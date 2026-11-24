Bank Holidays November 2026: अगर आप इस सप्ताह बैंक जाकर अपना काम पूरा करने का सोच रहे हैं, तो आपके पास बहुत ही कम दिन है। इस सप्ताह तीन दिन तक बैंक बंद रहने वाले हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार तीन दिनों तक बैंकों को बंद रखने का फैसला किया है। हालांकि उन तीन दिनों में से दो दिन पूरे देशभर में बैंक बंद रहेंगे, जबकि एक दिन सिर्फ एक राज्य में बैंकों पर ताला लटका मिलेगा। आइए जानते हैं कि कौन से तीन दिन बैंक बंद रहने वाले हैं।
शुक्रवार 27 नवंबर को कनकदास जयंती के लिए कर्नाटक में बैंकों की छुट्टी दी गई है। उसके बाद 28 नवंबर को महीने का आखिरी शनिवार होने की वजह से बैंक बंद रहेंगे। वहीं 29 नवंबर को रविवार होने की वजह से देशभर में बैंकों की छुट्टी रखी गई है।
|तारीख
|दिन
|छुट्टी का कारण
|किन राज्यों में बैंक बंद रहेंगे
|1 दिसंबर
|मंगलवार
|इंडिजिनस फेथ डे / राज्य स्थापना दिवस
|अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड
|3 दिसंबर
|गुरुवार
|सेंट फ्रांसिस जेवियर पर्व
|गोवा
|6 दिसंबर
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|पूरे देश में
|9 दिसंबर
|बुधवार
|लोसूंग / नामसूंग
|सिक्किम
|10 दिसंबर
|गुरुवार
|लोसूंग / नामसूंग
|सिक्किम
|11 दिसंबर
|शुक्रवार
|लोसूंग / नामसूंग
|सिक्किम
|12 दिसंबर
|शनिवार
|दूसरा शनिवार
|पूरे देश में
|13 दिसंबर
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|पूरे देश में
|18 दिसंबर
|शुक्रवार
|यू सोसो थाम पुण्यतिथि
|मेघालय
|19 दिसंबर
|शनिवार
|गोवा लिबरेशन डे
|गोवा
|20 दिसंबर
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|पूरे देश में
|24 दिसंबर
|गुरुवार
|क्रिसमस ईव
|मेघालय, मिजोरम, नागालैंड
|25 दिसंबर
|शुक्रवार
|क्रिसमस
|पूरे देश में
|26 दिसंबर
|शनिवार
|चौथा शनिवार / क्रिसमस-बॉक्सिंग डे
|पूरे देश में साप्ताहिक अवकाश; मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में त्योहार की छुट्टी
|27 दिसंबर
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|पूरे देश में
|30 दिसंबर
|बुधवार
|यू कियांग नांगबाह पुण्यतिथि
|मेघालय
|31 दिसंबर
|गुरुवार
|न्यू ईयर ईव
|मिजोरम, सिक्किम
नोट: त्योहारों की छुट्टियां राज्य के हिसाब से अलग-अलग हैं। बैंक जाने से पहले अपने राज्य की बैंक छुट्टियों की सूची जरूर जांच लें।
अगर आपके इलाके में बैंक बंद हैं, तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बैंक बंद होने के बाद भी आप बैंकिंग के सारे काम आसानी से निपटा सकते हैं। अगर आपको किसी को पैसे भेजने हैं, तो आप यूपीआई की मदद से पैसे भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कैश की जरूरत है, तो आप ATM मशीन के जरिए अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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