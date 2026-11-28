Bank Holidays Today: अगर आज 28 नवंबर शनिवार को बैंक का कोई काम निपटाने का सोच रहे हैं,तो घर से निकलने से पहले एक बार आरबीआई की छुट्टियों का कैलेंडर चेक कर लें। भारतीय रिजर्व बैंक महीने में दो शनिवार को बैंक को बंद रखता है। आज भी शनिवार है, इसलिए बैंक जाने से पहले एक बार चेंक कर लें।
आज नवंबर महीने का आखिरी और चौथा शनिवार है। इसलिए आज RBI के आदेशानुसार देशभर के बैंक बंद रहने वाले हैं। इसके अलावा कल रविवार होने की वजह से भी देशभर में बैंक बंद रहेंगे। यानी आज और कल बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर आप अपना काम नहीं कर पाएंगे।
महीने के आखिरी सोमवार यानी 30 नवंबर को लेकर भी लोगों के मन में सवाल है क्या उस दिन भी बैंक बंद रहेगा? सोमवार को देशभर के सभी बैंक रोजाना की तरह खुलेंगे और उनमें जाकर आप अपना काम भी करवा पाएंगे। 30 नवंबर को किसी भी बैंक की छुट्टी नहीं है।
|दिनांक
|किन राज्यों में छुट्टी
|छुट्टी का कारण
|1 दिसंबर
|अरुणाचल प्रदेश
|राज्य स्थापना दिवस
|3 दिसंबर
|गोवा
|सेंट फ्रांसिस जेवियर पर्व
|6 दिसंबर
|पूरे देश में
|रविवार (साप्ताहिक अवकाश)
|9 दिसंबर
|सिक्किम
|लोसूंग/नामसूंग पर्व
|10 दिसंबर
|सिक्किम
|लोसूंग/नामसूंग पर्व
|11 दिसंबर
|सिक्किम
|लोसूंग/नामसूंग पर्व
|12 दिसंबर
|पूरे देश में
|दूसरा शनिवार
|13 दिसंबर
|पूरे देश में
|रविवार (साप्ताहिक अवकाश)
|18 दिसंबर
|मेघालय
|यू सोसो थाम पुण्यतिथि
|19 दिसंबर
|गोवा
|गोवा मुक्ति दिवस
|20 दिसंबर
|पूरे देश में
|रविवार (साप्ताहिक अवकाश)
|24 दिसंबर
|मिजोरम, नागालैंड, मेघालय
|क्रिसमस ईव
|25 दिसंबर
|पूरे देश में
|क्रिसमस
|26 दिसंबर
|पूरे देश में
|दूसरा शनिवार
|27 दिसंबर
|पूरे देश में
|रविवार (साप्ताहिक अवकाश)
|30 दिसंबर
|मेघालय
|यू कियांग नांगबाह पुण्यतिथि
|31 दिसंबर
|मिजोरम
|नव वर्ष की पूर्व संध्या
आज भले ही देशभर में बैंक बंद रहने वाले हैं, लेकिन बैंक से जुड़े बहुत सारे काम आप ऑनलाइन ही घर बैठे निपटा सकते हैं। अगर आपको किसी को पैसे भेजने हैं, तो आप यूपीआई की मदद से पैसे भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कैश की जरूरत है, तो आप किसी भी नजदीकी ATM की मदद से अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। वहीं अगर आपके पास कैश है और उसे आप बैंक अकाउंट में जमा करवाना चाहते हैं, तो आप कैश डिपॉजिट मशीन से पैसा जमा कर सकते हैं।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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