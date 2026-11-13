आयुष्मान भारत योजना में AI की एंट्री, अब तेजी से निपटेंगे बीमा क्लेम, फर्जीवाड़े पर भी लगेगी लगाम

केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इससे योजना के तहत इलाज कराने वाले लोगों को आने वाले समय में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकती हैं। AI की मदद से बीमा क्लेम का निपटारा जल्दी करने, फर्जी दावों की पहचान करने और मरीजों का डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड तैयार करने जैसे काम किए जाएंगे।

इस पहल का फायदा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के तहत देखने को मिल सकता है। AI और नई तकनीक के इस्तेमाल से सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी बेहतर होगी। साथ ही, सरकारी फंड का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी।

AI की मदद से जल्दी निपटेंगे बीमा क्लेम फिलहाल आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों की ओर से किए जाने वाले बीमा क्लेम की जांच में कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इस वजह से क्लेम के निपटारे में समय लग सकता है। अब सरकार ऑटो-एडजुडिकेशन (Auto Adjudication) की व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहती है।

इस सिस्टम में AI तय नियमों और इलाज से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर क्लेम की शुरुआती जांच कर सकेगा। जिन मामलों में सभी जरूरी शर्तें पूरी होंगी, उन्हें जल्दी मंजूरी मिल सकती है। वहीं, जिन क्लेम में किसी तरह की गड़बड़ी या संदेह नजर आएगा, उन्हें आगे की जांच के लिए भेजा जाएगा। इससे क्लेम प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने में मदद मिलेगी।

फर्जी क्लेम की पहचान करेगा AI सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं में फर्जी दावों को रोकना भी एक बड़ी चुनौती है। आयुष्मान भारत योजना में इस तरह की गड़बड़ियों पर लगाम लगाने के लिए नेशनल एंटी-फ्रॉड यूनिट (NAFU) काम करेगी।

AI की मदद से क्लेम से जुड़े दस्तावेजों, इलाज की जानकारी और भुगतान के दावों का विश्लेषण किया जा सकेगा। इससे संदिग्ध मामलों को पहचानना आसान होगा। अगर किसी अस्पताल या लाभार्थी की ओर से गलत जानकारी देकर क्लेम किया जाता है, तो सिस्टम ऐसे मामलों को जांच के लिए चिन्हित कर सकता है।

इससे योजना में होने वाली धोखाधड़ी कम करने और सरकारी पैसे को सही लाभार्थियों तक पहुंचाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

डॉक्टर की बातचीत से बनेगा मेडिकल रिकॉर्ड आयुष्मान भारत में AI के इस्तेमाल का एक और अहम हिस्सा AI वॉयस स्क्राइब तकनीक है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) ने हाल ही में इसका प्रदर्शन किया है। इस तकनीक की मदद से डॉक्टर और मरीज के बीच होने वाली बातचीत को रिकॉर्ड करके मेडिकल नोट्स तैयार किए जा सकते हैं।

इसकी खासियत यह है कि यह कई भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है। इससे डॉक्टरों को मरीज की बीमारी, लक्षण और इलाज से जुड़ी जानकारी बार-बार खुद लिखने की जरूरत कम होगी। इससे उनका समय बचेगा और वे मरीजों के इलाज पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगे।

हालांकि, तैयार किए गए मेडिकल रिकॉर्ड को डॉक्टर पहले जांचेंगे और अपनी मंजूरी देंगे। इसके बाद इसे मरीज के आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) से जोड़ा जा सकेगा। इससे मरीज की बीमारी और पुराने इलाज से जुड़ी जानकारी डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।

जानिए आयुष्मान भारत योजना के बारे में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके तहत पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। इस रकम का इस्तेमाल सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती होकर इलाज कराने के लिए किया जा सकता है।