RBI Bank Holiday List: अगर आप आज यानी 20 नवंबर को बैंक जाकर अपना कोई जरूरी काम निपटाने की योजना बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले RBI की बैंक हॉलिडे लिस्ट जरूर चेक कर लें। दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के छुट्टियों के कैलेंडर के मुताबिक, आज कुछ राज्यों में बैंक बंद रहने वाले हैं। हालांकि, यह छुट्टी पूरे देश में लागू नहीं होगी। ऐसे में बैंक जाने से पहले अपने राज्य और शहर में बैंक की छुट्टी की स्थिति जरूर जांच लें।
भारतीय रिजर्व बैंक के कैलेंडर के अनुसार आज दिल्ली-एनसीआर में कोई छुट्टी नहीं है। आज शुक्रवार को सिर्फ उत्तराखंड में बैंक बंद रहने वाले है। RBI ने आज वहां पर इगास-बग्वाल (बूढ़ी दिवाली) के उपलक्ष्य में राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इसके चलते हरिद्वार, नैनीताल, हल्द्वानी, ऋषिकेश, पौड़ी सहित पूरे राज्य भर में बैंकों की छुट्टी रहेगी। वहीं उत्तराखंड के छोड़कर आज पूरे देशभर में रोजाना की तरह काम होगा।
इगास-बग्वाल उत्तराखंड का एक खास लोकपर्व है, जिसे 'बूढ़ी दिवाली' के नाम से भी जाना जाता है। ये दिवाली के ठीक 11 दिन बाद देवउठनी एकादशी के दिन मनाया जाता है। इस दिन 'भैलो' खेलने की अनूठी परंपरा है। लोग इस दिन पारंपरिक लोकगीत गाते हैं, घरों में अरसा, स्वाले, पकोड़े और खीर जैसे व्यंजन बनाए जाते हैं।
|तारीख
|दिन
|कहां बंद रहेंगे बैंक
|छुट्टी की वजह
|20 नवंबर
|शुक्रवार
|उत्तराखंड
|इगास-बग्वाल की छुट्टी
|22 नवंबर
|रविवार
|पूरे देश में
|साप्ताहिक अवकाश
|23 नवंबर
|सोमवार
|शिलॉन्ग
|Seng Kut Snem
|24 नवंबर
|मंगलवार
|आइजोल, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, रांची, शिमला और श्रीनगर
|गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा और राहस पूर्णिमा
|27 नवंबर
|शुक्रवार
|बेंगलुरु
|कनकदास जयंती
|28 नवंबर
|शनिवार
|पूरे देश में
|महीने का चौथा शनिवार
|29 नवंबर
|रविवार
|पूरे देश में
|साप्ताहिक अवकाश
अगर आपके यहां पर आज बैंक बंद हैं, तो भी आपके ज्यादातर बैंक के काम बाधित नहीं होंगे। डिजिटल बैकिंग सिस्टम के बाद से बैंक से जुड़े ज्यादातर काम के लिए बैंक खुलने का इंतजार नहीं करना पड़ता है। बैंक अकाउंट खुलवाने से बंद करवाने तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसकेअलावा अगर आपको किसी को पैसे भेजने हैं, तो आप यूपीआई की मदद से कभी भी पैसे भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कैश है और उसे अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाना चाहते हैं, तो आप कैश डिपॉजिट मशीन की मदद से जमा कर सकते हैं। वहीं अगर आपको कैश निकालना है, तो आप कभी भी ATM मशीन में अपना कार्ड डालकर कैश निकाल सकते हैं।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.