Credit Card: दिवाली की शॉपिंग के बाद क्रेडिट कार्ड का भारी बिल? Minimum Due भरने की भूल न करें, समझिए 42% ब्याज का जाल

Credit Card Minimum Amount Due Trap: धनतेरस और दिवाली एकदम करीब आ गई है और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। खरीदारी के बाद नवंबर महीने में ज्यादातर नौकरीपेशा लोगों के पास क्रेडिट कार्ड का भारी भरकम बिल पहुंच चुका है। लेकिन, जब क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है, तो उसमें दो आंकड़े पहला टोटल अमाउंट ड्यू और दूसरा मिनिमम अमाउंट ड्यू देखने को मिलता है। बजट बिगड़ने के कारण कई कार्डधारक केवल 5 प्रतिशत का मिनिमम अमाउंट ड्यू भरकर निश्चिंत हो जाते हैं। अगर आप भी ऐसा करने की सोच रहे हैं, तो पहले नियम समझ लीजिए। यह छोटा सा फैसला आपको 42 प्रतिशत से ज्यादा के सालाना ब्याज के जाल में फंसा सकता है।
दरअसल, क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू केवल वह कम से कम रकम होती है, जिसे चुकाने पर बैंक लेट पेमेंट पेनल्टी नहीं लगाते और कार्ड ब्लॉक नहीं करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको बाकी रकम पर राहत मिल गई। जैसे ही आप केवल मिनिमम ड्यू भरते हैं, बकाया रकम पर पहले दिन से 3.5 से 3.75 प्रतिशत प्रति महीने की दर से फाइनेंस चार्ज लगना शुरू हो जाता है। सालाना आधार पर यह ब्याज दर 42 से 45 प्रतिशत तक बैठती है। इतना ही नहीं, इस ब्याज रकम पर सरकार का 18 प्रतिशत GST भी अलग से जोड़ती है।
मिनिमम ड्यू भरने का सबसे बड़ा छिपा हुआ झटका यह होता है कि आपका 45 से 50 दिनों का इंट्रेस्ट-फ्री ग्रेस पीरियड तुरंत खत्म हो जाता है। इसका मतलब है कि जब तक पूरा पुराना बकाया चुकता नहीं होता, तब तक आप कार्ड से जो भी नया खर्च करेंगे, उसपर पहले ही दिन से 42 प्रतिशत का भारी ब्याज लगना शुरू हो जाता है। इससे कर्ज का बोझ महीने-दर-महीने तेजी से बढ़ता जाता है।
1. बिल को EMI में बदलें: अगर पूरा बिल एक बार में भरना संभव न हो, तो बैंक ऐप पर जाकर तुरंत पूरे बकाये या बड़े खर्चों को 3 से 6 महीने की EMI में बदल लें। EMI पर आमतौर पर 14 से 18 प्रतिशत सालाना ब्याज लगता है, जो 42 प्रतिशत के मुकाबले काफी सस्ता पड़ता है।
2. बैलेंस ट्रांसफर का ऑप्शन: अगर आपके पास किसी दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो आप कम ब्याज या जीरो पर्सेंट प्रोमोशनल रेट पर बैलेंस ट्रांसफर की सुविधा ले सकते हैं।
3. इमरजेंसी फंड से भरें पूरा बिल: सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड फंड में रखे पैसे पर 3 से 7 प्रतिशत का रिटर्न मिलता है, जबकि क्रेडिट कार्ड पर आप 42 प्रतिशत का नुकसान उठा रहे होते हैं।
राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।
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