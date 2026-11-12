अमूल और मदर डेयरी का दूध हुआ महंगा, आज से चुकाने होंगे ज्यादा पैसे; जानें नई कीमतें

नई दिल्ली: देश की प्रमुख डेयरी कंपनियों अमूल और मदर डेयरी ने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। दोनों कंपनियों ने दूध की कीमतों में दो से चार रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। नई दरें 12 नवंबर 2026 यानी गुरुवार से लागू हो गई हैं।

ऐसे में अब दूध खरीदने के लिए लोगों को पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। दूध की कीमतों में इस बढ़ोतरी का सीधा असर आम परिवारों के मासिक बजट पर पड़ सकता है।

कंपनियों ने दूध महंगा करने के पीछे उत्पादन लागत में बढ़ोतरी को वजह बताया है। उनका कहना है कि किसानों से दूध खरीदने की कीमत, पशु आहार, चारा, पैकेजिंग और परिवहन का खर्च बढ़ गया है। इसके अलावा ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी से भी लागत पर दबाव पड़ा है।

अमूल ने दूध के दाम कितने बढ़ाए? अमूल ब्रांड के तहत दूध बेचने वाली गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ (जीसीएमएमएफ) ने 12 नवंबर से दूध की कीमतों में दो से चार रुपये प्रति लीटर तक की वृद्धि की है। कंपनी ने अलग-अलग प्रकार के दूध के दाम में करीब 4 से 5 प्रतिशत तक इजाफा किया है।

जीसीएमएमएफ के मुताबिक, अमूल के सबसे ज्यादा बिकने वाले टोंड दूध (3 प्रतिशत फैट) की कीमत दो रुपये प्रति लीटर बढ़ाई गई है। वहीं, 6 प्रतिशत फैट वाले अमूल गोल्ड की कीमत में चार रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है।

कंपनी का कहना है कि पिछले एक साल में उसके सदस्य दुग्ध संघों ने किसानों से दूध खरीदने की कीमतों में 4 से 5 प्रतिशत तक इजाफा किया है। इसके अलावा हरे और सूखे चारे, पशु आहार, पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली फिल्म और ईंधन की लागत भी बढ़ी है।

जीसीएमएमएफ के अनुसार, गुजरात समेत देश के कई हिस्सों में बारिश कम होने और असमान मानसून के कारण चारे की उपलब्धता प्रभावित हुई है। ऐसे में किसानों को बेहतर कीमत देने और उनकी आर्थिक मदद जारी रखने के लिए दूध के दाम बढ़ाने का फैसला लिया गया है।

मदर डेयरी का दूध भी हुआ महंगा, जानें नई कीमतें दिल्ली-एनसीआर में दूध की बड़ी आपूर्तिकर्ता कंपनी मदर डेयरी ने भी 12 नवंबर से अपने पैकेट और खुले दूध की कीमतों में दो से चार रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है।

कंपनी के अनुसार, पिछले एक साल में पशुओं के हरे और सूखे चारे की कीमतों में करीब 20 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। वहीं, पशु आहार भी लगभग 10 प्रतिशत महंगा हुआ है। इसके अलावा पैकेजिंग, परिवहन और अन्य परिचालन खर्च में करीब 25 प्रतिशत तक का इजाफा हुआ है।

मदर डेयरी ने कहा कि किसानों से दूध खरीदने की लागत बढ़ने के कारण कीमतों में संशोधन करना जरूरी हो गया था। कंपनी ने बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा उपभोक्ताओं पर डाला है।

दिल्ली-एनसीआर में मदर डेयरी की नई कीमतें

दूध का प्रकार पुरानी कीमत नई कीमत टोंड दूध (खुला) 58 रुपये 60 रुपये फुल क्रीम दूध (पाउच) 72 रुपये 76 रुपये टोंड दूध (पाउच) 60 रुपये 62 रुपये डबल टोंड दूध 54 रुपये 56 रुपये गाय का दूध 62 रुपये 65 रुपये

मदर डेयरी दिल्ली-एनसीआर में रोजाना करीब 35 लाख लीटर दूध की बिक्री करती है। देशभर में कंपनी की कुल दैनिक बिक्री 50 लाख लीटर से ज्यादा है।

दूध महंगा होने से बढ़ सकती है खाद्य महंगाई दूध की कीमतों में बढ़ोतरी ऐसे समय हुई है, जब खाद्य महंगाई पहले से ही चिंता का विषय बनी हुई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर 2026 में खाद्य महंगाई दर बढ़कर 7.74 प्रतिशत हो गई थी। अगस्त में यह 5.97 प्रतिशत थी।

दूध रोजमर्रा की जरूरत का अहम हिस्सा है। ऐसे में इसकी कीमतें बढ़ने से न केवल घरेलू खर्च बढ़ेगा, बल्कि दूध से बनने वाले दूसरे उत्पादों की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है।

कितना बड़ा है अमूल और मदर डेयरी का कारोबार? अमूल ब्रांड का संचालन करने वाली जीसीएमएमएफ की स्थापना 1973 में हुई थी। यह 18 सहकारी दुग्ध संघों के उत्पादों का विपणन करती है। इसके साथ करीब 36 लाख दुग्ध उत्पादक जुड़े हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में अमूल का ब्रांड कारोबार एक लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया। वहीं, जीसीएमएमएफ ने इसी वित्त वर्ष में 73,450 करोड़ रुपये का कारोबार दर्ज किया।

दूसरी ओर, मदर डेयरी की शुरुआत 1974 में हुई थी। यह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का कारोबार 17 प्रतिशत बढ़कर 20,300 करोड़ रुपये हो गया।