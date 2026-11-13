Bank Closed Tomorrow: क्या कल शनिवार को बंद रहेंगे बैंक? जानिए दिल्ली-NCR समेत देशभर के बैंकों का हाल

अगर आपका कोई बैंक का काम पेंडिंग है और कल आप उसे पूरा करने के लिए बैंक जाने वाले हैं, तो उससे पहले एक बार आरबीआई की छुट्टियों का कैलेंडर चेक कर लीजिए। महीने में दो शनिवार को बैंक बंद रहते हैं।

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड13 Nov 2026, 06:57 PM IST
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कल बैंक खुले हैं या बंद
कल बैंक खुले हैं या बंद

Bank Holiday 14 November 2026: छठ के महापर्व की शुरुआत के बाद कल शनिवार को बैंकों के खुलने को लेकर कुछ लोगों में कन्फ्यूजन बना हुआ है। अगर कल आप भी बैंक जाकर अपना कोई काम निपटना चाहते हैं, तो एक बार RBI की छुट्टियों का कैलेंडर चेक कर लें। दरअसल कल यानी 14 नवंबर को शनिवार है। आरबीआई कुछ शनिवार को बैंक बंद रखती है। आइए जानते हैं कि कि कल बैंक खुलेंगे या नहीं।

क्या कल खुलेंगे बैंक?

भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहता है। कल यानी 14 नवंबर को महीने का दूसरा शनिवार पड़ रहा है। इसके अनुसार कल देशभर सरकारी और प्राइवेट बैंक बैंक बंद रहने वाले हैं। शनिवार को बैंक बंद रहने के बाद अब 15 नवंबर को रविवार है। इसलिए अब अगले दोनों दिन साप्ताहिक अवकाश होने की वजह से बैंक बंद रहेंगे।

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16 नवंबर से कब-कब बंद रहेंगे बैंक?

तारीखदिनकिन राज्यों में बैंक बंद रहेंगेछुट्टी का कारण
16 नवंबर 2026सोमवारबिहार, झारखंडछठ पूजा
20 नवंबर 2026शुक्रवारउत्तराखंडइगास-बग्वाल
23 नवंबर 2026सोमवारमेघालयSeng Kut Snem
24 नवंबर 2026मंगलवारपंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत कई राज्यगुरु नानक जयंती
27 नवंबर 2026शुक्रवारकर्नाटककनकदास जयंती

15 तारीख के बाद अब देशभर में नवंबर में 5 दिन तक बैंक बंद रहने वाले हैं। इन छुट्टियों में साप्ताहिक अवकाश शामिल नहीं हैं। 16 नवंबर को भी बिहार और झारखंड में छठ पूजा के लिए बैंकों को बंद रखा गया है।बता दें कि अगर आपके इलाके में बैंक बंद हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बैंक से जुड़े ज्यादातर काम ऑनलाइन ही निपट जाते हैं। अगर आपको किसी को पैसे भेजने हैं, तो आप यूपीआई की मदद से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कैश निकालना है, तो आप कभी भी ATM मशीन में अपना कार्ड डालकर पैसे निकाल सकते हैं।

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इसके अलावा अगर आपको कैश जमा करना भी है, तो आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। अब काफी बैंकों ने बाहर ही कैश जमा करने की मशीन भी लगा दी है। वहां से पैसे जमा करने पर तुरंत आपके बैंक अकाउंट में पैसे जमा हो जाते हैं। ऐसे में बैंक से जुड़े ज्यादातर काम अब ऑनलाइन ही हो जाते हैं, तो अगर आपके यहां बैंक बंद है, तो आपको परेशान नहीं होना है।

About the Author

Anuj Shrivastava

अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

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