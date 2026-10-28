LPG सिलेंडर भरवाने के लिए नहीं हैं पैसे? Bharat Gas ₹600 तक का ब्याज मुक्त लोन, जानिए क्या हैं नियम और शर्तें

कई बार घर में रसोई गैस अचानक खत्म हो जाती है और उस समय जेब में पर्याप्त पैसे नहीं होते। ऐसे में सिलेंडर रिफिल कराने के लिए कुछ दिन इंतजार करना पड़ सकता है। भारतगैस के ग्राहकों के लिए ऐसी स्थिति में माइक्रो-लोन की सुविधा राहत दे सकती है। इसके तहत पात्र ग्राहक गैस सिलेंडर भरवाने के लिए 600 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इस सुविधा में ब्याज नहीं देने का विकल्प दिया गया है।
भारतगैस की इस सुविधा का उद्देश्य ग्राहकों को जरूरत के समय गैस सिलेंडर रिफिल कराने में आर्थिक मदद देना है। इसके तहत ग्राहक अधिकतम 600 रुपए तक की राशि ले सकते हैं। यह सुविधा ‘अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें’ यानी बाय नाउ, पे लेटर मॉडल पर आधारित है।
इसका मतलब है कि ग्राहक को सिलेंडर रिफिल कराने के लिए तुरंत पूरी रकम अपनी जेब से खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ सकती। हालांकि, कितनी राशि का लोन मिलेगा, यह ग्राहक की पात्रता और योजना की शर्तों पर निर्भर करेगा। आवेदन करने से पहले ब्याज, अन्य संभावित शुल्क और भुगतान से जुड़ी शर्तों की पुष्टि करना जरूरी है।
इस माइक्रो-लोन को चुकाने के लिए साप्ताहिक किस्तों का विकल्प बताया गया है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी ग्राहक को 600 रुपए का पूरा लोन मिलता है, तो उसे छह सप्ताह तक हर सप्ताह 100 रुपए चुकाने होंगे। इस तरह एक बार में पूरी रकम लौटाने का दबाव कम हो सकता है।
हालांकि, ग्राहकों को यह समझना चाहिए कि किस्तों की अवधि और भुगतान का तरीका संबंधित सुविधा की शर्तों के अनुसार तय होगा।
इस सुविधा के बारे में जानकारी लेने के लिए ग्राहक अपने नजदीकी भारतगैस वितरक से संपर्क कर सकते हैं। वितरक से आवेदन की प्रक्रिया, पात्रता, उपलब्ध लोन राशि और भुगतान की शर्तों के बारे में पूछा जा सकता है।
ध्यान रखें कि यह सुविधा सभी ग्राहकों के लिए उपलब्ध हो, यह जरूरी नहीं है। इसलिए आवेदन करने से पहले यह जरूर पता करें कि आपके क्षेत्र में माइक्रो-लोन की सुविधा चालू है या नहीं। साथ ही, भुगतान की पूरी शर्तें समझने के बाद ही इसका लाभ उठाएं।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.