Bank Holiday: करवा चौथ पर इस राज्य में बंद रहेंगे बैंक, नवंबर में 16 दिन की रहेंगी छुट्टियां, चेक करें लिस्ट

करवा चौथ के अवसर पर गुरुवार, 29 अक्टूबर को भारत के एक राज्य में सरकारी और निजी बैंकों की शाखाएं बंद रहेंगी। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बैंक अवकाश कैलेंडर के अनुसार, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इस दिन बैंकों में छुट्टी रहेगी।
आरबीआई के नियमों के अनुसार, सभी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंक निर्धारित छुट्टियों के साथ हर महीने दूसरे और चौथे शनिवार तथा रविवार को बंद रहते हैं। बैंक की शाखाएं बंद होने के बावजूद ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग ऐप जैसी डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं।
भारत में राष्ट्रीय और राजपत्रित छुट्टियों के अलावा स्थानीय त्योहारों और क्षेत्रीय अवसरों पर भी बैंकों में छुट्टी रहती है। आरबीआई हर साल जनवरी में बैंक छुट्टियों की आधिकारिक सूची जारी करता है। हालांकि, ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बैंक शाखा से 2026 की छुट्टियों की पुष्टि जरूर कर लें।
आरबीआई के आधिकारिक बैंक अवकाश कैलेंडर के अनुसार, गुरुवार, 29 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के शिमला में करवा चौथ के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे। इस दौरान भारतीय स्टेट बैंक (SBI), एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank), आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank), एक्सिस बैंक (Axis Bank), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), केनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा समेत अन्य बैंकों की शाखाओं में कामकाज नहीं होगा।
इसके बाद 31 अक्टूबर, शनिवार को गुजरात के अहमदाबाद में सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे। वहीं, 1 नवंबर, रविवार को देशभर में साप्ताहिक अवकाश के कारण बैंक बंद रहेंगे।
बैंक की शाखाएं बंद होने पर भी ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग सेवाओं की सुविधा मिलती रहेगी। इन सेवाओं के जरिए लोग आसानी से पैसों का लेनदेन कर सकते हैं।
ग्राहक यूपीआई (UPI) या अपने बैंक के मोबाइल ऐप के जरिए पैसे भेज और प्राप्त कर सकते हैं। ये सेवाएं आमतौर पर चौबीसों घंटे उपलब्ध रहती हैं। हालांकि, निर्धारित रखरखाव या तकनीकी समस्या के कारण कुछ समय के लिए सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में बैंक ग्राहकों को सूचना दे सकते हैं।
इसके अलावा, ग्राहक ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से एनईएफटी (NEFT) और आरटीजीएस (RTGS) के जरिए पैसे ट्रांसफर करने के अनुरोध कर सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट और चेकबुक के लिए भी ऑनलाइन अनुरोध किया जा सकता है।
ग्राहक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और एटीएम से जुड़ी उपलब्ध सेवाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। खाते से संबंधित फॉर्म, स्थायी भुगतान निर्देश तय करने और लॉकर के लिए आवेदन जैसी कुछ सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकती हैं। हालांकि, इन सेवाओं की उपलब्धता बैंक के नियमों और सुविधा पर निर्भर करेगी।
आरबीआई के छुट्टी कैलेंडर के अनुसार, नवंबर 2026 में अलग-अलग राज्यों में त्योहारों, क्षेत्रीय अवसरों और सप्ताहांत के कारण बैंक बंद रहेंगे। महीने में रविवार और दूसरे-चौथे शनिवार समेत कुल 16 तारीखों पर बैंक अवकाश निर्धारित हैं।
ध्यान दें कि बैंक छुट्टियां राज्य और शहर के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं। इसलिए बैंक जाने से पहले अपनी शाखा से छुट्टी की पुष्टि कर लें।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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