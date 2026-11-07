Bank Holiday Today: आज शनिवार को बैंक खुले हैं या बंद? जानें नवंबर में कब-कब रहेंगे बंद

अगर आप आज यानी शनिवार, 7 नवंबर को बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए राहत की खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार, आज देश में बैंकों की कोई छुट्टी नहीं है। ऐसे में भारतीय स्टेट बैंक (SBI), एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) समेत सभी सरकारी और निजी बैंक ग्राहकों के लिए खुले रहेंगे।
RBI के नियमों के मुताबिक, देश के सभी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार के साथ-साथ हर रविवार को बंद रहते हैं। इसके अलावा, केंद्रीय बैंक की ओर से घोषित त्योहारों और क्षेत्रीय छुट्टियों पर भी बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होता है। आज महीने का पहला शनिवार है और किसी क्षेत्रीय या सांस्कृतिक त्योहार की छुट्टी भी नहीं है। इसलिए देशभर में बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे।
भारत में राष्ट्रीय और राजपत्रित छुट्टियों के अलावा अलग-अलग राज्यों में स्थानीय त्योहारों और आयोजनों के कारण भी बैंक बंद रहते हैं। RBI हर साल जनवरी में बैंकों की आधिकारिक छुट्टियों की सूची जारी करता है। हालांकि, किसी विशेष शहर या शाखा में छुट्टी की पुष्टि के लिए संबंधित बैंक से जानकारी लेना बेहतर होगा।
RBI के नवंबर 2026 के आधिकारिक कैलेंडर के मुताबिक, इस महीने अलग-अलग राज्यों में त्योहारों और साप्ताहिक अवकाश को मिलाकर बैंक कुल 16 दिन बंद रहने वाले हैं।
अगले हफ्ते की बात करें तो SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा समेत कई बैंकों में निम्नलिखित दिन छुट्टी रहेगी।
बैंक की शाखाएं बंद होने के बावजूद ग्राहकों को जरूरी वित्तीय कामों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बैंक की छुट्टियों और सप्ताहांत में भी इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग ऐप जैसी डिजिटल सेवाएं चालू रहती हैं। इनकी मदद से ग्राहक घर बैठे कई तरह के लेनदेन कर सकते हैं।
इसलिए बैंक जाने से पहले अपने शहर की छुट्टियों की सूची जरूर देख लें। इससे आप बैंक से जुड़े जरूरी कामों की योजना सही तरीके से बना सकेंगे।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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