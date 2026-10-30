Bank November Holidays List: दिवाली से छठ तक…नवंबर में कितने दिन बंद रहेंगे बैंक? यहां देखिए RBI की छुट्टियों की लिस्ट

Bank Holidays November 2026: अगर आप अगले महीने नवंबर में बैंक से जुड़ा कोई काम निपटाने का प्लान कर रहे हैं, तो उससे पहले एक बार आरबीआई की छुट्टियों का कैलेंडर चेक कर लें। भारतीय रिजर्व बैंक ने अगले महीने 16 दिन बैंकों को छुट्टी दी है। दरअसल अगले महीने ही दिवाली-छठ समेत बहुत सारे त्योहार पड़ने वाले हैं, इसलिए बैंक जाने का प्लान करने से पहले एक बार छुट्टियों की लिस्ट चेक कर लें।
इस साल 8 नवंबर रविवार को दिवाली पड़ रही है। इसलिए उस दिन देशभर के बैंक बंद रहने वाले हैं। हालांकि सोमवार को भी कुछ जगहों पर बैंक पर ताला लटका मिलेगा। 9 नवंबर को लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा, विश्वकर्मा दिवस और दिवाली से जुड़े त्योहार के लिए अगरतला, भोपाल, चंडीगढ़, गंगटोक, इंफाल, जयपुर, कानपुर और लखनऊ में बैंक बंद रहेंगे।इसके अलावा 16 नवंबर को पटना और रांची में छठ पूजा की वजह से बैंकों को बंद रखा जाएगा।
|तारीख
|किन शहरों में बैंक बंद रहेंगे?
|छुट्टी की वजह
|9 नवंबर
|अगरतला, भोपाल, चंडीगढ़, गंगटोक, इंफाल, जयपुर, कानपुर और लखनऊ
|लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा, विश्वकर्मा दिवस और दिवाली से जुड़े त्योहार
|10 नवंबर
|अहमदाबाद, बेलापुर, बेंगलुरु, देहरादून, गंगटोक, मुंबई और नागपुर
|बाली प्रतिपदा, गोवर्धन पूजा, लक्ष्मी पूजा और विक्रम संवत नववर्ष
|11 नवंबर
|गंगटोक, इंफाल, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ और शिमला
|भाई दूज, निंगोल चकौबा, लक्ष्मी पूजा और चित्रगुप्त जयंती
|13 नवंबर
|शिलांग
|वांगला फेस्टिवल
|16 नवंबर
|पटना और रांची
|छठ पूजा
|20 नवंबर
|देहरादून
|इगास-बग्वाल
|23 नवंबर
|शिलांग
|सेंग कुट स्नेम
|24 नवंबर
|आइजोल, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, ईटानगर, जम्मू, जयपुर, कानपुर, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, रांची, शिमला और श्रीनगर
|गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा और राहस पूर्णिमा
|27 नवंबर
|बेंगलुरु
|कनकदास जयंती
बता दें कि इस बार नवंबर में 5 रविवार और 2 शनिवार यानी टोटल 7 दिन देशभर में बैंक बंद रहने वाले हैं। इसके अलावा बचे हुए दिनों में राज्यों के त्योहारों के अनुसार वहां पर छुट्टियां दी गई हैं।
अगर आपके शहर में किसी दिन बैंक बंद भी है, तो आप अपने बैंक से जुड़े काम निपटा सकते हैं। भारत में चल रही डिजिटल बैंकिंग प्रणाली के जरिए आप अपने ज्यादातर काम घर बैठें भी कर सकते हैं। वहीं अगर आपको कैश निकलना है, तो आप अपने नजदीकी एटीएम मशीन में अपने कार्ड की मदद से पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी को कैश भेजना है, तो आप यूपीआई की मदद से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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