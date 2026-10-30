Aadhaar-PAN से लेकर बैंक रिकॉर्ड तक... AU Small Finance Bank को हैकर्स की धमकी, अब क्या करें ग्राहक?

AU Small Finance Bank Data Leak: बैंक में पैसा जमा करना ही आज ग्राहकों की एकमात्र चिंता नहीं है। अब उनके निजी दस्तावेज और वित्तीय जानकारी की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ऐसे ही AU स्मॉल फाइनेंस बैंक संभावित डेटा लीक की जांच कर रहा है। 'स्कार्लेटग्रुप' (ScarlettGroup) नाम के एक हैकिंग ग्रुप ने दावा किया है कि उसने बैंक के ग्राहकों और कंपनी के आंतरिक रिकॉर्ड से जुड़ी संवेदनशील जानकारी हासिल कर ली है। बताया जा रहा है कि इस लीक में आधार और पैन नंबर, KYC दस्तावेज, सिबिल (CIBIL) स्कोर, बैंक स्टेटमेंट और लोन से जुड़ी जानकारी जैसे व्यक्तिगत और वित्तीय डेटा शामिल हो सकते हैं।
हैकिंग ग्रुप ने धमकी दी है कि अगर बैंक 6 दिनों के भीतर बातचीत नहीं करता है, तो वे चुराई गई जानकारी को सार्वजनिक कर देंगे। इस डेटा लीक के बारे में सबसे पहले साइबर सुरक्षा की निगरानी करने वाले अकाउंट 'H4ckmanac' ने 30 अक्टूबर, 2026 को 'X' (ट्विटर) पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी थी। 'स्कार्लेटग्रुप' ने 'नेगोशिएशन डेडलाइन' के नाम से एक काउंटडाउन शुरू किया है और दस्तावेजों के कुछ धुंधले नमूने भी दिखाए हैं। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि डेटा लीक का दायरा कितना बड़ा है और इससे कितने ग्राहक प्रभावित हुए हैं।
AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने स्वीकार किया है कि उसके सेल्सफोर्स (Salesforce) ऐप पर डेटा ब्रीच (डेटा लीक) हो सकता है। यह एक 'सॉफ्टवेयर-एज-ए-सर्विस' (SaaS) सिस्टम है, जिसे सेल्सफोर्स ही मैनेज और होस्ट करता है। बैंक ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि इस प्लेटफॉर्म पर उसके वाहन फाइनेंस (vehicle finance) ग्राहकों से जुड़ी बेहद कम जानकारी मौजूद है।
बैंक ने कहा कि इस मामले की जांच चल रही है। हम सभी हितधारकों को फिर से आश्वस्त करना चाहते हैं कि बैंक के सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ा है। सभी सेवाएं सामान्य रूप से काम कर रही हैं। बैंक की ओर से जारी सफाई में कहा गया है कि कथित घटना का संबंध बैंक के मुख्य बैंकिंग सिस्टम से नहीं था। बैंक ने यह नहीं बताया है कि कितने रिकॉर्ड उजागर हुए हो सकते हैं या इस संभावित सेंधमारी में किस तरह की जानकारी शामिल थी।
स्कारलेटग्रुप (ScarlettGroup) से जुड़ी जानकारी और साइबर सुरक्षा की निगरानी करने वाले स्रोतों की रिपोर्ट के अनुसार, जिन रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ होने का दावा किया गया है, उनमें ये शामिल हो सकते हैं:
पर्सनल डिटेल: आधार नंबर, पैन (PAN) विवरण और KYC दस्तावेज।
वित्तीय रिकॉर्ड: सिबिल (CIBIL) स्कोर, क्रेडिट रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट और लोन आवेदन।
लोन से जुड़े दस्तावेज : मंज़ूरी (अप्रूवल), हस्ताक्षरित कागज़ात और सुरक्षा संबंधी जानकारी।
बीमा और ग्राहक रिकॉर्ड: बीमा दस्तावेज और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट (CRM) डेटा।
कंपनी का आंतरिक डेटा: कर्मचारियों की सूची (डायरेक्टरी), लॉगिन हिस्ट्री, IP एड्रेस और ऑडिट लॉग।
हैकरों ने कहा है कि अगर बातचीत के लिए तय समय-सीमा पूरी नहीं होती है, तो वे जानकारी जारी कर देंगे। हालांकि, इन दावों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है।
ग्राहकों को बैंक की ओर से आने वाले संदिग्ध कॉल, ईमेल और संदेशों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। उन्हें अनजान कॉल करने वालों के साथ OTP, बैंकिंग पासवर्ड, आधार की जानकारी या अन्य संवेदनशील जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। ग्राहकों के लिए यह भी जरूरी है कि वे अपने बैंक स्टेटमेंट पर नजर रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि के दिखने पर तुरंत अपने बैंक को सूचित करें।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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