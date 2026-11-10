Bank Holiday Today: दिवाली के बाद आज भी बैंकों में छुट्टी, ब्रांच जाने से पहले चेक कर लें छुट्टियों की लिस्ट

देशभर के बैंक ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। आज मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को देश के सात शहरों में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। दिवाली के पांच दिवसीय त्योहार के दौरान अलग-अलग राज्यों और शहरों में क्षेत्रीय त्योहारों के कारण बैंक अवकाश घोषित किया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नवंबर 2026 के बैंक हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, इन शहरों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं में कामकाज नहीं होगा। हालांकि, यह छुट्टी पूरे देश में लागू नहीं होगी। अन्य शहरों में बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे।
RBI के नवंबर 2026 के छुट्टियों के कैलेंडर के अनुसार, आज मंगलवार को इन सात शहरों में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।
10 नवंबर को अलग-अलग क्षेत्रों में कई धार्मिक और पारंपरिक त्योहार मनाए जा रहे हैं। इनमें दिवाली (बाली प्रतिपदा), दीपावली (गोवर्धन पूजा), लक्ष्मी पूजा और विक्रम संवत नववर्ष दिवस शामिल हैं। इन त्योहारों को अलग-अलग राज्यों में स्थानीय परंपराओं के अनुसार मनाया जाता है। इसी वजह से देश के कुछ शहरों में बैंक बंद रहेंगे।
बैंक शाखाएं बंद होने के बावजूद ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिलता रहेगा। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ऐप, यूपीआई और एटीएम जैसी सुविधाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी। ग्राहक इन माध्यमों से पैसे ट्रांसफर करने, बिलों का भुगतान करने, खाते का बैलेंस चेक करने और दूसरे सामान्य वित्तीय काम निपटा सकते हैं।
हालांकि, जिन कामों के लिए बैंक शाखा जाना जरूरी होता है, वे आज नहीं हो पाएंगे। इनमें कुछ चेक संबंधी काम, नकद लेनदेन, दस्तावेज जमा करना और अन्य शाखा से जुड़ी सेवाएं शामिल हैं।
RBI के बैंक हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, बुधवार, 11 नवंबर 2026 को भी देश के छह शहरों में बैंक बंद रहेंगे। इनमें गंगटोक, इंफाल, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ और शिमला शामिल हैं।
इन शहरों में लक्ष्मी पूजा (दीपावली), निंगोल चक्कौबा, भ्रातृ द्वितीया, भाई दूज और चित्रगुप्त जयंती के अवसर पर बैंक शाखाओं में छुट्टी रहेगी।
इसका मतलब है कि गंगटोक में लगातार दो दिन यानी 10 और 11 नवंबर को बैंक बंद रहेंगे। वहीं, अहमदाबाद, बेलापुर, बेंगलुरु, देहरादून, मुंबई और नागपुर में केवल 10 नवंबर को बैंक बंद रहेंगे। दूसरी ओर, इंफाल, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ और शिमला में 10 नवंबर को बैंक खुले रहेंगे, लेकिन 11 नवंबर को छुट्टी रहेगी।
देश के अन्य शहरों में 11 नवंबर को इस क्षेत्रीय अवकाश के कारण बैंक बंद नहीं रहेंगे। ग्राहकों को सलाह है कि बैंक जाने से पहले अपनी शाखा की छुट्टी और कामकाज के समय की जानकारी संबंधित बैंक की वेबसाइट या नजदीकी शाखा से जरूर ले लें।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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