Bank Holiday Today: आज शनिवार को बैंक खुले हैं या बंद? जानें नवंबर में कब-कब रहेंगे बंद

आज 7 नवंबर, शनिवार को देशभर में बैंक खुले रहेंगे, क्योंकि यह महीने का पहला शनिवार है। RBI के कैलेंडर के अनुसार, नवंबर में दिवाली, छठ पूजा, गुरु नानक जयंती और अन्य क्षेत्रीय त्योहारों के कारण अलग-अलग शहरों में बैंक बंद रहेंगे। हालांकि, छुट्टियों में भी ऑनलाइन बैंकिंग और UPI सेवाएं चालू रहेंगी।

Manali Rastogi
पब्लिश्ड7 Nov 2026, 10:10 AM IST
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Bank Holiday Today: आज 7 नवंबर को खुले रहेंगे बैंक, SBI-HDFC के ग्राहकों के लिए जानें जरूरी अपडेट
Bank Holiday Today: आज 7 नवंबर को खुले रहेंगे बैंक, SBI-HDFC के ग्राहकों के लिए जानें जरूरी अपडेट

अगर आप आज यानी शनिवार, 7 नवंबर को बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए राहत की खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार, आज देश में बैंकों की कोई छुट्टी नहीं है। ऐसे में भारतीय स्टेट बैंक (SBI), एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) समेत सभी सरकारी और निजी बैंक ग्राहकों के लिए खुले रहेंगे।

RBI के नियमों के मुताबिक, देश के सभी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार के साथ-साथ हर रविवार को बंद रहते हैं। इसके अलावा, केंद्रीय बैंक की ओर से घोषित त्योहारों और क्षेत्रीय छुट्टियों पर भी बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होता है। आज महीने का पहला शनिवार है और किसी क्षेत्रीय या सांस्कृतिक त्योहार की छुट्टी भी नहीं है। इसलिए देशभर में बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे।

इस हफ्ते कब-कब बंद रहेंगे बैंक?

भारत में राष्ट्रीय और राजपत्रित छुट्टियों के अलावा अलग-अलग राज्यों में स्थानीय त्योहारों और आयोजनों के कारण भी बैंक बंद रहते हैं। RBI हर साल जनवरी में बैंकों की आधिकारिक छुट्टियों की सूची जारी करता है। हालांकि, किसी विशेष शहर या शाखा में छुट्टी की पुष्टि के लिए संबंधित बैंक से जानकारी लेना बेहतर होगा।

RBI के नवंबर 2026 के आधिकारिक कैलेंडर के मुताबिक, इस महीने अलग-अलग राज्यों में त्योहारों और साप्ताहिक अवकाश को मिलाकर बैंक कुल 16 दिन बंद रहने वाले हैं।

अगले हफ्ते की बात करें तो SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा समेत कई बैंकों में निम्नलिखित दिन छुट्टी रहेगी।

नवंबर 2026 में बैंक छुट्टियों की पूरी लिस्ट

  • 1 नवंबर (रविवार): देशभर में रविवार के कारण बैंक बंद रहेंगे।
  • 8 नवंबर (रविवार): देशभर में रविवार का साप्ताहिक अवकाश रहेगा।
  • 9 नवंबर (सोमवार): अगरतला, भोपाल, चंडीगढ़, गंगटोक, इंफाल और जयपुर के साथ कानपुर और लखनऊ में दिवाली, लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा और विश्वकर्मा दिवस के कारण बैंक बंद रहेंगे।
  • 10 नवंबर (मंगलवार): अहमदाबाद, बेलापुर, बेंगलुरु, देहरादून, गंगटोक, मुंबई और नागपुर में बाली प्रतिपदा, गोवर्धन पूजा, लक्ष्मी पूजा और विक्रम संवत नववर्ष के कारण बैंक बंद रहेंगे।
  • 11 नवंबर (बुधवार): गंगटोक, इंफाल, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ और शिमला में लक्ष्मी पूजा, निंगोल चक्कौबा, भाई दूज और चित्रगुप्त जयंती के कारण बैंक बंद रहेंगे। गंगटोक में लगातार तीन दिन बैंक बंद रहेंगे।
  • 13 नवंबर (शुक्रवार): शिलांग में वांगला उत्सव के कारण बैंक बंद रहेंगे।
  • 14 नवंबर (शनिवार): महीने का दूसरा शनिवार होने के कारण देशभर में बैंक बंद रहेंगे।
  • 15 नवंबर (रविवार): रविवार के साप्ताहिक अवकाश के कारण देशभर में बैंक बंद रहेंगे।
  • 16 नवंबर (सोमवार): छठ पूजा के कारण पटना और रांची में बैंक बंद रहेंगे।
  • 20 नवंबर (शुक्रवार): इगास-बग्वाल के अवसर पर देहरादून में बैंक बंद रहेंगे।
  • 22 नवंबर (रविवार): देशभर में रविवार के कारण बैंक बंद रहेंगे।
  • 23 नवंबर (सोमवार): शिलांग में सेंग कुट स्नेम के कारण बैंक बंद रहेंगे।
  • 24 नवंबर (मंगलवार): गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा और रास पूर्णिमा समेत विभिन्न आयोजनों के कारण आइजोल, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, रांची, शिमला और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे।
  • 27 नवंबर (शुक्रवार): कनकदास जयंती के कारण बेंगलुरु में बैंक बंद रहेंगे।
  • 28 नवंबर (शनिवार): महीने का चौथा शनिवार होने के कारण देशभर में बैंक बंद रहेंगे।
  • 29 नवंबर (रविवार): रविवार के साप्ताहिक अवकाश के कारण देशभर में बैंक बंद रहेंगे।

बैंक की छुट्टी में भी ऑनलाइन बैंकिंग से निपटा सकेंगे काम

बैंक की शाखाएं बंद होने के बावजूद ग्राहकों को जरूरी वित्तीय कामों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बैंक की छुट्टियों और सप्ताहांत में भी इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग ऐप जैसी डिजिटल सेवाएं चालू रहती हैं। इनकी मदद से ग्राहक घर बैठे कई तरह के लेनदेन कर सकते हैं।

  • UPI से भुगतान: ग्राहक UPI या अपने बैंक के मोबाइल ऐप के जरिए किसी को भी पैसे भेज और प्राप्त कर सकते हैं। ये सेवाएं आमतौर पर 24 घंटे उपलब्ध रहती हैं। हालांकि, बैंक की ओर से रखरखाव या तकनीकी खराबी के कारण कुछ समय के लिए सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।
  • फंड ट्रांसफर: ग्राहक NEFT और RTGS के जरिए भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा, बैंक की उपलब्ध ऑनलाइन सुविधाओं के अनुसार डिमांड ड्राफ्ट और चेकबुक के लिए आवेदन भी किया जा सकता है।
  • कार्ड से जुड़ी सेवाएं: क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड से जुड़ी कई सुविधाओं का इस्तेमाल ऑनलाइन किया जा सकता है।
  • अन्य बैंकिंग सेवाएं: खाते से जुड़ी जानकारी और रखरखाव, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट करने और लॉकर के लिए आवेदन जैसी कुछ सुविधाएं भी डिजिटल माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।

इसलिए बैंक जाने से पहले अपने शहर की छुट्टियों की सूची जरूर देख लें। इससे आप बैंक से जुड़े जरूरी कामों की योजना सही तरीके से बना सकेंगे।

About the Author

Manali Rastogi

मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।

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