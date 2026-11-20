Bank Crisis: बैंक में जमा पैसा सुरक्षित मानकर चलने वाले करीब 30 लाख लोगों को उस समय बड़ा झटका लगा, जब पैराग्वे के प्रमुख डिजिटल बैंक Ueno Bank के ग्राहकों के खाते फ्रीज कर दिए गए। ग्राहक न तो एटीएम से नकदी निकाल पा रहे थे और न ही मोबाइल बैंकिंग या कार्ड से भुगतान कर पा रहे थे। बैंक पर यह कार्रवाई किसी सामान्य तकनीकी गड़बड़ी के कारण नहीं, बल्कि उसकी कमजोर वित्तीय स्थिति और कर्ज बांटने के तरीके में सामने आई गंभीर अनियमितताओं के बाद हुई।
पैराग्वे के केंद्रीय बैंक ने यूएनो बैंक (Ueno Bank) के खिलाफ रेजोल्यूशन प्रक्रिया शुरू की। जांच में पता चला कि बैंक की पूंजी पर्याप्तता तय कानूनी सीमा के आधे से भी नीचे आ गई थी। इसके अलावा बैंक ने अपने मालिकों से जुड़ी कंपनियों को करीब 14.6 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया था। इन कर्जों के लिए पर्याप्त गारंटी नहीं ली गई थी और कुछ मामलों में नियामकीय सीमाओं का भी उल्लंघन किया गया था।
केंद्रीय बैंक की ओर से इस कार्ईरवाई से बैंकिंग व्यवस्था के साथ-साथ राजनीतिक गलियारे में भी हड़कंप मच गया। बैंक के मालिकों और देश के तत्कालीन राष्ट्रपति सैंटियागो पेना के पुराने कारोबारी संबंधों को लेकर सवाल उठने लगे। मामले की जांच शुरू हुई और बैंक के कई अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की गई।
यूएनो बैंक (Ueno Bank) पैराग्वे में तेजी से बढ़ने वाला डिजिटल बैंक था। इसकी शुरुआत 1976 में एक छोटे वित्तीय संस्थान के रूप में हुई थी। वर्ष 2023 में इसे पूर्ण बैंकिंग लाइसेंस मिला और इसके बाद इसने डिजिटल बैंक के रूप में अपना तेजी से विस्तार किया। बैंक ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए किराना खरीदारी पर कैशबैक जैसी तमाम सुविधाओं की शुरुआत की थी। इसके साथ ही देशभर में 70 से अधिक शाखाओं का नेटवर्क तैयार किया। बैंक ने पैराग्वे की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को प्रायोजित किया और देश के प्रमुख स्टेडियम के साथ भी अपना नाम जोड़ा।
Ueno Bank के मुताबिक, उसके करीब 30 लाख ग्राहक थे। यह संख्या पैराग्वे की वयस्क आबादी के लगभग 60% के बराबर थी। यानी देश के हर 10 में से करीब छह वयस्कों का इस बैंक में खाता था। बैंक करीब 80 करोड़ डॉलर के सार्वजनिक फंड का प्रबंधन भी कर रहा था। इसमें पैराग्वे के सरकारी पेंशन और स्वास्थ्य फंड का लगभग 38 करोड़ डॉलर शामिल था। इस वजह से बैंक पर कार्रवाई का असर आम खाताधारकों के साथ सरकारी संस्थानों पर भी पड़ा।
Ueno Bank के संकट की सबसे गंभीर वजह उसके कर्ज देने के तरीके में सामने आई गड़बड़ियां हैं। पैराग्वे के एक बड़े अखबार ABC Color की रिपोर्ट के आधार पर Al Jazeera ने बताया कि बैंक ने अपने मालिक Grupo Vazquez से जुड़ी कंपनियों को करीब 14.6 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया था। बैंकिंग सेक्टर में इस तरह के कर्ज को इनसाइडर लेंडिंग (Insider Lending) कहा जाता है। इसमें बैंक के बड़े शेयरधारकों, अधिकारियों या उनसे जुड़ी कंपनियों को कर्ज दिया जाता है। ऐसे मामलों में हितों का टकराव होने और कर्ज की मंजूरी में नियमों की अनदेखी का जोखिम रहता है।
पैराग्वे के केंद्रीय बैंक की जांच में पाया गया कि मालिकों से जुड़ी कंपनियों को दिए गए कुछ कर्ज कानूनी सीमा से अधिक थे। इन कर्जों के बदले पर्याप्त संपत्ति भी गारंटी के रूप में नहीं ली गई थी। इसके अलावा, कर्ज से जुड़े दस्तावेजों में भी कमियां थीं। जांच में यह भी सामने आया कि बैंक ने कुछ खर्चों को गलत तरीके से अपनी संपत्ति के रूप में दर्ज किया था। जब नियामक ने वित्तीय रिकॉर्ड में सुधार कराया तो बैंक की वास्तविक पूंजी स्थिति सामने आई। इसके बाद पता चला कि बैंक के पास संभावित नुकसान की भरपाई के लिए जरूरी पूंजी का आधा हिस्सा भी नहीं बचा था।
Ueno Bank का संकट पैराग्वे की राजनीति में भी बड़ा मुद्दा बन गया। इसकी एक वजह बैंक के मालिक Grupo Vazquez और तत्कालीन राष्ट्रपति सैंटियागो पेना के पुराने कारोबारी संबंध थे। Al Jazeera के मुताबिक, मार्च 2025 तक पेना की Grupo Vazquez में हिस्सेदारी थी। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने Ueno के पुराने संस्थान के प्रमुख कार्लोस कार्वालो को केंद्रीय बैंक का प्रमुख नियुक्त किया था। विपक्ष ने इस नियुक्ति और बैंक की निगरानी को लेकर सवाल उठाए।
राष्ट्रपति पेना ने बैंक से जुड़े किसी भी गलत काम में अपनी भूमिका होने से इनकार किया था। हालांकि, बैंक के संकट के बाद उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू हुई। बाद में संसद ने उनका इस्तीफा स्वीकार करने के बजाय उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। ये भी कहा जा रहा है कि जांच अधिकारी जब तत्कालीन राष्ट्रपति की प्रॉपर्टी पर छापेमारी कर रहे थे, तो उन्हें एक तिजोरी भी मिली। हालांकि इनमें कितने रुपये थे। इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है।
पैराग्वे के केंद्रीय बैंक ने Ueno Bank को तत्काल परिसमापन यानी Liquidation में डालने के बजाय Resolution Process शुरू की। यह किसी बैंक के संकट से निपटने के लिए नियामक की ओर से उठाया जाने वाला एक विशेष कदम है। इस प्रक्रिया का मकसद बैंक की जमा रकम और दूसरी देनदारियों को दूसरी वित्तीय संस्थाओं में स्थानांतरित करना और बची हुई संपत्तियों का प्रबंधन करना है। इससे ग्राहकों की जमा रकम की सुरक्षा करने और बैंक के संकट का असर दूसरे वित्तीय संस्थानों तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की जाती है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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