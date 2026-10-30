NPS Account: BHIM ऐप से कैसे खोलें पेंशन खाता? जानें पात्रता, जरूरी रकम और पूरी प्रक्रिया

रिटायरमेंट के लिए बचत करना अब पहले से आसान हो गया है। BHIM पेमेंट्स ऐप पर शुरू की गई नई तत्काल NPS सुविधा के जरिए पात्र लोग अब घर बैठे नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) खाता खोल सकते हैं। इसके लिए उन्हें बैंक की शाखा में जाने या नए दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ 250 रुपये के शुरुआती निवेश से इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है।
नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS सरकार की ओर से विनियमित एक रिटायरमेंट बचत योजना है। इसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) नियंत्रित करता है। इस योजना में निवेशकों की ओर से जमा किया गया पैसा पेंशन फंड मैनेजर के जरिए शेयर बाजार और अन्य निवेश विकल्पों में लगाया जाता है। चूंकि इसका रिटर्न बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है, इसलिए इसमें मिलने वाला मुनाफा निश्चित नहीं होता।
तत्काल NPS सुविधा के तहत BHIM पेमेंट्स ऐप इस्तेमाल करने वाले पात्र ग्राहक डिजिटल तरीके से अपना NPS खाता खोल सकते हैं। इस सुविधा को PFRDA ने शुरू किया है। इसमें बैंक की ओर से पहले से सत्यापित KYC जानकारी का इस्तेमाल किया जाता है। इससे ग्राहकों को दोबारा दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती।
18 से 85 साल की उम्र के भारतीय नागरिक इस सुविधा के जरिए NPS खाते के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए उन्हें योजना से जुड़ी पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा। इस सुविधा का मकसद लोगों को मोबाइल के जरिए रिटायरमेंट के लिए निवेश शुरू करने का आसान विकल्प देना है।
BHIM ऐप के जरिए NPS खाता खोलने के लिए कम से कम 250 रुपये का शुरुआती निवेश करना होगा। खाता खुलने के बाद निवेशक नियमों के मुताबिक सिर्फ 10 रुपये से भी आगे का योगदान शुरू कर सकते हैं। इससे लोग अपनी सुविधा और बजट के हिसाब से रिटायरमेंट के लिए धीरे-धीरे बचत बढ़ा सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले BHIM पेमेंट्स ऐप खोलें और उसमें NPS का विकल्प चुनें। इसके बाद अपनी जन्मतिथि दर्ज करें। अब पात्र बैंक खाते का चयन करें और UPI के जरिए कम से कम 250 रुपये का पहला योगदान जमा करें। आवेदन की प्रक्रिया डिजिटल होगी और इसमें बैंक की पहले से सत्यापित KYC जानकारी का इस्तेमाल किया जाएगा।
फिलहाल तत्काल NPS की सुविधा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। NPCI BHIM सर्विसेज लिमिटेड के मुताबिक, आने वाले समय में इस सुविधा से और भी बैंकों को जोड़ा जा सकता है।
NPS में निवेश करने पर आयकर अधिनियम के लागू प्रावधानों और निवेशक की चुनी गई टैक्स व्यवस्था के अनुसार टैक्स में छूट का लाभ भी मिल सकता है। हालांकि, निवेश से पहले इससे जुड़े जोखिम, पैसे निकालने के नियम और टैक्स से जुड़े प्रावधानों को समझना जरूरी है। चूंकि NPS बाजार से जुड़ी योजना है, इसलिए इसमें मिलने वाला रिटर्न निश्चित नहीं होता।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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