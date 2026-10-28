Bank Holiday 29 October: करवा चौथ पर कहां बंद रहेंगे बैंक और कहां रहेंगे खुले ? यहां देखें पूरी लिस्ट

Bank Holiday 29 October: अगर आप गुरुवार, 29 अक्टूबर को बैंक जाकर कोई जरूरी काम निपटाने की योजना बना रहे हैं तो पहले अपने शहर में बैंक की छुट्टी जरूर चेक कर लें। कहीं ऐसा न हो कि आप बैंक जाएं और वहां ब्रांच में ताला लटका मिले। भारतीय रिज़र्व बैंक ( Reserve Bank of India) के अक्टूबर 2026 के आधिकारिक अवकाश कैलेंडर में, करवा चौथ के अवसर पर एक क्षेत्र के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए स्थानीय अवकाश की घोषणा की गई है। इस वर्ष करवा चौथ गुरुवार, 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा।
भारत में बैंकों के लिए RBI कैलेंडर में स्थानीय छुट्टियों और त्योहारों को भी शामिल किया जाता है। इसके अलावा, केंद्रीय बैंक के नियमों के अनुसार, सभी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंकों में सूचीबद्ध छुट्टियों के साथ-साथ महीने के दूसरे और चौथे शनिवार और हर रविवार को अनिवार्य रूप से कामकाज बंद रहता है। इन दिनों में डिजिटल सेवाएं (ऑनलाइन नेट बैंकिंग, ऐप) तो चालू रहती हैं, लेकिन बैंक शाखाओं में सेवाएं बंद रहती हैं।
RBI के आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार, करवा चौथ के अवसर पर गुरुवार, 29 अक्टूबर 2026 को शिमला (हिमाचल प्रदेश) में सभी बैंक बंद रहेंगे। इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक (PNB), केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और अन्य सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के बैंक शामिल हैं। इसका मतलब है कि शिमला में बैंक शाखाओं में ग्राहकों के लिए रोज जैसे कामकाज नहीं होंगे। वहीं, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और देश के दूसरे शहरों में करवा चौथ की वजह से बैंक बंद नहीं हैं।
इस हफ्ते आने वाली अन्य छुट्टियां इस प्रकार हैं। 31 अक्टूबर (शनिवार) को अहमदाबाद (गुजरात) में सरदार वल्लभभाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे। 1 नवंबर को रविवार की साप्ताहिक छुट्टी के कारण पूरे भारत में अवकाश रहेगा।
आप बैंकों की छुट्टी के बावजूद ऑनलाइन बैंकिंग (UPI, IMPS, NEFT, RTGS) और ATM के जरिए पैसे का लेनदेन या अन्य काम कर सकते हैं। इन सुविधाओं पर बैंकों की छुट्टियों का कोई असर नहीं पड़ेगा।
करवा चौथ उत्तर भारत के राज्यों में मनाया जाने वाला पारंपरिक व्रत है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चांद निकलने तक निर्जला व्रत रखती हैं। अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। यह पर्व कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और इसे विवाहित महिलाओं का सबसे विशेष व्रत माना जाता है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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