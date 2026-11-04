दिवाली से पहले अमूल का घी और मक्खन खरीदना हुआ महंगा, जानिए नए दाम और कितनी बढ़ी कीमत

दिवाली से पहले आम लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा है। देश की प्रमुख डेयरी कंपनी अमूल (Amul) ने घी और मक्खन की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। अब अमूल के 1 किलो वाले घी के पैक के लिए ग्राहकों को पहले के मुकाबले 50 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे।

वहीं, 500 ग्राम मक्खन का पैक भी 15 रुपये महंगा हो गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया (TOI) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कीमतों में यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है, जब बाजार में अमूल के गाय के घी की मांग बढ़ रही है और कई जगहों पर इसकी कमी भी देखी जा रही है।

घी और मक्खन की कीमतें बढ़ने की एक बड़ी वजह त्योहारों के दौरान बढ़ती मांग मानी जा रही है। इसके अलावा, गुजरात और पड़ोसी राज्य राजस्थान में मिलावटी घी के खिलाफ कार्रवाई के बाद लोग ब्रांडेड घी खरीदने को प्राथमिकता दे रहे हैं।

इससे अमूल जैसे बड़े ब्रांड के उत्पादों की मांग बढ़ी है। इस कीमत बढ़ोतरी से सितंबर 2025 में जीएसटी दरों में कटौती के बाद ग्राहकों को मिली राहत का फायदा भी कुछ हद तक कम हो गया है।

अमूल घी और मक्खन के नए दाम कितने हुए? अमूल ने घी और मक्खन के अलग-अलग पैक की कीमतों में बदलाव किया है। अब 1 किलो घी के डिब्बे की कीमत 630 रुपये से बढ़कर 680 रुपये हो गई है। वहीं, 500 ग्राम शुद्ध घी के पाउच के लिए अब ग्राहकों को 345 रुपये देने होंगे। पहले इसकी कीमत 325 रुपये थी।

मक्खन की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। 100 ग्राम मक्खन का पैक अब 63 रुपये के बजाय 66 रुपये में मिलेगा। वहीं, 500 ग्राम मक्खन की कीमत 310 रुपये से बढ़कर 325 रुपये हो गई है। अमूल के उत्पादों की पुरानी और नई कीमतें इस प्रकार हैं:

अमूल का उत्पाद पुरानी कीमत नई कीमत कितनी बढ़ी कीमत घी, 1 किलो डिब्बा 630 रुपये 680 रुपये 50 रुपये शुद्ध घी, 500 ग्राम पाउच 325 रुपये 345 रुपये 20 रुपये मक्खन, 100 ग्राम पैक 63 रुपये 66 रुपये 3 रुपये मक्खन, 500 ग्राम पैक 310 रुपये 325 रुपये 15 रुपये

अमूल के ऑनलाइन मंच पर गाय के घी की कीमत 740 रुपये प्रति लीटर, सागर घी की कीमत 710 रुपये, शुद्ध घी की कीमत 700 रुपये और भैंस के घी की कीमत 720 रुपये प्रति लीटर बताई गई है। हालांकि, ऑनलाइन मंच पर शुद्ध घी, भैंस का घी और एक कॉम्बो पैक जैसे कई उत्पादों के सामने स्टॉक खत्म होने की जानकारी दिखाई दे रही थी।

जीएसटी में कटौती के बाद कितनी सस्ती हुई थीं कीमतें? अमूल ने सितंबर 2025 में जीएसटी दरों में कटौती के बाद अपने करीब 700 डेयरी उत्पादों की कीमतें कम की थीं। उस समय घी और मक्खन भी सस्ते हुए थे।

जीएसटी में कटौती के बाद घी पर लगने वाला टैक्स 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया था। इसके बाद अमूल ने एक लीटर घी के डिब्बे की कीमत 650 रुपये से घटाकर 610 रुपये कर दी थी। इसी तरह 5 लीटर घी का डिब्बा 3,275 रुपये के बजाय 3,075 रुपये में मिलने लगा था।

मक्खन की कीमतों में भी राहत दी गई थी। 100 ग्राम मक्खन का पैक 62 रुपये से घटाकर 58 रुपये और 500 ग्राम का पैक 305 रुपये से कम करके 285 रुपये कर दिया गया था। जीएसटी में कटौती से पहले और बाद की कीमतों में अंतर इस प्रकार था:

उत्पाद जीएसटी कटौती से पहले जीएसटी कटौती के बाद घी, 1 लीटर डिब्बा 650 रुपये 610 रुपये घी, 5 लीटर डिब्बा 3,275 रुपये 3,075 रुपये मक्खन, 100 ग्राम पैक 62 रुपये 58 रुपये मक्खन, 500 ग्राम पैक 305 रुपये 285 रुपये

गुजरात समेत कई बाजारों में अमूल के गाय के घी की कमी कीमतें बढ़ने के साथ ही ग्राहकों को अमूल के कुछ उत्पाद खरीदने में भी परेशानी हो रही है। गुजरात के वडोदरा और अहमदाबाद में दुकानदारों का कहना है कि गणेश चतुर्थी के बाद से ही घी की सप्लाई कम हो गई है। खासतौर पर अमूल के गाय के घी की उपलब्धता में कमी आई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, अहमदाबाद के सैटेलाइट इलाके में स्थित डी-मार्ट के एक स्टोर में मंगलवार को अमूल का घी और मक्खन दोनों उपलब्ध नहीं थे। यह परेशानी केवल गुजरात तक सीमित नहीं है। जुलाई और सितंबर के दौरान पुणे और कोलकाता में भी अमूल के उत्पादों की सप्लाई प्रभावित होने की खबरें आई थीं। जम्मू-कश्मीर से भी इस तरह की शिकायतें सामने आई हैं।

हालांकि, अलग-अलग राज्यों में सप्लाई की समस्या की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं है। अमूल उत्पादों का विपणन करने वाली गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF) ने इस मामले पर पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया।

अमूल से जुड़े एक सहकारी क्षेत्र के पदाधिकारी ने बताया कि गुजरात और राजस्थान में मिलावटी घी के खिलाफ कार्रवाई के बाद ब्रांडेड घी की मांग तेजी से बढ़ी है। उनके मुताबिक, पिछले छह महीनों में दोनों राज्यों के अलग-अलग इलाकों में करीब 2 लाख किलो नकली घी जब्त किया गया है।

उनका कहना है कि मिलावटी घी के खिलाफ कार्रवाई से लोगों का भरोसा स्थापित ब्रांडों पर बढ़ा है। यही वजह है कि ग्राहक अब अमूल जैसे ब्रांड का घी खरीदना पसंद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आमतौर पर साल भर में इस्तेमाल होने वाले कुल घी का करीब 45 फीसदी हिस्सा त्योहारों के मौसम में बिकता है। इससे भी सप्लाई पर दबाव बढ़ जाता है।

वडोदरा में दुकानदारों को जरूरत के मुताबिक नहीं मिल रहा गाय का घी वडोदरा में अमूल पार्लर चलाने वाले दुकानदारों का कहना है कि सप्लाई बेहतर करने की कोशिशों के बावजूद गाय के घी की कमी बनी हुई है। एक पार्लर संचालक ने TOI को बताया कि उनके आउटलेट को सामान्य जरूरत के मुकाबले बहुत कम घी मिल रहा है। गणपति उत्सव के बाद से उन्हें अमूल का गाय का घी नहीं मिला है।

रिपोर्ट के मुताबिक, पार्लर संचालकों ने हाल ही में वितरकों के साथ बैठक कर घी की कमी का मुद्दा उठाया था। इसके बाद सप्लाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कुछ कदम उठाए गए, लेकिन गाय के घी की उपलब्धता अब भी पर्याप्त नहीं है।