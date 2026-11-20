डिजिटलाइजेशन के दौर में धोखाधड़ी की घटनाएं भी तेजी से बढ़ी हैं। यूपीआई से एक क्लिक में पैसा ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन फ्रॉड की भी कई घटनाएं सामने आती हैं। एक ऐसे ही मामले में एक महिला के खाते से 55 हजार रुपये निकाल लिए गए। महिला का खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में था। महिला ने बैंक को बताया कि उसने यूपीआई पिन नहीं डाला, फिर भी पैसे उसके अकाउंट से निकल गए।

बैंक ने नहीं सुनी तो उपभोक्ता आयोग पहुंची पीड़िता एसबीआई ने महिला की एक न सुनी। फिर तेलंगाना राज्य उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग ने एसबीआई को आदेश दिया कि वह महिला को पैसे वापस करे। आयोग का यह फैसला डिजिटल बैंकिंग सेफ्टी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। कमिशन ने अपने आदेश में कहा कि यूपीआई पिन या अन्य सिक्यॉरिटी उपायों के उपयोग भर से यह तय नहीं हो जाता है कि खाताधारक ने पेमेंट अप्रूव किया था।

महिला के SBI अकाउंट से निकल गए थे 55 हजार रुपये तेलंगाना की एक 44 वर्षीय महिला के एसबीआई खाते से यूपीआई के जरिए 55,000 रुपये निकल गए थे। महिला ने कहा कि उन्होंने कभी यह पेमेंट किया ही नहीं था, न ही उन्होंने किसी को इसकी अनुमति दी थी। महिला ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी से अपना बैंक डीटेल शेयर नहीं किया था।

उन्हें जब पता चला कि उनकी मर्जी के बिना उनके खाते से पैसे निकल गए तब उन्होंने नैशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज की। अगले दिन उन्होंने एसबीआई की शाखा में भी लिखित शिकायत की। बैंक ने शिकायत पत्र तो स्वीकार कर लिया, लेकिन पैसा नहीं लौटाया। तब महिला ने पुलिस में एफआईआर करवाई। फिर भी बैंक ने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया। अंत में महिला ने वकील की मदद से उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।

आयोग की सुनवाई में SBI ने महिला पर ही मढ़ा दोष आयोग में मामले की सुनवाई के दौरान एसबीआई ने तर्क दिया कि पेमेंट यूपीआई पिन के उपयोग से किया गया था, जिसमें मोबाइल और सिम-बाइंडिंग सुरक्षा जांच भी शामिल थी। बैंक ने कहा कि इन सुरक्षा प्रक्रियाओं के बिना पेमेंट हो ही नहीं सकता है। इसलिए महिला ने या तो खुद से पेमेंट को अप्रूव किया होगा या उन्होंने किसी को अपनी गुप्त जानकारियां किसी से साझा की होंगी। बैंक ने ये भी कहा कि पीड़िता ने समय पर फर्जीवाड़े की शिकायत भी नहीं की थी।

राज्य उपभोक्ता आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला दिया कि यूपीआई पिन या किसी अन्य ऑथैंटिकेशन मेथड का उपयोग करना इस बात का पुख्ता सबूत नहीं है कि ग्राहक ने लेनदेन को मंजूरी दी थी, या उसने लापरवाही से संवेदनशील जानकारी साझा की थी। आयोग ने बैंक को उसके दायित्व की भी याद दिलाई कि एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में उसे उपभोक्ता की शिकायतों का अच्छी तरह समाधान करना चाहिए और कठोर सुरक्षा मानदंड अपनाना चाहिए।

आयोग ने SBI को पाया दोषी, 85 हजार रुपये देने का आदेश आयोग ने एसबीआई की ओर से समय पर शिकायत नहीं करने के दावे की भी जांच की। उसने पाया कि घटना 3 नवंबर, 2022 को घटी थी और महिला ने 7 नवंबर को एसबीआई को लिखित शिकायत दी थी। चूंकि 6 नवंबर को रविवार की छुट्टी थी, इसलिए तीन कार्य दिवस के अंदर शिकायत करने के नियम का पालन हुआ था।