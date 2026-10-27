Contra Funds: जिसे कोई ना पूछे, उन शेयरों पर दांव लगाता है ये कॉन्ट्रा फंड, क्या आपको निवेश करना चाहिए?

MF Investment: म्यूचुअल फंड्स के सैकड़ों स्कीम्स हैं। इन स्कीम्स की अलग-अलग निवेश रणनीतियां होती हैं। कॉन्ट्रा फंड उन शेयरों पर दांव लगाता है जिन पर अभी बाजार की नजर नहीं गई हो और जिनमें कमजोरी आई तो हो लेकिन उतनी नहीं जितनी बाजार समझ रहा है। इसी तरह, कॉन्ट्रा फंड की नजर उन शेयरों पर भी रहती है जिनमें तेजी तो है, लेकिन उतनी नहीं जितनी की होनी चाहिए। यानी किसी ना किसी रूप में किसी हद तक उपेक्षित शेयरों पर दांव लगाना ही कॉन्ट्रा फंड की मूल रणनीति होती है।

इसी वजह से जब इक्विटी मार्केट्स नीचे हैं, कॉन्ट्रा फंड्स ने बेंचमार्क के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। चूंकि बाजार लगातार गिरावट के दौर से गुजर रहा है, इसलिए ICICI प्रूडेंशियल, बंधन और मोतीलाल ओसवाल जैसे फंड हाउस ने हाल ही में कॉन्ट्रा फंड्स लॉन्च किए हैं। ये फंड्स बाजार की दिशा बदलने पर फायदा उठा सकते हैं।

क्या आपको कॉन्ट्रा फंड्स में निवेश करना चाहिए? कॉन्ट्रा फंड में निवेश के लिए धैर्य बहुत चाहिए होता है क्योंकि फंड मैनेजर अभी नापसंद की जा रही जिन कंपनियों पर दांव लगाते हैं, उनके निखरने में एक से दो वर्ष का वक्त लग सकता है। इसलिए, कॉन्ट्रा फंड्स उन निवेशकों के लिए सही है जो तीन से पांच वर्ष तक निवेशित रह सकते हैं। ऐसे निवेशक जिन्हें निवेश के बाद लंबे वक्त तक कम रिटर्न या निगेटिव रिटर्न देखने से घबराहट न हो, उन्हें ही इस फंड को चुनना चाहिए। नए निवेशकों या जिन्हें पोर्टफोलियो में तुरंत-तुरंत अच्छा-खासा रिटर्न देखने की चाहत हो, कॉन्ट्रा फंड उनके लिए नहीं है।

कितना रिटर्न दे सकते हैं कॉन्ट्रा फंड्स? कॉन्ट्रा कैटेगरी फंड ने बीते तीन वर्षों में औसतन 12% की चक्रवृद्धि दर से रिटर्न दिया है जबकि लार्ज कैप फंड्स का औसत चक्रवृद्धि रिटर्न 9.3% तक ही सीमित रहा है। कॉन्ट्रा फंड की खासियत यह है कि इस कैटिगरी के फंड्स में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले ने 9.7% जबकि शानदार प्रदर्शन करने वाले ने 13.2% का रिटर्न दिया।

उधर, लार्ज कैप की बात करें तो इस कैटिगरी के टॉप परफॉर्मर ने 13% का रिटर्न दिया, लेकिन सबसे खराब प्रदर्शन 6.5% तक आ गिरा। इससे स्पष्ट होता है कि कॉन्ट्रा फंड से अच्छे रिटर्न की उम्मीद ज्यादा होती है। दरअसल, कॉन्ट्रा फंड छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कंपनी में निवेश कर सकते हैं, लेकिन लार्ज कैप फंड को तो सिर्फ बड़ी कंपनियों में ही निवेश करना होता है। जब शेयरों के चुनाव का दायरा सीमित से विशाल हो जाता है, तब अच्छे रिटर्न की गुंजाइश भी बढ़ जाती है।

क्या कॉन्ट्रा फंड रिस्की है? कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड में निवेश बहुत रिस्की होता है। कॉन्ट्रा फंड को अपनी कुल संपत्ति का 65% हिस्सा इक्विटी-लिंक्ड प्रॉडक्ट्स या इक्विटी डेरिवेटिव्स में ही लगाना होता है। तो सवाल है कि ज्यादा जोखिम वाले फंड में पैसा लगाएं ही क्यों? इसके कई कारण हैं। पहला, जब निवेशित शेयरों में तेजी लौटती है तब शानदार रिटर्न मिलता है। दूसरा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यह बेहतर साधन है। तीसरा, यह पोर्टफोलियो में डायवर्सिफिकेशन लाता है।

कॉन्ट्रा फंड से कमाई पर टैक्स देना होता है? कॉन्ट्रा म्यूचुल फंड से होने वाली कमाई पर टैक्स लगता है। अगर आपने म्यूचुअल फंड से 12 महीने में म्यूचुअल फंड को बेच दिया तो मिलने वाले रिटर्न पर 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) टैक्स देना होगा। अगर 12 महीने के बाद म्यूचुअल फंड बेचा तो रिटर्न पर 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स लगेगा।