Bank Holiday December 2026: अगर आप अगले हफ्ते बैंक जाकर अपना कोई पुराना काम पूरा करने का प्लान कर रहे हैं, तो एक बार आरबीआई की छुट्टियों का कैलेंडर चेक कर लें। भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच 3 दिन बैंकों को छुट्टी दी है। ऐसे में अब आपके पास बैंक जाने के लिए सिर्फ चार दिन हैं। हालांकि ये छुट्टियां राज्य के अनुसार होंगी। इसलिए एक बार अपने स्थानीय बैंक में फोन करके पता कर लें कि उस दिन बैंक खुला रहेगा या नहीं।
भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी प्राइवेट और सरकारी बैंकों को 1, 3,6 दिसबंर को बंद रखने का फैसला किया है। हालांकि 6 दिसंबर को पूरे देशभर में रविवार होने की वजह से बैंक बंद रहेंगे, लेकिन 1 और 3 दिसंबर को राज्य के अनुसार बैंकों को बंद रखा गया है।
मंगलवार से दिसंबर की शुरुआत हो रही है। ऐसे में 1 दिसंबर को राज्य स्थापना दिवस और इंडिजिनस फेथ डे के अवसर पर अरुणाचल प्रदेश (ईटानगर) और नागालैंड (कोहिमा) में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। वहीं 3 दिसंबर को सेंट फ्रांसिस जेवियर पर्व (Feast of St. Francis Xavier) के कारण गोवा में बैंक बंद रहने वाले हैं। इन दोनों दिन इन राज्यों को छोड़कर देशभर में बैंक खुलेंगे। ऐसे में दिल्ली-एनसीआर, यूपी-बिहार में अगले सप्ताह सिर्फ 6 दिसंबर रविवार की छुट्टी रहने वाली है।
|तारीख
|किन राज्यों में बैंक बंद रहेंगे
|छुट्टी का कारण
|1 दिसंबर
|अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड
|राज्य स्थापना दिवस
|3 दिसंबर
|गोवा
|सेंट फ्रांसिस जेवियर पर्व
|6 दिसंबर
|पूरे देश में
|रविवार
|9 दिसंबर
|सिक्किम
|लोसूंग/नामसुंग पर्व
|10 दिसंबर
|सिक्किम
|लोसूंग/नामसुंग पर्व
|11 दिसंबर
|सिक्किम
|लोसूंग/नामसुंग पर्व
|12 दिसंबर
|पूरे देश में
|दूसरा शनिवार
|13 दिसंबर
|पूरे देश में
|रविवार
|18 दिसंबर
|मेघालय
|यू सोसो थाम पुण्यतिथि
|19 दिसंबर
|गोवा
|गोवा मुक्ति दिवस
|20 दिसंबर
|पूरे देश में
|रविवार
|24 दिसंबर
|मिजोरम, नागालैंड और मेघालय
|क्रिसमस ईव
|25 दिसंबर
|पूरे देश में
|क्रिसमस
|26 दिसंबर
|पूरे देश में
|दूसरा शनिवार
|27 दिसंबर
|पूरे देश में
|रविवार
|30 दिसंबर
|मेघालय
|यू कियांग नांगबाह पुण्यतिथि
|31 दिसंबर
|मिजोरम
|नव वर्ष की पूर्व संध्या
बता दें कि अगर आपके राज्य में बैंक बंद भी हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन बैंक से जुड़े ज्यादातर काम निपटा सकते हैं। अगर आपको बैंक अकाउंट खोलना है, तो ये भी ऑनलाइन हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको अपने अकाउंट से पैसे निकालने हैं, तो आप ATM मशीन की मदद से पैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी को पैसे भेजने हैं, तो आप यूपीआई की मदद से पैसे भेज सकते हैं।