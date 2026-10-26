Bank Holiday Today: आज कहां-कहां बंद हैं बैंक? जानें RBI की छुट्टियों की पूरी जानकारी

देश के पांच शहरों में आज सोमवार, 26 अक्टूबर को बैंक बंद हैं। आमतौर पर सोमवार को बैंक खुले रहते हैं, लेकिन आज लक्ष्मी पूजा, विलय दिवस (Accession Day) और महर्षि वाल्मीकि जयंती के कारण कुछ शहरों में बैंक शाखाओं में छुट्टी है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अक्टूबर 2026 के बैंक हॉलिडे कैलेंडर में इन छुट्टियों का उल्लेख किया गया है।
आज अगरतला, चंडीगढ़, जम्मू, शिमला और श्रीनगर में बैंक शाखाएं बंद हैं। इन शहरों में सरकारी और निजी दोनों तरह के बैंकों में छुट्टी है। इनमें भारतीय स्टेट बैंक (SBI), एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और केनरा बैंक जैसे प्रमुख बैंक शामिल हैं। ग्राहकों को बैंक जाने से पहले अपनी स्थानीय शाखा की छुट्टी की जानकारी जरूर जांच लेनी चाहिए।
आज की छुट्टी पूरे देश में लागू नहीं है। बैंक राष्ट्रीय छुट्टियों के साथ-साथ स्थानीय त्योहारों और क्षेत्रीय छुट्टियों के आधार पर भी बंद रहते हैं। यही वजह है कि कुछ शहरों में सोमवार को भी बैंक बंद हो सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक हर साल जनवरी में बैंक छुट्टियों की आधिकारिक सूची जारी करता है।
सभी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंक घोषित छुट्टियों का पालन करते हैं। इसके अलावा, बैंक हर रविवार और महीने के दूसरे व चौथे शनिवार को भी बंद रहते हैं। इन दिनों बैंक शाखाओं में सामान्य कामकाज नहीं होता, लेकिन इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग ऐप की मदद से ग्राहक कई सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अक्टूबर के बैंक हॉलिडे कैलेंडर में देशभर की छुट्टियों के साथ कुछ शहरों में लागू होने वाली क्षेत्रीय छुट्टियां भी शामिल हैं।
आज के बाद भी अक्टूबर में कुछ शहरों में बैंक बंद रहेंगे। शिमला में 29 अक्टूबर को करवा चौथ के अवसर पर बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। वहीं, अहमदाबाद में 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के कारण बैंक बंद रहेंगे। इन शहरों के ग्राहकों को बैंक से जुड़ा काम करने से पहले इन तारीखों का ध्यान रखना चाहिए।
बैंक शाखाएं बंद होने के बावजूद ग्राहक कई डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। पैसे भेजने और प्राप्त करने के लिए यूपीआई (UPI) या बैंक के मोबाइल ऐप का उपयोग किया जा सकता है। ये सेवाएं आमतौर पर छुट्टियों के दिन भी चौबीसों घंटे उपलब्ध रहती हैं।
हालांकि, बैंक की ओर से तकनीकी रखरखाव किए जाने पर कुछ समय के लिए डिजिटल सेवाएं बाधित हो सकती हैं। बैंक आमतौर पर ग्राहकों को इस तरह के रखरखाव की जानकारी देते हैं। ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग के जरिए भी अपने खाते से जुड़े कई काम कर सकते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक के कैलेंडर में परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act) और बैंकों के खाते बंद करने से संबंधित छुट्टियों का उल्लेख होता है। इसलिए बैंक जाने से पहले अपने शहर की छुट्टियों की सूची देखना जरूरी है, खासकर तब जब आपको ऐसा काम कराना हो जिसके लिए बैंक शाखा में जाना अनिवार्य है।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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