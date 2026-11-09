Bank Closed Tomorrow: कल 10 नवंबर को 7 शहरों में बैंक रहेंगे बंद, जानिए RBI ने क्यों दी छुट्टी

Bank Holiday 10 November 2026: दिवाली के साथ ही त्योहारों का महीना शुरु हो गया है। ऐसे में अगर आने वाले दिनों में आप बैंक को काई काम निपटाने का सोच रहे हैं, तो उससे पहले एक बार आरबीआई की छुट्टियों का कैलेंडर चेक कर लें। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस सप्ताह त्योहारों की वजह से अलग-अलग शहरों में बैंक को बंद रखने का फैसला किया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की आधिकारिक हॉलिडे लिस्ट के अनुसार, कल यानी मंगलवार, 10 नवंबर को देश के कई प्रमुख शहरों में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।
भारतीय रिजर्व बैंक की छुट्टियों के कैलेंडर के अनुसार, कल 10 नवंबर को अहमदाबाद (Ahmedabad),बेलापुर / नवी मुंबई (Belapur),बेंगलुरु (Bengaluru),देहरादून (Dehradun)गंगटोक (Gangtok),मुंबई (Mumbai) और नागपुर (Nagpur) में बैंक बंद रहने वाले हैं।
|तारीख
|दिन
|कहां बैंक बंद रहेंगे
|छुट्टी की वजह
|9 नवंबर
|सोमवार
|Agartala, Bhopal, Chandigarh, Gangtok, Guwahati, Imphal, Jaipur, Kanpur, Lucknow
|Diwali, Laxmi Puja, Govardhan Puja, Vishwakarma Day
|10 नवंबर
|मंगलवार
|Ahmedabad, Belapur, Bengaluru, Dehradun, Gangtok, Mumbai, Nagpur
|Bali Pratipada, Govardhan Puja, Vikram Samvat New Year
|11 नवंबर
|बुधवार
|Gangtok, Imphal, Kanpur, Kolkata, Lucknow, Shimla
|Laxmi Puja, Ningol Chakkouba, Bhai Dooj, Chitragupt Jayanti
|13 नवंबर
|शुक्रवार
|Shillong
|Wangala Festival
|14 नवंबर
|शनिवार
|पूरे भारत में
|दूसरा शनिवार
|15 नवंबर
|रविवार
|पूरे भारत में
|साप्ताहिक अवकाश
नोट- ऊपर दी गई टेबल के अनुसार इस सप्ताह में 6 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। हालांकि ये छुट्टियां अलग-अलग जगहों पर अलग दिन पर हैं।
बता दें कि अगर आपके इलाके में बैंक बंद हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। डिजिटल बैकिंग सिस्टम के बाद बैंक से जुड़े काफी काम ऑनलाइन ही हो जाते हैं। अगर आपको किसी को पैसे भेजने हैं, तो आप यूपीआई की मदद से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इतना ही नहीं अगर आपको कैश चाहिए, तो आप किसी भी ATM मशीन में अपना कार्ड लगाकर पैसा निकाल सकते हैं। अब तो अकाउंट ओपनिंग भी ऑनलाइन हो जाती है। इसलिए बैंक बंद होने के बाद ग्राहकों को ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
|तारीख
|दिन
|किन राज्यों में बैंक बंद रहेंगे
|छुट्टी का कारण
|16 नवंबर 2026
|सोमवार
|बिहार, झारखंड
|छठ पूजा
|20 नवंबर 2026
|शुक्रवार
|उत्तराखंड
|इगास-बग्वाल
|23 नवंबर 2026
|सोमवार
|मेघालय
|Seng Kut Snem
|24 नवंबर 2026
|मंगलवार
|पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत कई राज्य
|गुरु नानक जयंती
|27 नवंबर 2026
|शुक्रवार
|कर्नाटक
|कनकदास जयंती
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.