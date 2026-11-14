Children's Day Special: बच्चे स्कूल में सीखेंगे पैसे का हिसाब, NCERT की किताब में म्यूचुअल फंड से स्टार्टअप तक की पढ़ाई

Children's Day Special: बाल दिवस पर बच्चों को मिलने वाले उपहारों की बात हो तो अक्सर किताबें, खिलौने और दूसरी पसंदीदा चीजें याद आने लगती हैं। लेकिन इस बार बच्चों की शिक्षा से जुड़ा एक ऐसा बदलाव सामने आया है, जो उन्हें बड़े होने के बाद आर्थिक फैसले लेने में मदद कर सकता है। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (National Council for Educational Research and Training - NCERT) ने कक्षा 9 की अपनी नई सामाजिक विज्ञान किताब के अर्थशास्त्र खंड में बदलाव किया है। बोर्ड ने इस खंड में पर्सनल फाइनेंस और एंटरप्रेन्योरशिप पर विशेष अध्याय शामिल किए हैं।

इसके जरिए म्यूचुअल फंड, इनकम टैक्स, लोन रीपेमेंट्स और बिजनेस प्लानिंग जैसे विषयों को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। इसका मतलब है कि अब स्कूली छात् सिर्फ सेविंग के सामान्य तरीकों तक सीमित नहीं रहेंगे। उन्हें यह भी समझने का मौका मिलेगा कि बजट कैसे बनाया जाता है, निवेश के अलग-अलग विकल्प क्या हैं, कर्ज और ईएमआई का हिसाब कैसे काम करता है और किसी कारोबारी विचार को व्यवसाय में कैसे बदला जा सकता है।

बाल दिवस के मौके पर यह बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पैसों से जुड़े फैसले हर परिवार और व्यक्ति की जिंदगी का हिस्सा हैं। ऐसे में इनकी बेसिक समझ स्कूल के स्तर पर मिलना बच्चों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है।

9वीं की किताब में पर्सनल फाइनेंस के होंगे दो अध्याय बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी खबर के मुताबिक, NCERT की कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की नई किताब में पर्सनल फाइनेंस के दो अध्याय जोड़े गए हैं। एक का नाम ‘मैनेजिंग योर पर्सनल फाइनेंसेज’ (Managing Your Personal Finances) रखा गया है। वहीं दूसरे अध्याय का नाम ‘फ्रॉम आइडियाज़ टू स्टार्टअप्स' (From Ideas to Startups) रखा गया है। इन दोनों अध्याय में छात्रों को पैसों के प्रबंधन और बिजनेस को शुरू करने के व्यावहारिक पहलुओं की जानकारी की जाएगी।

पर्सनल फाइनेंस में मिलेगा इन 5 चीजों का ज्ञान पर्सनल फाइनेंस अध्याय में 5 चीजों को शामिल किया गया है। इसमें इनकम, बजट बनाना, सेविंग, निवेश, और सुरक्षा ( protection) और रिस्क मैनेजमेंट (Risk management) जैसी चीजें शामिल हैं। इसमें छात्रों को निवेश के कई विकल्पों, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट, सरकारी बचत योजनाएं, बॉन्ड, स्टॉक और म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही इसमें महंगाई, कंपाउंडिंग, और जोखिम और रिटर्न के बीच के संबंध जैसे सेंटिमेंट को को भी समझाया जाएगा।

इनकम टैक्स और टैक्स का गणित भी समझेंगे छात्र इसमें बीमा, उधार और क्रेडिट, तथा समान मासिक किस्तों (EMI) के बारे में भी बताया गया है। टैक्सेशन से जुड़े एक हिस्से में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच का अंतर समझाया गया है। इतना ही नहीं छात्रों को नई टैक्स व्यवस्था के तहत इनकम-टैक्स स्लैब सिस्टम के बारे में जानकारी दी गई है। इस अध्याय में टैक्स देनदारी की गणना करने के उदाहरण भी दिए गए हैं।

एंटरप्रेन्योरशिप अध्याय में भारतीय व्यवसायों के उदाहरणों का उपयोग करके यह समझाया गया है कि व्यवसाय कैसे विकसित होते हैं। इसमें बिजनेस प्लान, व्यवसाय चलाने से जुड़े विभिन्न कार्यों और प्रॉफिट-एंड-लॉस, अकाउंट की बुनियादी बातों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही इस अध्याय में छात्रों को भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की जानकारी मिलेगी। रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की भूमिका के बारे में भी बताया जाएगा।

निवेशकों की बढ़ी संख्या ये बदलाव ऐसे समय में किए गए हैं जब भारतीयों को सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) के जरिए म्यूचुअल फंड जैसे विकल्पों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जबकि शेयर बाजार में रिटेल निवेशकों की भागीदारी भी बढ़ी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने निवेश को आसान बना दिया है। वहीं सोशल मीडिया, रील्स और फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स ने पैसों से जुड़े मामलों और निवेश को आम बातचीत का हिस्सा बना दिया है।