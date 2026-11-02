इस सरकारी ने FD पर बढ़ाया ब्याज, 500 दिन की नई स्कीम लॉन्च, सीनियर सिटीजंस को मिलेगा 7.50% रिटर्न

रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद बैंक अब फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर भी ज्यादा ब्याज देने लगे हैं। इसी कड़ी में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया (BOI) ने 2 नवंबर 2026 से अपनी एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया है। बैंक ने 1 साल से लेकर 3 साल से कम अवधि वाली एफडी पर ब्याज बढ़ाया है। इसके साथ ही ग्राहकों के लिए 500 दिन की नई एफडी स्कीम भी शुरू की है।
बैंक ऑफ इंडिया ने नई एफडी स्कीम को 'स्टार अक्षय फिक्स्ड डिपॉजिट' नाम दिया है। इसमें निवेश करने वाले सामान्य ग्राहकों को सालाना 6.85 फीसदी ब्याज मिलेगा। वहीं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दर 7.35 फीसदी तय की गई है। 80 साल या इससे अधिक उम्र के सुपर सीनियर सिटीजंस को इस स्कीम में 7.50 फीसदी सालाना ब्याज दिया जाएगा। इस तरह लंबी अवधि के लिए सुरक्षित निवेश की तलाश कर रहे लोगों के पास एक नया विकल्प है।
बैंक ने 3 करोड़ रुपये से कम की एफडी पर भी ब्याज दरें बढ़ाई हैं। अब 1 साल की अवधि वाली एफडी पर ग्राहकों को 6.60 फीसदी सालाना ब्याज मिलेगा। वहीं, 1 साल से अधिक और 3 साल से कम अवधि की एफडी पर ब्याज दर 6.70 फीसदी होगी।
बैंक की ओर से वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य ग्राहकों के मुकाबले 0.50 फीसदी अतिरिक्त ब्याज दिया जा रहा है। वहीं, सुपर सीनियर सिटीजंस को 0.65 फीसदी ज्यादा ब्याज का फायदा मिलेगा।
बैंक ऑफ इंडिया ने 3 करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक की बड़ी एफडी पर भी ब्याज दरों में संशोधन किया है। अब 1 साल की एफडी पर 6.55 फीसदी और 1 साल से ज्यादा लेकिन 3 साल से कम अवधि की एफडी पर 6.65 फीसदी सालाना ब्याज मिलेगा।
इसके अलावा, बैंक ने नॉन-कॉलेबल एफडी पर भी ब्याज बढ़ाया है। 1 से 3 साल से कम अवधि वाली ऐसी एफडी पर अब 0.15 फीसदी ज्यादा ब्याज मिलेगा।
कॉलेबल एफडी में निवेशक जरूरत पड़ने पर मैच्योरिटी से पहले भी पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि, समय से पहले निकासी पर बैंक जुर्माना लगा सकता है। दूसरी ओर, नॉन-कॉलेबल एफडी में तय अवधि पूरी होने से पहले पैसे निकालने की सुविधा आमतौर पर नहीं मिलती। इसलिए इसमें निवेश करने से पहले अपनी जरूरत और पैसों की उपलब्धता का ध्यान रखना जरूरी है।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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