Central Government Holidays Calendar 2027: साल 2026 खत्म होने में सिर्फ एक महीना बचा है और एक बार फिर से लोग नए साल 2027 के जश्न में डूबने वाले हैं। नए साल की शुरुआत से पहले ही सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों का कैलेंडर जारी हो गया है। अगर आप भी अगले साल घूमने या परिवार के साथ कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं, तो छुट्टियों की ये लिस्ट आपके काम आ सकती है। केंद्र सरकार ने 2027 के लिए सरकारी दफ्तरों में मिलने वाली छुट्टियों की जानकारी जारी की है।
दिल्ली और नई दिल्ली के केंद्रीय सरकारी दफ्तरों में अगले साल कुल 17 अनिवार्य छुट्टियां रहेंगी। इनमें गणतंत्र दिवस, होली, ईद, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, दिवाली और क्रिसमस जैसे त्योहार शामिल हैं।
दिल्ली और नई दिल्ली से बाहर के केंद्रीय सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों को 14 अनिवार्य छुट्टियां मिलेंगी, जबकि 12 वैकल्पिक छुट्टियों की लिस्ट में से तीन छुट्टियां चुनने का मौका मिलेगा। इनमें से कौन-सी तीन छुट्टियां लागू होंगी, इसका फैसला संबंधित राज्य की समिति करेगी। एक बार छुट्टियों की लिस्ट जारी होने के बाद उसमें बदलाव नहीं किया जा सकेगा। हालांकि ईद-उल-फितर, बकरीद, मुहर्रम और ईद-ए-मिलाद की तारीखें चांद दिखने पर निर्भर करती हैं। इसलिए इनकी तारीखों में बदलाव हो सकता है।
केंद्र सरकार ने साफ किया है कि अगर कोई त्योहार रविवार या किसी दूसरे साप्ताहिक अवकाश के दिन पड़ता है, तो उसके बदले कर्मचारियों की अलग से छुट्टी नहीं मिलेगी। वहीं बैंकों की छुट्टियां अलग नियमों के तहत तय होंगी। इनके लिए वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग की ओर से जारी निर्देश लागू होंगे।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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