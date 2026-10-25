Car Scrapping: कार बिकी नहीं तो स्क्रैप करवाइए, एक नहीं कई हैं फायदे, जान लीजिए पैसे और सर्टिफिकेट का हिसाब

अगर आप पुरानी कार बेचना चाहते हैं, लेकिन बिक नहीं पा रही है तो यूं ही खड़ी-खड़ी सड़ने देने की जगह उसे स्क्रैप करवा देंगे तो आपको नकद पैसे तो मिलेंगे ही, सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। आप इस सर्टिफिकेट के जरिए नई कार खरीदने में कई तरह के डिस्काउंट्स पा सकते हैं। अगर आप नई कार नहीं खरीदना चाहते हैं तो अपना सर्टिफिकेट दूसरे को बेच भी सकते हैं। आइए आज कार स्क्रैप करवाने के फायदों के बारे में जानते हैं।
यह तो सच है कि स्क्रैपिंग से ज्यादा पैसे कार की बिक्री से मिलते हैं। लेकिन कार बिक ही जाए, यह भी जरूरी नहीं। कार अगर 60,000 किलोमीटर से ज्यादा चली तो बहुत से लोग खरीदना नहीं चाहते हैं। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि कार का अच्छे से रखरखाव किया गया हो तो 10 वर्ष के यूज के बाद भी न केवल कार बिक जाएगी बल्कि अच्छी रकम भी मिल सकती है। जानकार कहते हैं कि पुरानी कार का अच्छा दाम तो 5 से 8 वर्ष के यूज पीरियड में ही बेचने पर मिलता है।
न्यूज वेबसाइट ईटी ने अपनी एक रिपोर्ट में कारदेखो ग्रुप के मैनेजिंग एडिटर अजित मेनन की राय शामिल की है। उनके अनुसार, आपकी पुरानी कार की कितनी कीमत मिलेगी, यह मॉडलर, कर्ब वेट और कंडिशन जैसे कई फैक्टर्स पर निर्धारित होता है। लेकिन जब आपको कार स्क्रैप करवानी हो तो इन फैक्टर्स के अलावा उसका वजन और धातु की मात्रा भी मायने रखते हैं। मेनन के मुताबिक, छोटी हैचबैक कार के लिए 15,000 से 25,000 रुपये, मिड-साइज सेडान और एसयूवी के लिए 25,000 से 40,000 रुपये जबकि बड़ी एसयूवी और लग्जरी कार के लिए 40,000 से 60,000 रुपये मिल सकते हैं।
कार स्क्रैप वहीं करवानी चाहिए जो वेहिकल स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट (CVS) जारी करने को अधिकृत है। पूरे देश में अभी करीब 200 सेंटर्स हैं जिन्हें पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र (RVSF) कहा जाता है। दिल्ली-एनसीआर में ऐसे 5-6 आरवीएसएफ हैं। आप आरवीएसएफ जाकर तीन बातों का पता लगाएं। पहली बात, स्क्रैपिंग सेंटर से कार के बदले कितनी रकम मिलेगी, दूसरी बात- क्या कोई स्क्रैपिंग या पिकअप चार्ज कटेगा, और तीसरी बात- सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (CoD) एवं सर्टिफिकेट ऑफ वेहिकल स्क्रैपिंग (CVS) जारी करने का कोई अलग चार्ज है? संतोषजनक जवाब मिलने पर कार स्क्रैप करवा लें। आपका सीवीएस वाहन पोर्ट पर अपलोड हो जाएगा।
कार स्क्रैप करवाने से आपको मोटी कीमत तो नहीं मिलेगी, लेकिन इसके कुछ अलग से फायदे मिल जाते हैं। सबसे पहले तो सीवीएस के उपयोग से अपने कार को डीरजिस्टर करवा सकते हैं। फिर, आपको नई कार खरीदने पर संबंधित राज्य के नियमों के अनुसार रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन चार्ज आदि में छूट मिल सकती है। ध्यान रहे कि सीवीएस पूरे देश के लिए मान्य होता है। यानी आपने जिस राज्य में कार स्क्रैप करवाई, जरूरी नहीं कि उसी राज्य से नया वाहन खरीदने पर ही छूट मिलेगी। आप देश के किसी कोने में भी यह सर्टिफिकेट दिखाकर स्थानीय नियमों के अनुसार छूट पा सकते हैं।
एक बात जो आपको ध्यान रखना होगा, वो यह कि यह सर्टिफिकेट एक तय समय-सीमा के लिए ही वैध होता है। अगर आप उस पीरियड में नई कार नहीं खरीद रहे हैं तो भी आपका सर्टिफिकेट जाया नहीं जाएगा। आप इसे बेच भी सकते हैं। इसके लिए DigiELV जैसे ऑनलाइन प्लैटफॉर्म हैं जहां आप घर बैठे अपना वेहिकल स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट बेच सकते हैं।
टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।
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