और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने ई-कॉमर्स नियमों में बदलाव किया है। सरकार ने Consumer Protection (E-Commerce) Rules, 2020 में कुछ बदलाव किया है। आइए जानते हैं कि इन बदलाव का आपके जीवन पर क्या असर होगा।
केंद्र सरकार ने सबसे बड़ा बदलाव डिस्काउंट के नियमों पर किया है। अभी तक दुकानदार अपने प्रोडक्ट के रेट बढ़ाकर उनपर 50-80 प्रतिशत डिस्काउंट देने लगता है, जिससे ग्राहक उसके प्रति आकर्षित होते हैं। अब नए नियमों के अनुसार, अब अगर कोई ई-कॉमर्स कंपनी या सेलर किसी प्रोडक्ट पर छूट देने का दावा करता है तो उसे डिस्काउंट वाली कीमत के साथ उसकी पिछली कीमत भी दिखानी होगी। अगर किसी प्रोडक्ट की कीमत 1,000 रुपये है और कंपनी उस पर 50 फीसदी छूट दिखा रही है, तो ग्राहक येभी देख सकेंगे कि पिछले 30 दिनों में उस प्रोडक्ट की सबसे कम कीमत कितनी थी।
इसके अलावा कई बार जब आप किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर कुछ सामान सर्च करते हैं ,तो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट पहले दिखते हैं। नए नियमों के तहत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को ऐसे प्रोडक्ट की पहचान सही तरीके से बतानी होगी। यानी अगर किसी प्रोडक्ट को पैसे लेकर सर्च रिजल्ट में ऊपर दिखाया जा रहा है तो उसके साथ Sponsored लिखना जरूरी होगा।
ऑनलाइन खरीदारी में कई बार ग्राहकों को खराब प्रोडक्ट मिल जाते हैं और कई बार रिफंड करने में दिक्कत आती है।नए नियमों के तहत हर ई-कॉमर्स कंपनी को केंद्र सरकार की नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) की से जुड़ना जरूरी होगा।
वहीं अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने वाली कंपनियों को प्रोडक्ट से जुड़ी जरूरी जानकारी साफ-साफ देनी होगी। इसके अलावा ग्राहकों को प्रोडक्ट की एक्सपायरी या बेस्ट बिफोर डेट, रिटर्न और रिफंड पॉलिसी, एक्सचेंज, वारंटी, गारंटी, डिलीवरी चार्ज, शिपिंग और पेमेंट के तरीकों की जानकारी भी देनी होगी।इसके अलावा अब ई-कॉमर्स कंपनियों को डार्क पैटर्न से जुड़े सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा. साथ ही हर साल अपने प्लेटफॉर्म का ऑडिट करना होगा और यह भी सर्टिफिकेशन भी दिखाना होगा कि उनका प्लेटफॉर्म किसी तरह के डार्क पैटर्न से जुड़ा नहीं है.
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.More
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.