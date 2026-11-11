Bank Holiday Today: आज 11 नवंबर को इन राज्यों में बंद रहेंगे बैंक, घर से निकलने से पहले चेक करें शहरों की लिस्ट

11 नवंबर 2026 को भाई दूज, लक्ष्मी पूजा और चित्रगुप्त जयंती समेत क्षेत्रीय त्योहारों के कारण पांच राज्यों के छह शहरों में बैंक बंद रहेंगे। इनमें गंगटोक, इंफाल, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ और शिमला शामिल हैं। हालांकि, इंटरनेट बैंकिंग, UPI और एटीएम सेवाएं चालू रहेंगी। 12 नवंबर को बैंक खुलेंगे।

Manali Rastogi
पब्लिश्ड11 Nov 2026, 08:55 AM IST
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आज 11 नवंबर को बैंक हॉलिडे, यूपी से बंगाल तक इन शहरों में नहीं खुलेंगी शाखाएं
आज 11 नवंबर को बैंक हॉलिडे, यूपी से बंगाल तक इन शहरों में नहीं खुलेंगी शाखाएं

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बैंक हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, आज बुधवार, 11 नवंबर को देश के 5 राज्यों में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। इस दौरान सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के बैंक बंद रहेंगे। इनमें भारतीय स्टेट बैंक (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank), आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) समेत अन्य बैंक शामिल हैं। हालांकि, यह छुट्टी पूरे देश में लागू नहीं होगी। दूसरे राज्यों और शहरों में बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे।

आज 11 नवंबर को कहां-कहां बंद रहेंगे बैंक?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत जारी क्षेत्रीय अवकाश कैलेंडर के अनुसार, 11 नवंबर को देश के छह शहरों में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।

इन शहरों में शामिल हैं:

  • गंगटोक
  • इंफाल
  • कानपुर
  • कोलकाता
  • लखनऊ
  • शिमला

इन शहरों में बैंक बंद रहने से पांच राज्यों सिक्किम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के ग्राहकों पर असर पड़ेगा। हालांकि, ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे बैंक जाने से पहले अपनी संबंधित शाखा से छुट्टी की जानकारी जरूर ले लें। अलग-अलग जगहों पर बैंक की छुट्टियां स्थानीय नियमों और बैंकिंग जरूरतों के आधार पर अलग हो सकती हैं।

आज क्यों बंद हैं बैंक?

11 नवंबर को कई क्षेत्रीय त्योहारों और खास अवसरों के कारण बैंक बंद रहेंगे। इनमें लक्ष्मी पूजा (दीपावली), निंगोल चक्कौबा, भ्रातृ द्वितीया, भाई दूज और चित्रगुप्त जयंती शामिल हैं।

देश के अलग-अलग हिस्सों में ये त्योहार और पर्व विशेष सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखते हैं।

  • भाई दूज: इसे भ्रातृ द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार भाई-बहन के रिश्ते को समर्पित है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं और उनकी लंबी उम्र व खुशहाली की कामना करती हैं।
  • निंगोल चक्कौबा: यह मणिपुर का एक प्रमुख त्योहार है। यह विवाहित महिलाओं, उनके भाइयों और मायके के परिवार के बीच रिश्ते को मजबूत करने का अवसर होता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने मायके जाती हैं और परिवार के साथ भोजन व उत्सव मनाती हैं।
  • लक्ष्मी पूजा: यह त्योहार मां लक्ष्मी की पूजा से जुड़ा है और दिवाली के उत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
  • चित्रगुप्त जयंती: यह पर्व भगवान चित्रगुप्त के सम्मान में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान चित्रगुप्त मनुष्य के कर्मों का लेखा-जोखा रखते हैं।

आज कौन-सी बैंकिंग सेवाएं मिलती रहेंगी?

क्षेत्रीय त्योहारों के कारण बैंक शाखाएं बंद होने के बावजूद ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिलता रहेगा। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ऐप, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और एटीएम जैसी सुविधाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी।

ग्राहक इन सेवाओं के जरिए पैसे ट्रांसफर करने, बिलों का भुगतान करने, बैंक बैलेंस चेक करने और दूसरे जरूरी वित्तीय काम निपटा सकते हैं।

हालांकि, जिन कामों के लिए बैंक शाखा जाना जरूरी होता है, वे आज प्रभावित रहेंगे। इनमें चेक से जुड़े कुछ काम, नकद लेनदेन, दस्तावेज जमा करना और अन्य बैंकिंग सेवाएं शामिल हैं। प्रभावित शहरों के ग्राहक 12 नवंबर को बैंक खुलने के बाद इन कामों को पूरा कर सकते हैं।

क्या कल 12 नवंबर को भी बंद रहेंगे बैंक?

भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, गुरुवार, 12 नवंबर को किसी भी राज्य में बैंक की छुट्टी निर्धारित नहीं है। ऐसे में क्षेत्रीय त्योहारों और दिवाली से जुड़ी छुट्टियों के बाद देशभर में बैंक शाखाओं के सामान्य रूप से खुलने की उम्मीद है।

About the Author

Manali Rastogi

मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।

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