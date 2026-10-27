Chandi Ka Bhav: ₹4.20 लाख से गिरकर ₹2 लाख के नीचे आई चांदी, क्या अब खरीदने का सही समय है?

Silver Price Today: चांदी की कीमतों में तेजी से गिरावटआई है। इससे निवेशकों के बीच हड़कंप मच गया है। शुक्रवार को 11 महीने के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद, आज सुबह के सत्र में चांदी की कीमतों में कुछ खरीदारी देखने को मिली।
MCX पर चांदी की कीमत आज ₹1,96,257 प्रति किलोग्राम पर खुली और बाजार खुलने के कुछ ही मिनटों के भीतर ₹1,97,186 के उच्च स्तर तक पहुंच गई। हालांकि, चांदी की कीमतें ऊंचे स्तर पर टिक नहीं सकीं और MCX पर इसकी कीमत वापस गिरकर लगभग ₹1,96,625 प्रति किलोग्राम पर आ गई।
आज की कीमत की तुलना करें, तो यह कीमती धातु अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर ₹4,20,048 प्रति किलोग्राम से लगभग ₹2,23,500 प्रति किलोग्राम नीचे आ गई है। आज चांदी की कीमतों में कुछ सुधार के बावजूद, यह कीमती धातु अभी भी साल के अब तक के सबसे निचले स्तर (YTD low) पर है।
अब सवाल यह है कि क्या यह खरीदारी का मौका है या अभी और गिरावट बाकी है? इस साल जनवरी में रिकॉर्ड ऊंचाई छूने वाली चांदी अब उस स्तर से ₹2.23 लाख प्रति किलो से ज्यादा नीचे आ चुकी है। कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव के बीच जानकरों को उम्मीद है कि अभी इसमें कुछ रिकवरी आएगी। हालांकि, बाजार में जोखिम अभी खत्म नहीं हुआ है।
चांदी की कीमतों पर वैश्विक ब्याज दरों की उम्मीदों, बॉन्ड यील्ड, डॉलर और कच्चे तेल की कीमतों का असर पड़ रहा है। अक्टूबर में महंगे ऊर्जा स्रोतों और महंगाई की चिंताओं से अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति को लेकर अनिश्चितता बढ़ा गई है। ऊंची बॉन्ड यील्ड निवेशकों के लिए ब्याज नहीं देने वाली संपत्तियों, जैसे सोना और चांदी, को रखने की अवसर लागत बढ़ा सकती है।
चांदी पर दबाव की एक अतिरिक्त वजह इसका औद्योगिक इस्तेमाल भी है। सोने के मुकाबले चांदी की मांग का बड़ा हिस्सा उद्योगों से आता है। अगर ऊंची लागत या कमजोर आर्थिक गतिविधियों के कारण औद्योगिक मांग प्रभावित होती है, तो इसकी कीमतों में उतार-चढ़ाव बढ़ सकता है।
SEBI के रिजस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता ने कहा कि AI में आई गिरावट का सबसे ज्यादा फायदा US बॉन्ड को मिला। हालांकि, US बॉन्ड यील्ड में करेक्शन के बाद, निवेशकों के अपना पैसा बॉन्ड और करेंसी मार्केट से निकालकर इक्विटी, सोने और चांदी में लगाने की उम्मीद है। इधर इक्विटी पर भी भू-राजनीतिक तनाव का असर पड़ता है। ऐसे में US बॉन्ड और करेंसी मार्केट में प्रॉफिट-बुकिंग होने से सोने और चांदी को फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता के मुताबिक, निकट अवधि में चांदी का भाव ₹2.05 लाख प्रति किलो के स्तर तक पहुंच सकता है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले ब्याज दरों को लेकर बाजार की उम्मीदें और बॉन्ड यील्ड की चाल कीमती धातुओं की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। अगर डॉलर मजबूत होता है, बॉन्ड यील्ड फिर बढ़ती है या औद्योगिक मांग कमजोर रहती है, तो चांदी की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है।
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।)
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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