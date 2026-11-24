Bank Holidays November 2026: अगर आप इस सप्ताह बैंक जाकर अपना काम पूरा करने का सोच रहे हैं, तो आपके पास बहुत ही कम दिन है। इस सप्ताह तीन दिन तक बैंक बंद रहने वाले हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार तीन दिनों तक बैंकों को बंद रखने का फैसला किया है। हालांकि उन तीन दिनों में से दो दिन पूरे देशभर में बैंक बंद रहेंगे, जबकि एक दिन सिर्फ एक राज्य में बैंकों पर ताला लटका मिलेगा। आइए जानते हैं कि कौन से तीन दिन बैंक बंद रहने वाले हैं।
शुक्रवार 27 नवंबर को कनकदास जयंती के लिए कर्नाटक में बैंकों की छुट्टी दी गई है। उसके बाद 28 नवंबर को महीने का आखिरी शनिवार होने की वजह से बैंक बंद रहेंगे। वहीं 29 नवंबर को रविवार होने की वजह से देशभर में बैंकों की छुट्टी रखी गई है।
|तारीख
|दिन
|छुट्टी का कारण
|किन राज्यों में बैंक बंद रहेंगे
|1 दिसंबर
|मंगलवार
|इंडिजिनस फेथ डे / राज्य स्थापना दिवस
|अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड
|3 दिसंबर
|गुरुवार
|सेंट फ्रांसिस जेवियर पर्व
|गोवा
|6 दिसंबर
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|पूरे देश में
|9 दिसंबर
|बुधवार
|लोसूंग / नामसूंग
|सिक्किम
|10 दिसंबर
|गुरुवार
|लोसूंग / नामसूंग
|सिक्किम
|11 दिसंबर
|शुक्रवार
|लोसूंग / नामसूंग
|सिक्किम
|12 दिसंबर
|शनिवार
|दूसरा शनिवार
|पूरे देश में
|13 दिसंबर
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|पूरे देश में
|18 दिसंबर
|शुक्रवार
|यू सोसो थाम पुण्यतिथि
|मेघालय
|19 दिसंबर
|शनिवार
|गोवा लिबरेशन डे
|गोवा
|20 दिसंबर
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|पूरे देश में
|24 दिसंबर
|गुरुवार
|क्रिसमस ईव
|मेघालय, मिजोरम, नागालैंड
|25 दिसंबर
|शुक्रवार
|क्रिसमस
|पूरे देश में
|26 दिसंबर
|शनिवार
|चौथा शनिवार / क्रिसमस-बॉक्सिंग डे
|पूरे देश में साप्ताहिक अवकाश; मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में त्योहार की छुट्टी
|27 दिसंबर
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|पूरे देश में
|30 दिसंबर
|बुधवार
|यू कियांग नांगबाह पुण्यतिथि
|मेघालय
|31 दिसंबर
|गुरुवार
|न्यू ईयर ईव
|मिजोरम, सिक्किम
नोट: त्योहारों की छुट्टियां राज्य के हिसाब से अलग-अलग हैं। बैंक जाने से पहले अपने राज्य की बैंक छुट्टियों की सूची जरूर जांच लें।
अगर आपके इलाके में बैंक बंद हैं, तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बैंक बंद होने के बाद भी आप बैंकिंग के सारे काम आसानी से निपटा सकते हैं। अगर आपको किसी को पैसे भेजने हैं, तो आप यूपीआई की मदद से पैसे भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कैश की जरूरत है, तो आप ATM मशीन के जरिए अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं।