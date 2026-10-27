FD पर कहां मिल रहा सबसे ज्यादा ब्याज? यहां देखें ICICI, SBI, HDFC और इंडियन बैंक की दरें

बढ़ती महंगाई के बीच फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में निवेश करने वाले लोगों के लिए बैंकों की ब्याज दरों में बदलाव महत्वपूर्ण है। इस महीने ICICI बैंक और इंडियन बैंक समेत कई बैंकों ने एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है।
इस महीने की शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रेपो रेट को 5.25% से बढ़ाकर 5.50% कर दिया था। इसके बाद कुछ बैंकों ने अपनी जमा दरों में बढ़ोतरी की। आने वाले दिनों में एफडी की ब्याज दरें और बढ़ने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।
हालांकि, यह जरूरी नहीं है कि बैंक सभी अवधि की एफडी पर ब्याज दरें बढ़ाएं। अलग-अलग अवधि की जमा पर दरें बढ़ाने में बैंकों को कुछ दिन से लेकर कई महीने तक का समय लग सकता है। ब्याज दरों में बदलाव भी हर बैंक के हिसाब से अलग हो सकता है।
आइए जानते हैं ICICI बैंक और इंडियन बैंक की नई एफडी दरों के बारे में। साथ ही, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और HDFC बैंक की मौजूदा ब्याज दरों पर भी नजर डालते हैं।
ICICI बैंक ने 3 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर चुनिंदा अवधि के लिए ब्याज दरों में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। नई दरें 23 अक्टूबर 2026 से लागू हो गई हैं।
आम ग्राहकों के लिए तीन साल एक दिन से लेकर पांच साल तक की एफडी पर ब्याज दर 6.50% से बढ़ाकर 6.60% कर दी गई है। पांच साल एक दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी पर भी अब 6.60% ब्याज मिलेगा। पांच साल की टैक्स सेविंग एफडी पर भी यही दर लागू है।
वरिष्ठ नागरिकों को तीन साल एक दिन से लेकर पांच साल तक की एफडी और पांच साल की टैक्स सेविंग एफडी पर अधिकतम 7.20% ब्याज मिल सकता है।
इंडियन बैंक ने भी 3 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। नई दरें 23 अक्टूबर 2026 से लागू हैं। बैंक ने अपनी इंड ग्रो (Ind Grow) 555 दिन की एफडी पर ब्याज दर 6.65% से बढ़ाकर 6.80% कर दी है।
वहीं, इंड प्रॉस्पर (Ind Prosper) 777 दिन की एफडी पर ब्याज दर 6.60% से बढ़ाकर 6.75% कर दी गई है।वरिष्ठ नागरिकों को इन दोनों एफडी योजनाओं पर आम ग्राहकों की तुलना में 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.50 प्रतिशत अधिक ब्याज मिलेगा।
|बैंक का नाम
|आम ग्राहकों के लिए अधिकतम ब्याज दर
|अवधि
|वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिकतम ब्याज दर
|अवधि
|ICICI बैंक
|6.60%
|3 साल 1 दिन से 5 साल और 5 साल 1 दिन से 10 साल
|7.20%
|3 साल 1 दिन से 5 साल
|HDFC बैंक
|6.50%
|3 साल 1 दिन से 4 साल 7 महीने से कम
|7.10%
|3 साल 1 दिन से 4 साल 7 महीने से कम
|SBI
|6.40%
|2 साल से 3 साल से कम
|7.05%
|5 साल से 10 साल, SBI वी-केयर एफडी सहित
|इंडियन बैंक
|6.80%
|इंड ग्रो: 555 दिन
|7.30%*
|इंड ग्रो: 555 दिन
नोट: वरिष्ठ नागरिकों की दरें और अन्य शर्तें संबंधित बैंक की लागू एफडी योजना के अनुसार जांच लें।
HDFC बैंक ने RBI की रेपो रेट घोषणा के बाद अपनी एफडी की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। फिलहाल बैंक आम ग्राहकों को अधिकतम 6.50% और वरिष्ठ नागरिकों को 7.10% ब्याज दे रहा है। ये दरें तीन साल एक दिन से लेकर चार साल सात महीने से कम अवधि की एफडी पर लागू हैं।
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने भी अपनी एफडी की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। बैंक आम ग्राहकों को दो साल से लेकर तीन साल से कम अवधि की एफडी पर अधिकतम 6.40% ब्याज दे रहा है। वहीं, वरिष्ठ नागरिकों को पांच साल से लेकर 10 साल तक की एफडी पर अधिकतम 7.05% ब्याज मिल रहा है। इसमें SBI वी-केयर एफडी योजना भी शामिल है।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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