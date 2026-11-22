Bank Holidays November 2026: महीने का आखिरी हफ्ता शुरू होने वाला है। ऐसे में अगर बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम बाकी है तो तारीखों का हिसाब पहले ही लगा लीजिए। 23 से 29 नवंबर के बीच अलग-अलग राज्यों और शहरों में पांच दिन बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। इनमें गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा और कनकदास जयंती जैसे अवसरों के साथ चौथे शनिवार और रविवार की साप्ताहिक छुट्टियां भी शामिल हैं।
इसका असर भारतीय स्टेट बैंक (SBI), HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा समेत दूसरे सरकारी और निजी बैंकों की शाखाओं पर पड़ेगा। हालांकि, इन पांच दिनों में हर शहर में बैंक बंद नहीं रहेंगे। छुट्टियां राज्य और शहर के हिसाब से अलग-अलग हैं। ऐसे में शाखा जाने से पहले अपने शहर की तारीख जरूर देख लें।
आमतौर पर, आम राष्ट्रीय और सरकारी छुट्टियों या वीकेंड की छुट्टियों के अलावा, भारत में बैंकों में जरूरत के हिसाब से स्थानीय छुट्टियां और त्योहारों की छुट्टियां भी हो सकती हैं। केंद्रीय बैंक जनवरी में अपनी वार्षिक, आधिकारिक बैंक अवकाश सूची जारी करता है। 2026 के लिए छुट्टियों की जानकारी हासिल करने के लिए अपनी नजदीकी बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं।
नवंबर के लिए RBI के आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार, इस महीने बैंक कुल 16 दिन बंद रहेंगे। इसमें राज्य और क्षेत्रीय छुट्टियों के साथ-साथ सप्ताहांत की छुट्टियां भी शामिल हैं। लिहाजा अगले हफ्ते इन तारीखों पर SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और देश भर के अन्य बैंक बंद रहेंगे।
सोमवार, 23 नवंबर को मेघालय में सेंग कुट स्नेम के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे। ये मेघालय का एक स्थानीय पर्व है। ऐसे में शिलॉन्ग समेत राज्य के संबंधित बैंकिंग क्षेत्रों में शाखाओं का कामकाज नहीं होगा।
मंगलवार, 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा और रहस पूर्णिमा के अवसर पर कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। RBI के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, इस दिन आइजोल, मुंबई, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, रांची, शिमला और श्रीनगर जैसे शहरों में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।
इसका मतलब है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर समेत कई जगहों पर बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी।
शुक्रवार, 27 नवंबर को कनकदास जयंती के मौके पर कर्नाटक में बैंक बंद रहेंगे। इस दिन बेंगलुरु समेत राज्य के संबंधित बैंकिंग क्षेत्रों में बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होगा। दूसरे राज्यों में बैंक खुले रहेंगे।
28 नवंबर को महीने का चौथा शनिवार है। RBI के नियमों के मुताबिक, हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को सभी बैंक बंद रहते हैं। इसके अगले दिन यानी 29 नवंबर को रविवार है। रविवार को देशभर में बैंकों की हमेशा ही साप्ताहिक छुट्टी रहती है। इस तरह 28 और 29 नवंबर को पूरे देश में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।
|तारीख
|दिन
|किन शहरों में बंद रहेंगी बैंक शाखाएं
|वजह
|23 नवंबर
|सोमवार
|शिलॉन्ग
|सेंग कुट स्नेम
|24 नवंबर
|मंगलवार
|आइजोल, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, रांची, शिमला और श्रीनगर
|गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा और राहस पूर्णिमा
|27 नवंबर
|शुक्रवार
|बेंगलुरु
|कनकदास जयंती
|28 नवंबर
|शनिवार
|पूरे देश में
|चौथा शनिवार
|29 नवंबर
|रविवार
|पूरे देश में
|साप्ताहिक अवकाश
बैंक शाखाओं में छुट्टी के बावजूद डिजिटल बैंकिंग सेवाएं चालू रहेंगी। ग्राहक जरूरत के मुताबिक मोबाइल बैंकिंग ऐप, नेट बैंकिंग, UPI और ATM के जरिए लेनदेन कर सकेंगे। NEFT और RTGS जैसी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सेवाओं का इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। इसलिए जिन ग्राहकों को पैसे ट्रांसफर करने, बिल चुकाने या रोजमर्रा के भुगतान करने हैं, वे डिजिटल माध्यमों का सहारा ले सकते हैं।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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