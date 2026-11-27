BMC Bond: मुंबई में सड़क, पुल, बाढ़ नियंत्रण और दूसरी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं के लिए अब आम नागरिक भी निवेश कर सकेंगे। देश की सबसे धनी नगर निकाय बृहन्मुंबई महानगरपालिका (Brihanmumbai Municipal Corporation - BMC) अपना पहला म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) के पास जरूरी दस्तावेज दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है।
BMC की आयुक्त अश्विनी भिड़े ने शुक्रवार को मुंबई में आयोजित ट्रस्ट ग्रुप के छठे इंडिया डेट कैपिटल मार्केट समिट में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बॉन्ड जारी करने की तैयारी पूरी है और बाजार से जुड़े सभी जरूरी मध्यस्थों की व्यवस्था कर ली गई है। भिड़े के मुताबिक, इस बॉन्ड में रिटेल निवेशक (Retail Investors) और संस्थागत ( institutional) भी हिस्सेदारी ले सकते हैं।
BMC की कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने आगे बताया कि फिलहाल सामान्य म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की योजना बना रही है। हालांकि, भविष्य में नगर निकाय ग्रीन, ब्लू और सोशल बॉन्ड जैसे विकल्प की भी तलाश की जा सकती है। ग्रीन बॉन्ड के जरिए पर्यावरण संरक्षण और जलवायु से जुड़ी परियोजनाओं के लिए पैसा जुटाया जा सकता है।
ब्लू बॉन्ड का इस्तेमाल समुद्र और जल संसाधनों से जुड़ी परियोजनाओं में किया जाता है। वहीं, सोशल बॉन्ड सामाजिक सुविधाओं और कल्याणकारी परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाने का माध्यम बन सकता है।
नगर निकाय सिर्फ बॉन्ड बाजार पर निर्भर नहीं रहना चाहता। BMC संस्थागत वित्तपोषण (institutional finance), पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (Public-Private Partnerships - PPP) और बहुपक्षीय (Multilateral) वित्तीय संस्थानों से मिलने वाली मदद के विकल्पों पर भी काम कर रही है।
इसके अलावा, स्वास्थ्य, शिक्षा और नगर निगम की संपत्तियों से जुड़े प्रोजेक्ट्स में PPP की भागीदारी बढ़ाने के लिए नीति ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। नगर निकाय केंद्र सरकार के साथ बातचीत कर रहा है, ताकि भविष्य की कुछ परियोजनाओं को इस योजना से जोड़ा जा सके।
BMC का सालाना बजट करीब 80,000 करोड़ रुपये का है। इसमें से लगभग 48,000 करोड़ रुपये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर खर्च किए जा रहे हैं। नगर आयुक्त के मुताबिक, इतने बड़े स्तर पर विकास कार्यों के लिए लगातार पूंजी की जरूरत है।
अब तक BMC मुख्य रूप से अपने रिजर्व और विशेष फंड के जरिए परियोजनाओं का खर्च उठाती रही है। लेकिन कई बड़ी परियोजनाओं पर कम समय में भारी खर्च की जरूरत को देखते हुए नगर निकाय फंड जुटाने के नए विकल्प तलाश रही है।
म्युनिसिपल बॉन्ड इसी रणनीति का हिस्सा है। इसके जरिए BMC निवेशकों से पैसा जुटा सकेगी और तय शर्तों के अनुसार उन्हें ब्याज और मैच्योरिटी पर मूलधन लौटाएगी।
फिलहाल बाजार में उतरने की समय-सीमा के बारे में नहीं बताया गया है। हालांकि, सितंबर में ऐसी खबरें आई थीं कि निगम बॉन्ड बिक्री से लगभग 9,500 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रख रहा है। इस आधार पर कयास लगाए जा रहे कि करीब 9 हजार करोड़ का बॉन्ड बीएमसी जारी कर सकता है। इन पैसों का इस्तेमाल नगर निगम अपने विकास कार्यों और अन्य तरह की योजनाओं में कर सकता है।