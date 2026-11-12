अमूल और मदर डेयरी का दूध हुआ महंगा, आज से चुकाने होंगे ज्यादा पैसे; जानें नई कीमतें

नई दिल्ली: देश की प्रमुख डेयरी कंपनियों अमूल और मदर डेयरी ने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। दोनों कंपनियों ने दूध की कीमतों में दो से चार रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। नई दरें 12 नवंबर 2026 यानी गुरुवार से लागू हो गई हैं।
ऐसे में अब दूध खरीदने के लिए लोगों को पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। दूध की कीमतों में इस बढ़ोतरी का सीधा असर आम परिवारों के मासिक बजट पर पड़ सकता है।
कंपनियों ने दूध महंगा करने के पीछे उत्पादन लागत में बढ़ोतरी को वजह बताया है। उनका कहना है कि किसानों से दूध खरीदने की कीमत, पशु आहार, चारा, पैकेजिंग और परिवहन का खर्च बढ़ गया है। इसके अलावा ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी से भी लागत पर दबाव पड़ा है।
अमूल ब्रांड के तहत दूध बेचने वाली गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ (जीसीएमएमएफ) ने 12 नवंबर से दूध की कीमतों में दो से चार रुपये प्रति लीटर तक की वृद्धि की है। कंपनी ने अलग-अलग प्रकार के दूध के दाम में करीब 4 से 5 प्रतिशत तक इजाफा किया है।
जीसीएमएमएफ के मुताबिक, अमूल के सबसे ज्यादा बिकने वाले टोंड दूध (3 प्रतिशत फैट) की कीमत दो रुपये प्रति लीटर बढ़ाई गई है। वहीं, 6 प्रतिशत फैट वाले अमूल गोल्ड की कीमत में चार रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है।
कंपनी का कहना है कि पिछले एक साल में उसके सदस्य दुग्ध संघों ने किसानों से दूध खरीदने की कीमतों में 4 से 5 प्रतिशत तक इजाफा किया है। इसके अलावा हरे और सूखे चारे, पशु आहार, पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली फिल्म और ईंधन की लागत भी बढ़ी है।
जीसीएमएमएफ के अनुसार, गुजरात समेत देश के कई हिस्सों में बारिश कम होने और असमान मानसून के कारण चारे की उपलब्धता प्रभावित हुई है। ऐसे में किसानों को बेहतर कीमत देने और उनकी आर्थिक मदद जारी रखने के लिए दूध के दाम बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
दिल्ली-एनसीआर में दूध की बड़ी आपूर्तिकर्ता कंपनी मदर डेयरी ने भी 12 नवंबर से अपने पैकेट और खुले दूध की कीमतों में दो से चार रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है।
कंपनी के अनुसार, पिछले एक साल में पशुओं के हरे और सूखे चारे की कीमतों में करीब 20 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। वहीं, पशु आहार भी लगभग 10 प्रतिशत महंगा हुआ है। इसके अलावा पैकेजिंग, परिवहन और अन्य परिचालन खर्च में करीब 25 प्रतिशत तक का इजाफा हुआ है।
मदर डेयरी ने कहा कि किसानों से दूध खरीदने की लागत बढ़ने के कारण कीमतों में संशोधन करना जरूरी हो गया था। कंपनी ने बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा उपभोक्ताओं पर डाला है।
|दूध का प्रकार
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|टोंड दूध (खुला)
|58 रुपये
|60 रुपये
|फुल क्रीम दूध (पाउच)
|72 रुपये
|76 रुपये
|टोंड दूध (पाउच)
|60 रुपये
|62 रुपये
|डबल टोंड दूध
|54 रुपये
|56 रुपये
|गाय का दूध
|62 रुपये
|65 रुपये
मदर डेयरी दिल्ली-एनसीआर में रोजाना करीब 35 लाख लीटर दूध की बिक्री करती है। देशभर में कंपनी की कुल दैनिक बिक्री 50 लाख लीटर से ज्यादा है।
दूध की कीमतों में बढ़ोतरी ऐसे समय हुई है, जब खाद्य महंगाई पहले से ही चिंता का विषय बनी हुई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर 2026 में खाद्य महंगाई दर बढ़कर 7.74 प्रतिशत हो गई थी। अगस्त में यह 5.97 प्रतिशत थी।
दूध रोजमर्रा की जरूरत का अहम हिस्सा है। ऐसे में इसकी कीमतें बढ़ने से न केवल घरेलू खर्च बढ़ेगा, बल्कि दूध से बनने वाले दूसरे उत्पादों की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है।
अमूल ब्रांड का संचालन करने वाली जीसीएमएमएफ की स्थापना 1973 में हुई थी। यह 18 सहकारी दुग्ध संघों के उत्पादों का विपणन करती है। इसके साथ करीब 36 लाख दुग्ध उत्पादक जुड़े हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में अमूल का ब्रांड कारोबार एक लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया। वहीं, जीसीएमएमएफ ने इसी वित्त वर्ष में 73,450 करोड़ रुपये का कारोबार दर्ज किया।
दूसरी ओर, मदर डेयरी की शुरुआत 1974 में हुई थी। यह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का कारोबार 17 प्रतिशत बढ़कर 20,300 करोड़ रुपये हो गया।
मदर डेयरी दूध और दुग्ध उत्पादों की बिक्री अपने नाम से करती है। वहीं, खाद्य तेल के लिए धारा और फल-सब्जियों समेत अन्य उत्पादों के लिए सफल ब्रांड का इस्तेमाल करती है।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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