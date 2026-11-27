सोना-चांदी के भाव बार-बार गिरने के बाद फिर से चढ़ने लगे हैं। मल्टि कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 4 दिसंबर के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रति 10 ग्राम गोल्ड प्राइस गुरुवार को बुधवार के निचले स्तर 1,17,906 रुपये के मुकाबले 5,982 रुपये तक चढ़कर 1,23,888 रुपये का स्तर पा लिया था। वहीं, आज शुक्रवार के इंड्राडे ट्रेड में दोपहर 2.38 बजे 4,742 रुपये तक की तेजी पाकर 1,26,220 रुपये का उच्च स्तर हासिल कर लिया था। सोने के भाव में आज की यह मजबूती गुरुवार के 1,21,478 रुपये के निम्नतम स्तर के मुकाबले देखी गई।

अगर सोने-चांदी के स्पॉट प्राइस की बात करें तो ऑल इंडिया बुलियन की वेबसाइट पर गुरुवार को 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 320 रुपये मजबूत होकर 1,26,534 रुपये जबकि शुक्रवार को 449 रुपये की तेजी के साथ 1,26,983 रुपये के भाव पर रहा। वहीं, चांदी भी आज 1,57,287 से 1,57,585 रुपये प्रति किलो के भाव पर है। तो क्या अब सोने-चांदी के भाव में तेजी बरकरार रहेगी या इसमें फिर गिरावट की संभावना है?

एक्सपर्ट ने बताया क्यों चढ़े सोने-चांदी के दाम कोटक निओ में कमोडिटी रिसर्च की एवीपी कायनात चैनवाला का मानना है कि सोने-चांदी के भाव में आगे गिरावट आने की पूरी संभावना है। उन्होंने कहा, 'अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड 3% चढ़कर करीब 3,670 डॉलर प्रति औंस जबकि सिल्वर रेट 6% की तेजी से 44.3 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गया है। टेक्नॉलजी स्टॉक्स की कीमतों में गिरावट के बाद आई तेजी और अमेरिकी डॉलर की कीमतों ने नरमी के कारण लिक्विडेशन का प्रेसर थोड़ा घटा है जो इस सप्ताह पहले देखा गया था। यही वजह है कि पिछले सप्ताह औंधे मुंह गिरीं सोने-चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। इस सप्ताह सोना 4% तो चांदी 8% तक चढ़ चुका है।'

गोल्ड-सिल्वर प्राइस की यह रिकवरी टिकाऊ नहीं: एक्सपर्ट चैनवाला ने आगे महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, 'अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत थोड़ी और तेज होकर 3,750 डॉलर प्रति औंस जबकि चांदी की कीमत 47.9 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकती है, लेकिन यह तेजी सीमित रहने वाली है। इसकी है कि वजह मूलभूत आर्थिक स्थितियां अब भी चुनौतीपूर्ण हैं, ऊपर से अमेरिकी फेडरल रिजर्व का रुख रुख और अमेरिका के आंकड़े मजबूत हैं। टेक शेयरों में फिर से आने वाली अस्थिरता सोने-चांदी पर बिकवाली का दबाव बढ़ा सकती है, क्योंकि हाल ही में इन दोनों धातुओं में आई कमजोरी का सीधा संबंध बड़े पैमाने पर पोर्टफोलियो लिक्विडेशन से रहा है।'

कायनात चैनवाला ने साफ-साफ कहा कि जब तक ब्याज दरों को लेकर दृष्टिकोण नहीं बदलता, तब तक कीमतों में होने वाली किसी भी बढ़त को एक टिकाऊ रिकवरी की शुरुआत मानने के बजाय केवल एक 'करेक्टिव रिबाउंड' के रूप में ही देखा जाना चाहिए।'

कहां तक पहुंच सकता है सोने का भाव, एक्सपर्ट ने बताया एलकेपी सिक्यॉरिटीज में कमोडिटी और करेंसी के वीपी रिसर्च एनालिस्ट जतिन त्रिवेदी ने भी बाजार में उथल-पुथल की आशंका दुहराई है। उन्होंने कहा कि सोने में मजबूती शॉर्ट कवरिंग की वजह से हुई ना कि फंडामेंटल बदल गए। उन्होंने कहा, 'सोने में मजबूत शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, जिससे इसकी कीमत 2.60% यानी लगभग 3,150 रुपये बढ़कर 1,25,500 रुपये के आसपास पहुंच गई। ऐसा तब हुआ जब COMEX की कीमतें 3,650 डॉलर के स्तर से काफी ऊपर चली गईं। अगला रेजिस्टेंस 3,675 से 3,700 डॉलर के आसपास है, जहां और प्रॉफिट बुकिंग होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।'

उन्होंने कहा, 'अगले हफ्ते अमेरिका के कई अहम आर्थिक आंकड़े आने वाले हैं और नीति से जुड़े कुछ कार्यक्रम भी हैं, इसलिए बाजार में उतार-चढ़ाव ज्यादा रहने की उम्मीद है। घरेलू बाजार में, कीमतों के 1,22,000 रुपये से 1,28,500 रुपये के दायरे में रहने की उम्मीद है। कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव को देखते हुए, ट्रेडर्स को अनुशासित रिस्क मैनेजमेंट का पालन करना चाहिए।'

ब्रोकरेज बोला- अब नहीं घटेगा सोने का भाव हालांकि, एक्सिस सिक्यॉरिटीज का मानना है कि सोने की कीमत अब नहीं गिरेगी। ब्रोकरेज ने कहा कि शुक्रवार सुबह के सत्र में शॉर्ट कवरिंग के चलते कॉमेक्स गोल्ड की कीमतों में 1% से ज्यादा की तेजी आई। अब बाजार की नजर दिसंबर के 'नॉन-फार्म पेरोल' डेटा और FOMC की बैठक पर है, जिससे कीमतों में एक स्पष्ट दिशा देखने को मिल सकती है। कॉमेक्स में सोने की कीमतों ने $3,450 के स्तर के पास सपोर्ट लिया है और इसे सफलतापूर्वक बनाए रखा है। उसने कहा, 'यह स्तर शॉर्ट टर्म में कीमतों के लिए एक आधार का काम कर सकता है। हमारा मानना ​​है कि जब तक नीचे की तरफ $3,400 का स्तर कायम रहता है, तब तक कीमतों में स्थिर से लेकर सकारात्मक रुझान देखने को मिल सकता है।'