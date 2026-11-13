आयुष्मान भारत योजना में AI की एंट्री, अब तेजी से निपटेंगे बीमा क्लेम, फर्जीवाड़े पर भी लगेगी लगाम

केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इससे योजना के तहत इलाज कराने वाले लोगों को आने वाले समय में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकती हैं। AI की मदद से बीमा क्लेम का निपटारा जल्दी करने, फर्जी दावों की पहचान करने और मरीजों का डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड तैयार करने जैसे काम किए जाएंगे।
इस पहल का फायदा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के तहत देखने को मिल सकता है। AI और नई तकनीक के इस्तेमाल से सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी बेहतर होगी। साथ ही, सरकारी फंड का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी।
फिलहाल आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों की ओर से किए जाने वाले बीमा क्लेम की जांच में कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इस वजह से क्लेम के निपटारे में समय लग सकता है। अब सरकार ऑटो-एडजुडिकेशन (Auto Adjudication) की व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहती है।
इस सिस्टम में AI तय नियमों और इलाज से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर क्लेम की शुरुआती जांच कर सकेगा। जिन मामलों में सभी जरूरी शर्तें पूरी होंगी, उन्हें जल्दी मंजूरी मिल सकती है। वहीं, जिन क्लेम में किसी तरह की गड़बड़ी या संदेह नजर आएगा, उन्हें आगे की जांच के लिए भेजा जाएगा। इससे क्लेम प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने में मदद मिलेगी।
सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं में फर्जी दावों को रोकना भी एक बड़ी चुनौती है। आयुष्मान भारत योजना में इस तरह की गड़बड़ियों पर लगाम लगाने के लिए नेशनल एंटी-फ्रॉड यूनिट (NAFU) काम करेगी।
AI की मदद से क्लेम से जुड़े दस्तावेजों, इलाज की जानकारी और भुगतान के दावों का विश्लेषण किया जा सकेगा। इससे संदिग्ध मामलों को पहचानना आसान होगा। अगर किसी अस्पताल या लाभार्थी की ओर से गलत जानकारी देकर क्लेम किया जाता है, तो सिस्टम ऐसे मामलों को जांच के लिए चिन्हित कर सकता है।
इससे योजना में होने वाली धोखाधड़ी कम करने और सरकारी पैसे को सही लाभार्थियों तक पहुंचाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
आयुष्मान भारत में AI के इस्तेमाल का एक और अहम हिस्सा AI वॉयस स्क्राइब तकनीक है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) ने हाल ही में इसका प्रदर्शन किया है। इस तकनीक की मदद से डॉक्टर और मरीज के बीच होने वाली बातचीत को रिकॉर्ड करके मेडिकल नोट्स तैयार किए जा सकते हैं।
इसकी खासियत यह है कि यह कई भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है। इससे डॉक्टरों को मरीज की बीमारी, लक्षण और इलाज से जुड़ी जानकारी बार-बार खुद लिखने की जरूरत कम होगी। इससे उनका समय बचेगा और वे मरीजों के इलाज पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगे।
हालांकि, तैयार किए गए मेडिकल रिकॉर्ड को डॉक्टर पहले जांचेंगे और अपनी मंजूरी देंगे। इसके बाद इसे मरीज के आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) से जोड़ा जा सकेगा। इससे मरीज की बीमारी और पुराने इलाज से जुड़ी जानकारी डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके तहत पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। इस रकम का इस्तेमाल सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती होकर इलाज कराने के लिए किया जा सकता है।
योजना के तहत लाभार्थियों को तय इलाज के लिए कैशलेस सुविधा मिलती है। यानी अस्पताल में इलाज के दौरान पात्र मरीज को अपनी जेब से भुगतान नहीं करना पड़ता। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को महंगे इलाज का खर्च उठाने में मदद करना और पैसों की कमी के कारण उनका इलाज रुकने से बचाना है।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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