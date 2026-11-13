555 दिन की FD पर बैंक ऑफ बड़ौदा का बड़ा फैसला, सीनियर सिटीजन को अब मिलेगा ज्यादा ब्याज

बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) ने अपनी खास 555 दिन की एफडी (Fixed Deposit) योजना 'बॉब गोल्डन गोल डिपॉजिट स्कीम' की ब्याज दरों में 10 बेसिस पॉइंट यानी 0.10 फीसदी की बढ़ोतरी की है। बैंक की नई ब्याज दरें 12 नवंबर 2026 से लागू हो गई हैं। इस बदलाव के बाद वरिष्ठ और सुपर सीनियर सिटीजन को एफडी पर पहले से ज्यादा ब्याज मिलेगा।
बैंक की इस खास एफडी योजना में अब निवासी सुपर सीनियर सिटीजन (80 साल या इससे अधिक उम्र) को नॉन-कॉलेबल डिपॉजिट पर अधिकतम 7.50 फीसदी सालाना ब्याज मिलेगा। यह योजना 3 करोड़ रुपये से कम की रिटेल टर्म डिपॉजिट पर लागू है।
बैंक ऑफ बड़ौदा की 555 दिन की एफडी पर अलग-अलग श्रेणी के ग्राहकों के लिए ब्याज दरें इस प्रकार हैं:
|ग्राहकों की श्रेणी
|कॉलेबल एफडी
|नॉन-कॉलेबल एफडी
|सामान्य ग्राहक
|6.85%
|6.90%
|वरिष्ठ नागरिक
|7.35%
|7.40%
|सुपर सीनियर सिटीजन
|7.45%
|7.50%
सामान्य ग्राहकों में एनआरओ और एनआरई खाताधारक भी शामिल हैं। वहीं, सुपर सीनियर सिटीजन की श्रेणी में 80 साल या उससे अधिक उम्र के निवासी ग्राहक आते हैं।
कॉलेबल एफडी में ग्राहक जरूरत पड़ने पर मैच्योरिटी से पहले पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि, समय से पहले एफडी तोड़ने पर बैंक के नियमों के मुताबिक पेनल्टी या ब्याज में कटौती हो सकती है। वहीं, नॉन-कॉलेबल एफडी में समय से पहले पैसा निकालने की सुविधा नहीं होती। इस वजह से इन पर आमतौर पर कॉलेबल एफडी के मुकाबले ज्यादा ब्याज मिलता है।
बैंक ऑफ बड़ौदा की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बीना वहीद ने कहा कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी का मकसद ग्राहकों को प्रतिस्पर्धी रिटर्न देना है। इसके साथ ही बैंक अपने डिपॉजिट बेस को मजबूत करना और बढ़ती अर्थव्यवस्था की कर्ज संबंधी जरूरतों को पूरा करना चाहता है।
बैंक के मुताबिक, यह बदलाव उसकी एसेट-लायबिलिटी मैनेजमेंट रणनीति का हिस्सा है। इसके जरिए बैंक अपने डिपॉजिट को बढ़ाना चाहता है, साथ ही अपने मार्जिन की स्थिरता भी बनाए रखना चाहता है।
ग्राहक बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल बैंकिंग ऐप बॉब वर्ल्ड (bob World), नेट बैंकिंग या बैंक की किसी भी शाखा में जाकर नई एफडी खुलवा सकते हैं। जो लोग बैंक के नए ग्राहक हैं, वे भी बैंक की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन एफडी खोल सकते हैं। इसके लिए पहले सेविंग अकाउंट खुलवाना जरूरी नहीं है।
बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा में भारत सरकार की 63.97 फीसदी हिस्सेदारी है। बैंक देश और विदेश के 15 देशों में 18 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों को सेवाएं देता है।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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