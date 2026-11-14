Children's Day Special: बच्चे स्कूल में सीखेंगे पैसे का हिसाब, NCERT की किताब में म्यूचुअल फंड से स्टार्टअप तक की पढ़ाई

Children's Day Special: बाल दिवस पर बच्चों को मिलने वाले उपहारों की बात हो तो अक्सर किताबें, खिलौने और दूसरी पसंदीदा चीजें याद आने लगती हैं। लेकिन इस बार बच्चों की शिक्षा से जुड़ा एक ऐसा बदलाव सामने आया है, जो उन्हें बड़े होने के बाद आर्थिक फैसले लेने में मदद कर सकता है। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (National Council for Educational Research and Training - NCERT) ने कक्षा 9 की अपनी नई सामाजिक विज्ञान किताब के अर्थशास्त्र खंड में बदलाव किया है। बोर्ड ने इस खंड में पर्सनल फाइनेंस और एंटरप्रेन्योरशिप पर विशेष अध्याय शामिल किए हैं।
इसके जरिए म्यूचुअल फंड, इनकम टैक्स, लोन रीपेमेंट्स और बिजनेस प्लानिंग जैसे विषयों को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। इसका मतलब है कि अब स्कूली छात् सिर्फ सेविंग के सामान्य तरीकों तक सीमित नहीं रहेंगे। उन्हें यह भी समझने का मौका मिलेगा कि बजट कैसे बनाया जाता है, निवेश के अलग-अलग विकल्प क्या हैं, कर्ज और ईएमआई का हिसाब कैसे काम करता है और किसी कारोबारी विचार को व्यवसाय में कैसे बदला जा सकता है।
बाल दिवस के मौके पर यह बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पैसों से जुड़े फैसले हर परिवार और व्यक्ति की जिंदगी का हिस्सा हैं। ऐसे में इनकी बेसिक समझ स्कूल के स्तर पर मिलना बच्चों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है।
बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी खबर के मुताबिक, NCERT की कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की नई किताब में पर्सनल फाइनेंस के दो अध्याय जोड़े गए हैं। एक का नाम ‘मैनेजिंग योर पर्सनल फाइनेंसेज’ (Managing Your Personal Finances) रखा गया है। वहीं दूसरे अध्याय का नाम ‘फ्रॉम आइडियाज़ टू स्टार्टअप्स' (From Ideas to Startups) रखा गया है। इन दोनों अध्याय में छात्रों को पैसों के प्रबंधन और बिजनेस को शुरू करने के व्यावहारिक पहलुओं की जानकारी की जाएगी।
पर्सनल फाइनेंस अध्याय में 5 चीजों को शामिल किया गया है। इसमें इनकम, बजट बनाना, सेविंग, निवेश, और सुरक्षा ( protection) और रिस्क मैनेजमेंट (Risk management) जैसी चीजें शामिल हैं। इसमें छात्रों को निवेश के कई विकल्पों, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट, सरकारी बचत योजनाएं, बॉन्ड, स्टॉक और म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही इसमें महंगाई, कंपाउंडिंग, और जोखिम और रिटर्न के बीच के संबंध जैसे सेंटिमेंट को को भी समझाया जाएगा।
इसमें बीमा, उधार और क्रेडिट, तथा समान मासिक किस्तों (EMI) के बारे में भी बताया गया है। टैक्सेशन से जुड़े एक हिस्से में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच का अंतर समझाया गया है। इतना ही नहीं छात्रों को नई टैक्स व्यवस्था के तहत इनकम-टैक्स स्लैब सिस्टम के बारे में जानकारी दी गई है। इस अध्याय में टैक्स देनदारी की गणना करने के उदाहरण भी दिए गए हैं।
एंटरप्रेन्योरशिप अध्याय में भारतीय व्यवसायों के उदाहरणों का उपयोग करके यह समझाया गया है कि व्यवसाय कैसे विकसित होते हैं। इसमें बिजनेस प्लान, व्यवसाय चलाने से जुड़े विभिन्न कार्यों और प्रॉफिट-एंड-लॉस, अकाउंट की बुनियादी बातों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही इस अध्याय में छात्रों को भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की जानकारी मिलेगी। रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की भूमिका के बारे में भी बताया जाएगा।
ये बदलाव ऐसे समय में किए गए हैं जब भारतीयों को सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) के जरिए म्यूचुअल फंड जैसे विकल्पों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जबकि शेयर बाजार में रिटेल निवेशकों की भागीदारी भी बढ़ी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने निवेश को आसान बना दिया है। वहीं सोशल मीडिया, रील्स और फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स ने पैसों से जुड़े मामलों और निवेश को आम बातचीत का हिस्सा बना दिया है।
स्टार्टअप के अध्याय में कारोबार को समझाने के लिए व्यावहारिक उदाहरणों का इस्तेमाल किया गया है। इनमें स्कूल के वार्षिक समारोह में नींबू पानी का स्टॉल लगाने जैसी गतिविधि शामिल है। इस उदाहरण के जरिए छात्र कच्चे माल और दूसरे खर्चों का हिसाब लगाने, उत्पाद की कीमत तय करने और दिन के अंत में मुनाफे या नुकसान की गणना करने जैसी बातें समझ सकते हैं। इस तरह कारोबार को सिर्फ एक विचार के रूप में नहीं, बल्कि योजना बनाने, खर्च संभालने, ग्राहकों तक पहुंचने और नतीजों का आकलन करने की प्रक्रिया के रूप में पढ़ाया जाएगा।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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