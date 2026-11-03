Gold Buying Tips: धनतेरस पर सोना खरीदने से पहले कर लें जरूरी तैयारी, ये 5 गलतियां पड़ सकती हैं भारी

Gold Investment on Dhanteras: धनतेरस नजदीक आ चुका है। रविवार, 8 नवंबर को दीपावली से पहले शुक्रवार, 6 दिसंबर को धनतेरस है। इस दिन बहुत से लोग सोना खरीदते हैं। अभी सोना के भाव में नरमी भी आई है। सोना आज भी प्रति 10 ग्राम 2,250 रुपये के आसपास सस्ता हुआ है। दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 1,38,000 रुपये है।

वहीं, मल्टि कॉमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 4 दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट का सोना 1.47% टूटकर 138125 पर आ गया है। सोने के भाव नरम होने पर कई एक्सपर्ट्स भी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे कि सोना खरीदते वक्त कुछ सावधानियां जरूर रहें। आइए आज हम जानते हैं कि सोना खरीदते वक्त कौन-कौन सी पांच गलतियां नहीं करनी चाहिए।

1. सोने में निवेश करना है तो जूलरी मत खरीदें जूलरी पर मेकिंग चार्जेज और जीएसटी लगता है। फिर इसे बेचने पर खरीदार कुछ पैसे काटता भी है। इन सब वजहों से आपका रिटर्न घट जाएगा। इसलिए निवेश के लिए सोना खरीद रहे हैं तो जूलरी नहीं खरीदें।

2. दाम चढ़ रहा है, इसलिए मत खरीदें सोना जब सोने का भाव चढ़ने लगा था, तब लोगों को लगा कि वो मोटी कमाई करने से चूक न जाएं और धड़ाधड़ सोना खरीदने लगे। जबकि होना यह चाहिए कि अपना पोर्टफोलियो और निवेश के लक्ष्य पर फोकस कर खरीदारी की जाए। भेंड़चाल में यह सोचकर कर सोना खरीदना नुकसानदायक हो सकता है कि सोने का भाव तो चढ़ता ही रहता है, गिरने का सवाल ही कहा हैं।

3. पोर्टफोलियो से असंतुलित होकर गोल्ड खरीदना दूसरे ऐसेट्स की तरह गोल्ड इन्वेस्टमेंट भी लक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए। सोना कब खरीदना? कितने समय तक रखना है? कितना जोखिम उठा सकते हैं? पोर्टफोलियो में सोने के लिए कितनी जगह है? इन सभी सवालों के उचित जवाब ढूंढकर ही सोना खरीदना चाहिए। सोना खरीदने के पीछे इतना मतवाला नहीं हो जाइए कि स्टॉक या डेट मार्केट से होने वाली मोटी कमाई से आपकी नजर हट जाए। कई लोग तो इमर्जेंसी फंड से सोना खरीद लेते हैं। सोना खरीदना सही है, लेकिन भावना में बहकर नहीं।

4. बिना जोखिम का पता किए डिजिटल गोल्ड खरीदना डिजिटल गोल्ड खरीदना आज बहुत आसान हो गया है। बहुत कम पैसे से भी डिजिटल गोल्ड खरीदा जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि ऐप पर हो रही डिजिटल गोल्ड की बिक्री कानूनी ढांचे से बाहर हो रही है। नियामकीय संस्थाओं ने खरीदारों को बार-बार चेतावनी दी है कि अगर डिजिटल गोल्ड खरीदने के बाद मामला फंसता है तो उसके लिए कोई रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है। इसका मतलब है डिजिटल गोल्ड में पैसा लगाना जोखिमभरा निवेश है। आपका यह निवेश कानूनी सुरक्षा के दायरे में नहीं है। कल को कोई दिक्कत हुई तो कहां जाएंगे, इसका कुछ अता-पता नहीं है।

5. गुप्त लागतों पर ध्यान नहीं देना जब सोना खरीदते हैं तो कीमत सिर्फ वही नहीं होती है जो आपको बताई जाती है। आपको उन खर्चों पर भी ध्यान देना चाहिए जो सोने से मिलने वाले वास्तविक रिटर्न को कम कर देते हैं। इनमें मेकिंग चार्ज, जीएसटी, एक्सपेंस रेशियो, ब्रोकरेज, एग्जिट लोड और ट्रांजैक्शन चार्ज जैसे कई खर्च शामिल हो सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को चुनने से पहले उसे खरीदने, अपने पास रखने और बेचने में आने वाले कुल खर्च का हिसाब जरूर लगाया करें। निवेश का यही मूलमंत्र है। वरना सब सामान्य खरीदारी है, निवेश नहीं।

सोने में निवेश के विभिन्न विकल्पों के फायदे और नुकसान

सोना का प्रकार (Gold Type) फायदे (Pros) नुकसान (Cons) भौतिक सोना (Physical Gold) • मूर्त संपत्ति और सीधा स्वामित्व





• रीसेल वैल्यू (पुनर्विक्रय मूल्य)





• लोन के लिए गिरवी रखा जा सकता है • GST और मेकिंग चार्ज के कारण उच्च खरीद लागत





• रीसेल पर कटौती





• भंडारण और सुरक्षा जोखिम





• कोई ब्याज या लाभांश नहीं गोल्ड ईटीएफ (Gold ETF) • लागत-प्रभावी (Cost-efficient)





• भौतिक भंडारण की आवश्यकता नहीं





• पारदर्शी मूल्य निर्धारण





• लेनदेन में लचीलापन • सोने की कीमत का जोखिम और ट्रैकिंग त्रुटि





• वार्षिक खर्च (Annual expenses)





• ट्रेडिंग लागत और स्प्रेड गोल्ड एमएफ (Gold MF) • SIP की सुविधा





• डिमैट खाते की आवश्यकता नहीं





• भौतिक भंडारण की आवश्यकता नहीं





• अच्छी तरह से विनियमित (Well regulated) • फंड खर्च (Fund expenses)





• सोने की कीमत का जोखिम





• संभावित एग्जिट लोड (Exit load) डिजिटल गोल्ड (Digital Gold) • आसान खरीद और बिक्री





• छोटे आकार में निवेश संभव





• भौतिक भंडारण की आवश्यकता नहीं • अभी तक कोई नियामक ढांचा नहीं





• GST और स्प्रेड





• परिचालन जोखिम (Operational risks) सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (Sovereign Gold Bond - द्वितीयक बाजार) • अतिरिक्त ब्याज





• खरीदारी पर कोई GST नहीं





• सरकार द्वारा समर्थित • लंबी परिपक्वता अवधि (Long maturity)





• द्वितीयक बाजार में सीमित तरलता (Liquidity)





• बाजार मूल्य जोखिम इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद (Electronic Gold Receipt) • अच्छी तरह से विनियमित





• भौतिक भंडारण की आवश्यकता नहीं





• भौतिक रूप में परिवर्तन संभव • कम तरलता (Lower liquidity)





• निकासी प्रतिबंध (Withdrawal restrictions)





• सोने की कीमत का जोखिम

सोने में निवेश के अलग-अलग विकल्पों की तुलना

विशेषताएं (Features) भौतिक सोना (Physical Gold) गोल्ड ईटीएफ (Gold ETF) गोल्ड एमएफ (Gold MF) डिजिटल गोल्ड (Digital Gold) सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB - द्वितीयक बाजार) इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद (EGR) शुल्क (Charges) सोने पर GST और मेकिंग चार्ज; लॉकर का किराया एक्सपेंस रेशियो; डिमैट खाता शुल्क; ब्रोकरेज; एक्सचेंज ट्रांजैक्शन शुल्क एक्सपेंस रेशियो; डिस्ट्रीब्यूटर या प्लेटफॉर्म शुल्क GST; स्टोरेज या प्लेटफॉर्म फीस डिमैट खाता; एक्सचेंज ट्रांजैक्शन; ब्रोकरेज ब्रोकरेज; एक्सचेंज शुल्क; डिमैट खाता शुल्क; डिपॉजिटरी शुल्क कहाँ से खरीदें (Where to buy) सर्राफा/ज्वेलर्स, बुलियन डीलर्स स्टॉकब्रोकर, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म AMC वेबसाइट, MF प्लेटफॉर्म, डिस्ट्रीब्यूटर, बैंक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, फिनटेक ऐप्स द्वितीयक बाजार, स्टॉकब्रोकर के माध्यम से स्टॉकब्रोकर डिमैट खाता (Demat account) नहीं हाँ नहीं नहीं हमेशा जरूरी नहीं (Not always) हाँ न्यूनतम निवेश (Minimum investment) उत्पाद पर निर्भर करता है 1 ETF यूनिट की कीमत ₹ 100-500 ₹ 1 जितने कम से भी 1 ग्राम NSE पर 10 मिग्रा (10 mg) नियामक (Regulator) भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) सेबी (Sebi) सेबी (Sebi) कोई नहीं (None) आरबीआई (RBI) सेबी (Sebi)