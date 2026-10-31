Bank Holiday: 31 अक्टूबर को इस राज्य में बैंक बंद, SBI-HDFC जाने से पहले जान लें RBI का यह नियम

Bank Holiday: अगर आप शनिवार 31 अक्टूबर को बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाने की योजना बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले अपने शहर में बैंक की छुट्टी जरूर चेक कर लें। कहीं ऐसा न हो कि आप बैंक जाएं और वहां ब्रांच में ताला लटका मिले। आज महीने का पांचवां शनिवार है। इस दिन कुछ जगहों पर बैंक शाखाएं बंद रहेंगी और कुछ जगह बैंक खुले रहेंगे। आइये जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किन राज्यों में बैंकों की छुट्टी घोषित की है और किन राज्यों में बैंक खुले रहेंगे।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के छुट्टी कैलेंडर के अनुसार, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर गुजरात में बैंक बंद रहेंगे। यह छुट्टी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों पर लागू होगी। ऐसे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक जैसे तमाम सरकारी और प्राइवेट बैंक गुजरात में बंद रहेंगे।
गुजरात के अलावा दूसरे राज्यों में आज बैंक खुले रहेंगे। इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और कर्नाटक, महाराष्ट्र में भी बैंक सामान्य रूप से काम करेंगे। इनके अलावा मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में भी बैंक के ब्रांच खुली रहेंगी।
रिजर्व बैंक के हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, शनिवार की छुट्टियों को लेकर अक्सर ग्राहकों के बीच भ्रम की स्थिति बन जाती है। इसके लिए स्पष्ट नियम यह है कि बैंकों में हर महीने सिर्फ दूसरे और चौथे शनिवार को ही छुट्टी रहती है। वहीं पहले, तीसरे और 5वें शनिवार को सभी बैंक शाखाएं खुली रहती हैं।
ऐसे में आज 31 अक्टूबर को महीने का पांचवां शनिवार पड़ने की वजह से देश के सभी राज्यों में बैंकों का कामकाज आम दिनों की तरह चलेगा। हालांकि गुजरात में बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद रविवार को वीकेंड की छुट्टी रहेगी। अगले महीने सोमवार, 2 नवंबर को बैंक खुल जाएंगे।
RBI के बैंक हॉलिडे कैलेंडर में नवंबर में दीवाली, छठ पूजा, गुरु नानक जयंती और अन्य क्षेत्रीय त्योहारों के साथ-साथ रविवार और दूसरे और चौथे शनिवार की नियमित छुट्टियां शामिल हैं। बता दें कि सभी छुट्टियां पूरे देश में एक साथ लागू नहीं होती हैं। लिहाजा बैंक शाखाएं किन तारीखों पर बंद रहेंगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वे कहां स्थित हैं और उस दिन वहां क्या खास मनाया जा रहा है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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