Bank Holidays Today: अगर आज 28 नवंबर शनिवार को बैंक का कोई काम निपटाने का सोच रहे हैं,तो घर से निकलने से पहले एक बार आरबीआई की छुट्टियों का कैलेंडर चेक कर लें। भारतीय रिजर्व बैंक महीने में दो शनिवार को बैंक को बंद रखता है। आज भी शनिवार है, इसलिए बैंक जाने से पहले एक बार चेंक कर लें।
आज नवंबर महीने का आखिरी और चौथा शनिवार है। इसलिए आज RBI के आदेशानुसार देशभर के बैंक बंद रहने वाले हैं। इसके अलावा कल रविवार होने की वजह से भी देशभर में बैंक बंद रहेंगे। यानी आज और कल बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर आप अपना काम नहीं कर पाएंगे।
महीने के आखिरी सोमवार यानी 30 नवंबर को लेकर भी लोगों के मन में सवाल है क्या उस दिन भी बैंक बंद रहेगा? सोमवार को देशभर के सभी बैंक रोजाना की तरह खुलेंगे और उनमें जाकर आप अपना काम भी करवा पाएंगे। 30 नवंबर को किसी भी बैंक की छुट्टी नहीं है।
|दिनांक
|किन राज्यों में छुट्टी
|छुट्टी का कारण
|1 दिसंबर
|अरुणाचल प्रदेश
|राज्य स्थापना दिवस
|3 दिसंबर
|गोवा
|सेंट फ्रांसिस जेवियर पर्व
|6 दिसंबर
|पूरे देश में
|रविवार (साप्ताहिक अवकाश)
|9 दिसंबर
|सिक्किम
|लोसूंग/नामसूंग पर्व
|10 दिसंबर
|सिक्किम
|लोसूंग/नामसूंग पर्व
|11 दिसंबर
|सिक्किम
|लोसूंग/नामसूंग पर्व
|12 दिसंबर
|पूरे देश में
|दूसरा शनिवार
|13 दिसंबर
|पूरे देश में
|रविवार (साप्ताहिक अवकाश)
|18 दिसंबर
|मेघालय
|यू सोसो थाम पुण्यतिथि
|19 दिसंबर
|गोवा
|गोवा मुक्ति दिवस
|20 दिसंबर
|पूरे देश में
|रविवार (साप्ताहिक अवकाश)
|24 दिसंबर
|मिजोरम, नागालैंड, मेघालय
|क्रिसमस ईव
|25 दिसंबर
|पूरे देश में
|क्रिसमस
|26 दिसंबर
|पूरे देश में
|दूसरा शनिवार
|27 दिसंबर
|पूरे देश में
|रविवार (साप्ताहिक अवकाश)
|30 दिसंबर
|मेघालय
|यू कियांग नांगबाह पुण्यतिथि
|31 दिसंबर
|मिजोरम
|नव वर्ष की पूर्व संध्या
आज भले ही देशभर में बैंक बंद रहने वाले हैं, लेकिन बैंक से जुड़े बहुत सारे काम आप ऑनलाइन ही घर बैठे निपटा सकते हैं। अगर आपको किसी को पैसे भेजने हैं, तो आप यूपीआई की मदद से पैसे भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कैश की जरूरत है, तो आप किसी भी नजदीकी ATM की मदद से अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। वहीं अगर आपके पास कैश है और उसे आप बैंक अकाउंट में जमा करवाना चाहते हैं, तो आप कैश डिपॉजिट मशीन से पैसा जमा कर सकते हैं।