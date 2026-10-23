DA Hike 2026: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी? 18,000 रुपए से 50,000 रुपए बेसिक पे का पूरा हिसाब

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जुलाई 2026 के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। हाल की कैबिनेट बैठकों और त्योहारों के दौरान बोनस की घोषणाओं के बीच भी केंद्र सरकार ने अभी तक महंगाई भत्ते की नई दर, एरियर और भुगतान की तारीख की पुष्टि नहीं की है।

महंगाई भत्ता यानी DA, कर्मचारियों की सैलरी का वह हिस्सा है जो बढ़ती महंगाई के असर को कम करने में मदद करता है। सरकार आमतौर पर साल में दो बार महंगाई भत्ते में बदलाव करती है। ये बदलाव 1 जनवरी और 1 जुलाई से प्रभावी होते हैं।

जनवरी में होने वाली बढ़ोतरी की घोषणा आमतौर पर मार्च या अप्रैल में की जाती है, जबकि जुलाई के महंगाई भत्ते की घोषणा अक्सर अक्टूबर में होती है।

18 अप्रैल 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। इसके बाद DA की दर मूल वेतन या पेंशन के 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई थी। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू हुई थी। अब कर्मचारियों को अगली बढ़ोतरी का इंतजार है। सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, यह सरकार की ओर से मंजूर की जाने वाली नई दर पर निर्भर करेगा।

सैलरी पर कैसे कैलकुलेट होता है DA? सातवें वेतन आयोग के वेतन ढांचे के तहत महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन यानी बेसिक पे के प्रतिशत के आधार पर की जाती है। इसमें मकान किराया भत्ता (HRA) और परिवहन भत्ता जैसे दूसरे वेतन घटक शामिल नहीं होते हैं।

महंगाई भत्ते की गणना का फॉर्मूला:

DA की रकम = मूल वेतन × (DA की दर ÷ 100)

उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपए है, तो 60 प्रतिशत DA की दर से उसे हर महीने 10,800 रुपए महंगाई भत्ता मिलेगा। अगर DA की दर बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाती है, तो यह रकम 11,340 रुपए हो जाएगी। इस तरह कर्मचारी को हर महीने 540 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे।

DA Hike 2026: कितनी बढ़ सकती है आपकी हर महीने की सैलरी? अगर सरकार महंगाई भत्ते की मौजूदा 60 प्रतिशत दर में 1, 2 या 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी करती है, तो कर्मचारियों को कितना अतिरिक्त पैसा मिलेगा, इसे नीचे दी गई टेबल से समझ सकते हैं।

मूल वेतन 60% DA 61% DA 62% DA 63% DA 61% पर बढ़ोतरी 62% पर बढ़ोतरी 63% पर बढ़ोतरी 18,000 रुपए 10,800 10,980 11,160 11,340 180 360 540 25,000 रुपए 15,000 15,250 15,500 15,750 250 500 750 35,000 रुपए 21,000 21,350 21,700 22,050 350 700 1,050 50,000 रुपए 30,000 30,500 31,000 31,500 500 1,000 1,500 नोट: ये अनुमानित आंकड़े हैं।

अगर महंगाई भत्ते की दर 60 प्रतिशत से बढ़कर 61 प्रतिशत होती है, तो 18,000 रुपए मूल वेतन वाले कर्मचारी को हर महीने 180 रुपए अतिरिक्त मिल सकते हैं। वहीं, 50,000 रुपए मूल वेतन वाले कर्मचारी को 500 रुपए ज्यादा मिल सकते हैं।

इसी तरह, DA की दर 62 प्रतिशत होने पर हर महीने अतिरिक्त रकम 360 रुपए से 1,000 रुपए तक हो सकती है। अगर दर बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाती है, तो अलग-अलग मूल वेतन वाले कर्मचारियों को हर महीने 540 रुपए से 1,500 रुपए तक का फायदा मिल सकता है।

ध्यान रखें कि ये आंकड़े केवल महंगाई भत्ते में होने वाली बढ़ोतरी को दिखाते हैं। हाथ में आने वाली कुल सैलरी में बदलाव इससे अलग हो सकता है, क्योंकि उस पर दूसरी कटौतियों और वेतन से जुड़े अन्य बदलावों का भी असर पड़ता है।

क्या जुलाई 2026 से DA का एरियर मिलेगा? अगर केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को 1 जुलाई 2026 से लागू करने की मंजूरी देती है, तो कर्मचारियों को इस तारीख से नई दर लागू होने तक की अवधि का एरियर मिल सकता है।

एरियर की वास्तविक रकम सरकार की ओर से मंजूर की गई बढ़ोतरी और कर्मचारी के मूल वेतन पर निर्भर करेगी। फिलहाल, केंद्र सरकार ने जुलाई 2026 के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी या इसके भुगतान की तारीख की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

इसलिए जब तक सरकार की ओर से औपचारिक घोषणा नहीं होती, तब तक ऊपर दिए गए आंकड़ों को अनुमान के तौर पर ही देखना चाहिए। इन्हें महंगाई भत्ते में होने वाली संभावित बढ़ोतरी की आधिकारिक पुष्टि नहीं माना जाना चाहिए।