डिजिटलाइजेशन के दौर में धोखाधड़ी की घटनाएं भी तेजी से बढ़ी हैं। यूपीआई से एक क्लिक में पैसा ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन फ्रॉड की भी कई घटनाएं सामने आती हैं। एक ऐसे ही मामले में एक महिला के खाते से 55 हजार रुपये निकाल लिए गए। महिला का खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में था। महिला ने बैंक को बताया कि उसने यूपीआई पिन नहीं डाला, फिर भी पैसे उसके अकाउंट से निकल गए।
एसबीआई ने महिला की एक न सुनी। फिर तेलंगाना राज्य उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग ने एसबीआई को आदेश दिया कि वह महिला को पैसे वापस करे। आयोग का यह फैसला डिजिटल बैंकिंग सेफ्टी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। कमिशन ने अपने आदेश में कहा कि यूपीआई पिन या अन्य सिक्यॉरिटी उपायों के उपयोग भर से यह तय नहीं हो जाता है कि खाताधारक ने पेमेंट अप्रूव किया था।
तेलंगाना की एक 44 वर्षीय महिला के एसबीआई खाते से यूपीआई के जरिए 55,000 रुपये निकल गए थे। महिला ने कहा कि उन्होंने कभी यह पेमेंट किया ही नहीं था, न ही उन्होंने किसी को इसकी अनुमति दी थी। महिला ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी से अपना बैंक डीटेल शेयर नहीं किया था।
उन्हें जब पता चला कि उनकी मर्जी के बिना उनके खाते से पैसे निकल गए तब उन्होंने नैशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज की। अगले दिन उन्होंने एसबीआई की शाखा में भी लिखित शिकायत की। बैंक ने शिकायत पत्र तो स्वीकार कर लिया, लेकिन पैसा नहीं लौटाया। तब महिला ने पुलिस में एफआईआर करवाई। फिर भी बैंक ने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया। अंत में महिला ने वकील की मदद से उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।
आयोग में मामले की सुनवाई के दौरान एसबीआई ने तर्क दिया कि पेमेंट यूपीआई पिन के उपयोग से किया गया था, जिसमें मोबाइल और सिम-बाइंडिंग सुरक्षा जांच भी शामिल थी। बैंक ने कहा कि इन सुरक्षा प्रक्रियाओं के बिना पेमेंट हो ही नहीं सकता है। इसलिए महिला ने या तो खुद से पेमेंट को अप्रूव किया होगा या उन्होंने किसी को अपनी गुप्त जानकारियां किसी से साझा की होंगी। बैंक ने ये भी कहा कि पीड़िता ने समय पर फर्जीवाड़े की शिकायत भी नहीं की थी।
राज्य उपभोक्ता आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला दिया कि यूपीआई पिन या किसी अन्य ऑथैंटिकेशन मेथड का उपयोग करना इस बात का पुख्ता सबूत नहीं है कि ग्राहक ने लेनदेन को मंजूरी दी थी, या उसने लापरवाही से संवेदनशील जानकारी साझा की थी। आयोग ने बैंक को उसके दायित्व की भी याद दिलाई कि एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में उसे उपभोक्ता की शिकायतों का अच्छी तरह समाधान करना चाहिए और कठोर सुरक्षा मानदंड अपनाना चाहिए।
आयोग ने एसबीआई की ओर से समय पर शिकायत नहीं करने के दावे की भी जांच की। उसने पाया कि घटना 3 नवंबर, 2022 को घटी थी और महिला ने 7 नवंबर को एसबीआई को लिखित शिकायत दी थी। चूंकि 6 नवंबर को रविवार की छुट्टी थी, इसलिए तीन कार्य दिवस के अंदर शिकायत करने के नियम का पालन हुआ था।
चूंकि बैंक समय पर शिकायत मिलने के बावजूद महिला को पैसा वापस नहीं कर सका और इसका भी पुख्ता प्रमाण नहीं है कि महिला ने ट्रांजैक्शन को अप्रूव किया था या उन्होंने बैंक डीटेल्स किसी से शेयर किया था, इसलिए आयोग ने एसबीआई को खराब सर्विस देने का दोषी ठहराया। आयोग ने इसी दोष के कारण एसबीआई को आदेश दिया कि वह महिला को फर्जीवाड़े के 55,000 रुपये के साथ-साथ 20,000 रुपये मुआवजा और 10,000 रुपये कानूनी लड़ाई लड़ने का खर्च जोड़कर कुल 85,000 रुपये पेमेंट करे।
टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।
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