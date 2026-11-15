Bank Holidays Next Week: अगले हफ्ते 3 दिन बंद रहेंगे बैंक! SBI, HDFC, BOB... जाने से पहले देखें तारीख और शहरों की लिस्ट

Bank Holidays Next Week: अगर आप अगले हफ्ते बैंक की शाखा में जाकर कोई जरूरी काम निपटाने की योजना बना रहे हैं, तो पहले छुट्टियों की तारीख और अपने शहर की स्थिति जरूर देख लें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के छुट्टी कैलेंडर के अनुसार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और HDFC बैंक सहित सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक 16 से 22 नवंबर के बीच तीन दिनों तक बंद रहेंगे।
RBI के नियमों के अनुसार, सभी अनुसूचित (scheduled) और गैर-अनुसूचित (non-scheduled) बैंक तय छुट्टियों के अलावा, महीने के दूसरे और चौथे शनिवार तथा हर रविवार को बंद रहते हैं। इस दौरान बैंक शाखाओं में सेवाएं बंद रहती हैं, लेकिन डिजिटल सेवाएं (ऑनलाइन नेट बैंकिंग, ऐप) चालू रहती हैं। खास बात यह है कि 16 और 20 नवंबर की छुट्टियां पूरे देश में लागू नहीं होंगी। इनका असर संबंधित शहरों में ही रहेगा।
इस महीने बैंक कुल 16 दिन बंद रहेंगे, जिनमें राज्य और क्षेत्रीय छुट्टियां और वीकेंड की छुट्टियां शामिल हैं। इसमें रविवार के कारण 15, 22, 28 और 29 नवंबर को बंद हेंगे। वहीं दूसरे और चौथे शनिवार के कारण 28 नवंबर को बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 16, 20, 23, 24 और 27 नवंबर को क्षेत्रीय छुट्टियां हैं।
16 नवंबर (सोमवार): छठ पूजा के कारण पटना और रांची में बैंक बंद रहेंगे।
20 नवंबर (शुक्रवार): इगास-बगवाल के कारण देहरादून में बैंक बंद रहेंगे।
22 नवंबर (रविवार): रविवार की छुट्टी के कारण पूरे भारत में बैंक बंद रहेंगे।
|तारीख
|दिन
|कहां बंद रहेंगे बैंक
|वजह
|16 नवंबर 2026
|सोमवार
|पटना और रांची
|छठ पूजा
|20 नवंबर 2026
|शुक्रवार
|देहरादून
|इगास-बग्वाल
|22 नवंबर 2026
|रविवार
|पूरे देश में
|साप्ताहिक अवकाश
RBI के कैलेंडर के मुताबिक 16 नवंबर को छठ पूजा और 20 नवंबर को इगास-बग्वाल के कारण संबंधित शहरों में बैंक बंद रहेंगे। वहीं 22 नवंबर को रविवार होने के कारण देशभर में बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होगा।
आप बैंकों की छुट्टी के बावजूद ऑनलाइन बैंकिंग (UPI, IMPS, NEFT, RTGS) और ATM के जरिए पैसे का लेनदेन या अन्य काम कर सकते हैं। इन सुविधाओं पर बैंकों की छुट्टियों का कोई असर नहीं पड़ेगा।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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