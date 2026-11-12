Bank Holiday: 13 नवंबर को SBI, PNB, HDFC, ICICI और एक्सिस बैंक रहेंगे बंद, जानिए RBI ने क्यों दी छुट्टी

Bank Holiday: अगर आप शुक्रवार, 13 नवंबर को बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाने के लिए ब्रांच जाने की योजना बना रहे हैं तो पहले अपने शहर में बैंक की छुट्टी का स्टेटस जरूर चेक कर लें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, वांगला महोत्सव के चलते मेघालय की राजधानी शिलांग में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। इस महोत्सव को '100 ड्रमों का उत्सव' (100 drums festival) भी कहा जाता है।
इस छुट्टी का असर भारतीय स्टेट बैंक (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक समेत सरकारी और निजी बैंकों की शाखाओं पर पड़ेगा। हालांकि, यह छुट्टी पूरे देश में लागू नहीं होगी। यह छुट्टी क्षेत्रीय है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बैंक शाखाएं शुक्रवार को सामान्य रूप से खुली रहेंगी। महाराष्ट्र में भी 13 नवंबर को इस वजह से बैंक बंद नहीं रहेंगे।
बैंक की छुट्टियां आमतौर पर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती हैं। यह छुट्टियां क्षेत्र में मनाए जाने वाले स्थानीय त्योहारों और अन्य अवसरों पर निर्भर करती हैं। पूरे भारत में सभी अनुसूचित (scheduled) और गैर-अनुसूचित (non-scheduled) बैंक केवल तभी पूरी तरह से बंद रहते हैं, जब कोई सरकारी सार्वजनिक अवकाश (gazetted public holiday) हो। इसमें स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती या फिर वीकेंड (weekend) की नियमित छुट्टियां शामिल हैं।
13 नवंबर को मेघालय में वांगला महोत्सव (Wangala Festival) मनाया जाएगा। यह गारो समुदाय का प्रमुख फसल कटाई के बाद मनाया जाने वाला त्योहार है। इसे '100 ड्रम फेस्टिवल' के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार अच्छी फसल के लिए सूर्य देवता मिसी सालजोंग के प्रति आभार जताने के लिए मनाया जाता है। इस दौरान पारंपरिक संगीत, नृत्य और बड़े ढोल बजाकर उत्सव मनाया जाता है। वांगला महोत्सव मुख्य रूप से गारो हिल्स क्षेत्र में मनाया जाता है।
बैंक ब्रांच बंद रहने के बावजूद ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग की सुविधाएं मिलती रहेंगी। आप मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। UPI से पेमेंट, ATM से कैश निकालने और बैलेंस चेक करने जैसी सुविधाएं भी सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी।
हालांकि, बैंक ब्रांच में जाकर चेक जमा करने, ड्राफ्ट बनवाने या दूसरे दस्तावेजों से जुड़े काम नहीं हो पाएंगे। इसलिए अगर आपका कोई जरूरी काम है तो उसे बैंक की छुट्टी से पहले निपटा लेना बेहतर होगा।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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