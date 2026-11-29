Bank Holiday December 2026: अगर आप अगले हफ्ते बैंक जाकर अपना कोई पुराना काम पूरा करने का प्लान कर रहे हैं, तो एक बार आरबीआई की छुट्टियों का कैलेंडर चेक कर लें। भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच 3 दिन बैंकों को छुट्टी दी है। ऐसे में अब आपके पास बैंक जाने के लिए सिर्फ चार दिन हैं। हालांकि ये छुट्टियां राज्य के अनुसार होंगी। इसलिए एक बार अपने स्थानीय बैंक में फोन करके पता कर लें कि उस दिन बैंक खुला रहेगा या नहीं।
भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी प्राइवेट और सरकारी बैंकों को 1, 3,6 दिसबंर को बंद रखने का फैसला किया है। हालांकि 6 दिसंबर को पूरे देशभर में रविवार होने की वजह से बैंक बंद रहेंगे, लेकिन 1 और 3 दिसंबर को राज्य के अनुसार बैंकों को बंद रखा गया है।
मंगलवार से दिसंबर की शुरुआत हो रही है। ऐसे में 1 दिसंबर को राज्य स्थापना दिवस और इंडिजिनस फेथ डे के अवसर पर अरुणाचल प्रदेश (ईटानगर) और नागालैंड (कोहिमा) में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। वहीं 3 दिसंबर को सेंट फ्रांसिस जेवियर पर्व (Feast of St. Francis Xavier) के कारण गोवा में बैंक बंद रहने वाले हैं। इन दोनों दिन इन राज्यों को छोड़कर देशभर में बैंक खुलेंगे। ऐसे में दिल्ली-एनसीआर, यूपी-बिहार में अगले सप्ताह सिर्फ 6 दिसंबर रविवार की छुट्टी रहने वाली है।
|तारीख
|किन राज्यों में बैंक बंद रहेंगे
|छुट्टी का कारण
|1 दिसंबर
|अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड
|राज्य स्थापना दिवस
|3 दिसंबर
|गोवा
|सेंट फ्रांसिस जेवियर पर्व
|6 दिसंबर
|पूरे देश में
|रविवार
|9 दिसंबर
|सिक्किम
|लोसूंग/नामसुंग पर्व
|10 दिसंबर
|सिक्किम
|लोसूंग/नामसुंग पर्व
|11 दिसंबर
|सिक्किम
|लोसूंग/नामसुंग पर्व
|12 दिसंबर
|पूरे देश में
|दूसरा शनिवार
|13 दिसंबर
|पूरे देश में
|रविवार
|18 दिसंबर
|मेघालय
|यू सोसो थाम पुण्यतिथि
|19 दिसंबर
|गोवा
|गोवा मुक्ति दिवस
|20 दिसंबर
|पूरे देश में
|रविवार
|24 दिसंबर
|मिजोरम, नागालैंड और मेघालय
|क्रिसमस ईव
|25 दिसंबर
|पूरे देश में
|क्रिसमस
|26 दिसंबर
|पूरे देश में
|दूसरा शनिवार
|27 दिसंबर
|पूरे देश में
|रविवार
|30 दिसंबर
|मेघालय
|यू कियांग नांगबाह पुण्यतिथि
|31 दिसंबर
|मिजोरम
|नव वर्ष की पूर्व संध्या
बता दें कि अगर आपके राज्य में बैंक बंद भी हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन बैंक से जुड़े ज्यादातर काम निपटा सकते हैं। अगर आपको बैंक अकाउंट खोलना है, तो ये भी ऑनलाइन हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको अपने अकाउंट से पैसे निकालने हैं, तो आप ATM मशीन की मदद से पैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी को पैसे भेजने हैं, तो आप यूपीआई की मदद से पैसे भेज सकते हैं।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.