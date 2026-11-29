ATM Free Transaction Limit: अगर आप भी ATM से पैसे निकालते हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ATM से जुड़े कुछ नियमें में बदलाव किया है, जिसका असर हर एटीएम यूजर्स पर होने वाला है। आइए जानते हैं कि अब आप एक महीने में कितनी बार फ्री में पैसे निकाल सकेंगे, तय सीमा पार करने पर कितना चार्ज देना होगा और दूसरे बैंक के ATM से कैश निकालने के नियम क्या होंगे।
भारतीय रिजर्व बैंक के नए निर्देशों के अनुसार, सेविंग अकाउंट रखने वाले ग्राहकों को अपने बैंक के ATM से हर महीने 5 फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलेगी। इन 5 ट्रांजैक्शन में बैलेंस चेक करने और मिनी स्टेटमेंट जैसी नॉन-फाइनेंशियल सेवाएं भी काउंट होंगी।
इसके अलावा अगर आप दूसरे बैंक के ATM से पैसे निकालते हैं, तो उसकी फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा शहर के आधार पर तय है। मेट्रो शहरों में दूसरे बैंक के ATM से हर महीने 3 फ्री ट्रांजैक्शन किए जा सकेंगे। वहीं, नॉन-मेट्रो शहरों में यह सीमा 5 ट्रांजैक्शन होगी।
अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपकी महीने की लिमिट पूरी हो गई, तो कितना चार्ज लगेगा? RBI के निर्देशों के मुताबिक, फ्री लिमिट के बाद हर अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर अधिकतम 23 रुपये चार्ज लगेगा।
कई बार ATM से पैसे निकालने की कोशिश करने पर खाते से रकम कट जाती है, लेकिन मशीन से कैश नहीं निकलता। ऐसी स्थिति में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में उसे वैध ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। इसके साथ उसपर चार्ज भी नहीं लगेगा।
RBI के निर्देशों में PoS यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन के जरिए कैश निकालने की सुविधा से जुड़े प्रावधान भी शामिल हैं। ग्राहक चुनिंदा मर्चेंट आउटलेट पर डेबिट कार्ड, फुल-KYC प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) और UPI के जरिए कैश निकाल सकेंगे। इस सुविधा के तहत एक बार में अधिकतम 2,000 रुपये और महीने में कुल 10,000 रुपये तक कैश निकाला जा सकेगा। इसके लिए किसी सामान की खरीदारी करना जरूरी नहीं होगा।
बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मासिक आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में क्रेडिट कार्ड से करीब 2.45 लाख करोड़ रुपये का खर्च किया गया, जबकि डेबिट कार्ड से खरीदारी पर 40,492 करोड़ रुपये खर्च हुए। इस दौरान एटीएम और दुकानों पर लगी कार्ड भुगतान मशीनों (पीओएस) से कुल नकद निकासी 2.33 लाख करोड़ रुपये से अधिक रही, जो क्रेडिट कार्ड से हुए खर्च से थोड़ी कम है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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