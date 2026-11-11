Bank Holiday Today: आज 11 नवंबर को इन राज्यों में बंद रहेंगे बैंक, घर से निकलने से पहले चेक करें शहरों की लिस्ट

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बैंक हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, आज बुधवार, 11 नवंबर को देश के 5 राज्यों में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। इस दौरान सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के बैंक बंद रहेंगे। इनमें भारतीय स्टेट बैंक (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank), आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) समेत अन्य बैंक शामिल हैं। हालांकि, यह छुट्टी पूरे देश में लागू नहीं होगी। दूसरे राज्यों और शहरों में बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत जारी क्षेत्रीय अवकाश कैलेंडर के अनुसार, 11 नवंबर को देश के छह शहरों में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।
इन शहरों में शामिल हैं:
इन शहरों में बैंक बंद रहने से पांच राज्यों सिक्किम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के ग्राहकों पर असर पड़ेगा। हालांकि, ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे बैंक जाने से पहले अपनी संबंधित शाखा से छुट्टी की जानकारी जरूर ले लें। अलग-अलग जगहों पर बैंक की छुट्टियां स्थानीय नियमों और बैंकिंग जरूरतों के आधार पर अलग हो सकती हैं।
11 नवंबर को कई क्षेत्रीय त्योहारों और खास अवसरों के कारण बैंक बंद रहेंगे। इनमें लक्ष्मी पूजा (दीपावली), निंगोल चक्कौबा, भ्रातृ द्वितीया, भाई दूज और चित्रगुप्त जयंती शामिल हैं।
देश के अलग-अलग हिस्सों में ये त्योहार और पर्व विशेष सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखते हैं।
क्षेत्रीय त्योहारों के कारण बैंक शाखाएं बंद होने के बावजूद ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिलता रहेगा। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ऐप, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और एटीएम जैसी सुविधाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी।
ग्राहक इन सेवाओं के जरिए पैसे ट्रांसफर करने, बिलों का भुगतान करने, बैंक बैलेंस चेक करने और दूसरे जरूरी वित्तीय काम निपटा सकते हैं।
हालांकि, जिन कामों के लिए बैंक शाखा जाना जरूरी होता है, वे आज प्रभावित रहेंगे। इनमें चेक से जुड़े कुछ काम, नकद लेनदेन, दस्तावेज जमा करना और अन्य बैंकिंग सेवाएं शामिल हैं। प्रभावित शहरों के ग्राहक 12 नवंबर को बैंक खुलने के बाद इन कामों को पूरा कर सकते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, गुरुवार, 12 नवंबर को किसी भी राज्य में बैंक की छुट्टी निर्धारित नहीं है। ऐसे में क्षेत्रीय त्योहारों और दिवाली से जुड़ी छुट्टियों के बाद देशभर में बैंक शाखाओं के सामान्य रूप से खुलने की उम्मीद है।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.