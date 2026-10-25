Car Scrapping: कार बिकी नहीं तो स्क्रैप करवाइए, एक नहीं कई हैं फायदे, जान लीजिए पैसे और सर्टिफिकेट का हिसाब

अगर आप पुरानी कार बेचना चाहते हैं, लेकिन बिक नहीं पा रही है तो यूं ही खड़ी-खड़ी सड़ने देने की जगह उसे स्क्रैप करवा देंगे तो आपको नकद पैसे तो मिलेंगे ही, सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। आप इस सर्टिफिकेट के जरिए नई कार खरीदने में कई तरह के डिस्काउंट्स पा सकते हैं। अगर आप नई कार नहीं खरीदना चाहते हैं तो अपना सर्टिफिकेट दूसरे को बेच भी सकते हैं। आइए आज कार स्क्रैप करवाने के फायदों के बारे में जानते हैं।

पुरानी कार बेचने की रणनीति क्या हो? यह तो सच है कि स्क्रैपिंग से ज्यादा पैसे कार की बिक्री से मिलते हैं। लेकिन कार बिक ही जाए, यह भी जरूरी नहीं। कार अगर 60,000 किलोमीटर से ज्यादा चली तो बहुत से लोग खरीदना नहीं चाहते हैं। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि कार का अच्छे से रखरखाव किया गया हो तो 10 वर्ष के यूज के बाद भी न केवल कार बिक जाएगी बल्कि अच्छी रकम भी मिल सकती है। जानकार कहते हैं कि पुरानी कार का अच्छा दाम तो 5 से 8 वर्ष के यूज पीरियड में ही बेचने पर मिलता है।

कार स्क्रैप करवाना पड़े तो पैसे कितने मिलेंगे? न्यूज वेबसाइट ईटी ने अपनी एक रिपोर्ट में कारदेखो ग्रुप के मैनेजिंग एडिटर अजित मेनन की राय शामिल की है। उनके अनुसार, आपकी पुरानी कार की कितनी कीमत मिलेगी, यह मॉडलर, कर्ब वेट और कंडिशन जैसे कई फैक्टर्स पर निर्धारित होता है। लेकिन जब आपको कार स्क्रैप करवानी हो तो इन फैक्टर्स के अलावा उसका वजन और धातु की मात्रा भी मायने रखते हैं। मेनन के मुताबिक, छोटी हैचबैक कार के लिए 15,000 से 25,000 रुपये, मिड-साइज सेडान और एसयूवी के लिए 25,000 से 40,000 रुपये जबकि बड़ी एसयूवी और लग्जरी कार के लिए 40,000 से 60,000 रुपये मिल सकते हैं।

लेकिन स्क्रैप करवाएं कहां? कार स्क्रैप वहीं करवानी चाहिए जो वेहिकल स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट (CVS) जारी करने को अधिकृत है। पूरे देश में अभी करीब 200 सेंटर्स हैं जिन्हें पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र (RVSF) कहा जाता है। दिल्ली-एनसीआर में ऐसे 5-6 आरवीएसएफ हैं। आप आरवीएसएफ जाकर तीन बातों का पता लगाएं। पहली बात, स्क्रैपिंग सेंटर से कार के बदले कितनी रकम मिलेगी, दूसरी बात- क्या कोई स्क्रैपिंग या पिकअप चार्ज कटेगा, और तीसरी बात- सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (CoD) एवं सर्टिफिकेट ऑफ वेहिकल स्क्रैपिंग (CVS) जारी करने का कोई अलग चार्ज है? संतोषजनक जवाब मिलने पर कार स्क्रैप करवा लें। आपका सीवीएस वाहन पोर्ट पर अपलोड हो जाएगा।

स्क्रैपिंग के ये अलग से फायदे कार स्क्रैप करवाने से आपको मोटी कीमत तो नहीं मिलेगी, लेकिन इसके कुछ अलग से फायदे मिल जाते हैं। सबसे पहले तो सीवीएस के उपयोग से अपने कार को डीरजिस्टर करवा सकते हैं। फिर, आपको नई कार खरीदने पर संबंधित राज्य के नियमों के अनुसार रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन चार्ज आदि में छूट मिल सकती है। ध्यान रहे कि सीवीएस पूरे देश के लिए मान्य होता है। यानी आपने जिस राज्य में कार स्क्रैप करवाई, जरूरी नहीं कि उसी राज्य से नया वाहन खरीदने पर ही छूट मिलेगी। आप देश के किसी कोने में भी यह सर्टिफिकेट दिखाकर स्थानीय नियमों के अनुसार छूट पा सकते हैं।