Bank Crisis: बैंक में जमा पैसा सुरक्षित मानकर चलने वाले करीब 30 लाख लोगों को उस समय बड़ा झटका लगा, जब पैराग्वे के प्रमुख डिजिटल बैंक Ueno Bank के ग्राहकों के खाते फ्रीज कर दिए गए। ग्राहक न तो एटीएम से नकदी निकाल पा रहे थे और न ही मोबाइल बैंकिंग या कार्ड से भुगतान कर पा रहे थे। बैंक पर यह कार्रवाई किसी सामान्य तकनीकी गड़बड़ी के कारण नहीं, बल्कि उसकी कमजोर वित्तीय स्थिति और कर्ज बांटने के तरीके में सामने आई गंभीर अनियमितताओं के बाद हुई।

पैराग्वे के केंद्रीय बैंक ने यूएनो बैंक (Ueno Bank) के खिलाफ रेजोल्यूशन प्रक्रिया शुरू की। जांच में पता चला कि बैंक की पूंजी पर्याप्तता तय कानूनी सीमा के आधे से भी नीचे आ गई थी। इसके अलावा बैंक ने अपने मालिकों से जुड़ी कंपनियों को करीब 14.6 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया था। इन कर्जों के लिए पर्याप्त गारंटी नहीं ली गई थी और कुछ मामलों में नियामकीय सीमाओं का भी उल्लंघन किया गया था।

राजनीतिक गलियारे में मचा हड़कंप केंद्रीय बैंक की ओर से इस कार्ईरवाई से बैंकिंग व्यवस्था के साथ-साथ राजनीतिक गलियारे में भी हड़कंप मच गया। बैंक के मालिकों और देश के तत्कालीन राष्ट्रपति सैंटियागो पेना के पुराने कारोबारी संबंधों को लेकर सवाल उठने लगे। मामले की जांच शुरू हुई और बैंक के कई अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की गई।

30 लाख ग्राहकों का फंसा पैसा यूएनो बैंक (Ueno Bank) पैराग्वे में तेजी से बढ़ने वाला डिजिटल बैंक था। इसकी शुरुआत 1976 में एक छोटे वित्तीय संस्थान के रूप में हुई थी। वर्ष 2023 में इसे पूर्ण बैंकिंग लाइसेंस मिला और इसके बाद इसने डिजिटल बैंक के रूप में अपना तेजी से विस्तार किया। बैंक ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए किराना खरीदारी पर कैशबैक जैसी तमाम सुविधाओं की शुरुआत की थी। इसके साथ ही देशभर में 70 से अधिक शाखाओं का नेटवर्क तैयार किया। बैंक ने पैराग्वे की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को प्रायोजित किया और देश के प्रमुख स्टेडियम के साथ भी अपना नाम जोड़ा।

Ueno Bank के मुताबिक, उसके करीब 30 लाख ग्राहक थे। यह संख्या पैराग्वे की वयस्क आबादी के लगभग 60% के बराबर थी। यानी देश के हर 10 में से करीब छह वयस्कों का इस बैंक में खाता था। बैंक करीब 80 करोड़ डॉलर के सार्वजनिक फंड का प्रबंधन भी कर रहा था। इसमें पैराग्वे के सरकारी पेंशन और स्वास्थ्य फंड का लगभग 38 करोड़ डॉलर शामिल था। इस वजह से बैंक पर कार्रवाई का असर आम खाताधारकों के साथ सरकारी संस्थानों पर भी पड़ा।

बैंक के मालिकों से जुड़ी कंपनियों को दिए 14.6 करोड़ डॉलर का कर्ज Ueno Bank के संकट की सबसे गंभीर वजह उसके कर्ज देने के तरीके में सामने आई गड़बड़ियां हैं। पैराग्वे के एक बड़े अखबार ABC Color की रिपोर्ट के आधार पर Al Jazeera ने बताया कि बैंक ने अपने मालिक Grupo Vazquez से जुड़ी कंपनियों को करीब 14.6 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया था। बैंकिंग सेक्टर में इस तरह के कर्ज को इनसाइडर लेंडिंग (Insider Lending) कहा जाता है। इसमें बैंक के बड़े शेयरधारकों, अधिकारियों या उनसे जुड़ी कंपनियों को कर्ज दिया जाता है। ऐसे मामलों में हितों का टकराव होने और कर्ज की मंजूरी में नियमों की अनदेखी का जोखिम रहता है।

पैराग्वे के केंद्रीय बैंक की जांच में पाया गया कि मालिकों से जुड़ी कंपनियों को दिए गए कुछ कर्ज कानूनी सीमा से अधिक थे। इन कर्जों के बदले पर्याप्त संपत्ति भी गारंटी के रूप में नहीं ली गई थी। इसके अलावा, कर्ज से जुड़े दस्तावेजों में भी कमियां थीं। जांच में यह भी सामने आया कि बैंक ने कुछ खर्चों को गलत तरीके से अपनी संपत्ति के रूप में दर्ज किया था। जब नियामक ने वित्तीय रिकॉर्ड में सुधार कराया तो बैंक की वास्तविक पूंजी स्थिति सामने आई। इसके बाद पता चला कि बैंक के पास संभावित नुकसान की भरपाई के लिए जरूरी पूंजी का आधा हिस्सा भी नहीं बचा था।

राष्ट्रपति से कारोबारी संबंधों से बढ़ा राजनीतिक विवाद Ueno Bank का संकट पैराग्वे की राजनीति में भी बड़ा मुद्दा बन गया। इसकी एक वजह बैंक के मालिक Grupo Vazquez और तत्कालीन राष्ट्रपति सैंटियागो पेना के पुराने कारोबारी संबंध थे। Al Jazeera के मुताबिक, मार्च 2025 तक पेना की Grupo Vazquez में हिस्सेदारी थी। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने Ueno के पुराने संस्थान के प्रमुख कार्लोस कार्वालो को केंद्रीय बैंक का प्रमुख नियुक्त किया था। विपक्ष ने इस नियुक्ति और बैंक की निगरानी को लेकर सवाल उठाए।

राष्ट्रपति पेना ने बैंक से जुड़े किसी भी गलत काम में अपनी भूमिका होने से इनकार किया था। हालांकि, बैंक के संकट के बाद उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू हुई। बाद में संसद ने उनका इस्तीफा स्वीकार करने के बजाय उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। ये भी कहा जा रहा है कि जांच अध‍िकारी जब तत्‍कालीन राष्‍ट्रपत‍ि की प्रॉपर्टी पर छापेमारी कर रहे थे, तो उन्‍हें एक त‍िजोरी भी मिली। हालांक‍ि इनमें क‍ितने रुपये थे। इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है।