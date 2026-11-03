Credit Card: दिवाली की शॉपिंग के बाद क्रेडिट कार्ड का भारी बिल? Minimum Due भरने की भूल न करें, समझिए 42% ब्याज का जाल

Credit Card Minimum Amount Due Trap: धनतेरस और दिवाली एकदम करीब आ गई है और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। खरीदारी के बाद नवंबर महीने में ज्यादातर नौकरीपेशा लोगों के पास क्रेडिट कार्ड का भारी भरकम बिल पहुंच चुका है। लेकिन, जब क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है, तो उसमें दो आंकड़े पहला टोटल अमाउंट ड्यू और दूसरा मिनिमम अमाउंट ड्यू देखने को मिलता है। बजट बिगड़ने के कारण कई कार्डधारक केवल 5 प्रतिशत का मिनिमम अमाउंट ड्यू भरकर निश्चिंत हो जाते हैं। अगर आप भी ऐसा करने की सोच रहे हैं, तो पहले नियम समझ लीजिए। यह छोटा सा फैसला आपको 42 प्रतिशत से ज्यादा के सालाना ब्याज के जाल में फंसा सकता है।

मिनिमम अमाउंट ड्यू के क्या हैं नुकसान? दरअसल, क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू केवल वह कम से कम रकम होती है, जिसे चुकाने पर बैंक लेट पेमेंट पेनल्टी नहीं लगाते और कार्ड ब्लॉक नहीं करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको बाकी रकम पर राहत मिल गई। जैसे ही आप केवल मिनिमम ड्यू भरते हैं, बकाया रकम पर पहले दिन से 3.5 से 3.75 प्रतिशत प्रति महीने की दर से फाइनेंस चार्ज लगना शुरू हो जाता है। सालाना आधार पर यह ब्याज दर 42 से 45 प्रतिशत तक बैठती है। इतना ही नहीं, इस ब्याज रकम पर सरकार का 18 प्रतिशत GST भी अलग से जोड़ती है।

खत्म हो जाता है 45 से 50 दिनों का फ्री क्रेडिट पीरियड मिनिमम ड्यू भरने का सबसे बड़ा छिपा हुआ झटका यह होता है कि आपका 45 से 50 दिनों का इंट्रेस्ट-फ्री ग्रेस पीरियड तुरंत खत्म हो जाता है। इसका मतलब है कि जब तक पूरा पुराना बकाया चुकता नहीं होता, तब तक आप कार्ड से जो भी नया खर्च करेंगे, उसपर पहले ही दिन से 42 प्रतिशत का भारी ब्याज लगना शुरू हो जाता है। इससे कर्ज का बोझ महीने-दर-महीने तेजी से बढ़ता जाता है।

भारी बिल से निकलने के ये है 3 तरीके 1. बिल को EMI में बदलें: अगर पूरा बिल एक बार में भरना संभव न हो, तो बैंक ऐप पर जाकर तुरंत पूरे बकाये या बड़े खर्चों को 3 से 6 महीने की EMI में बदल लें। EMI पर आमतौर पर 14 से 18 प्रतिशत सालाना ब्याज लगता है, जो 42 प्रतिशत के मुकाबले काफी सस्ता पड़ता है।

2. बैलेंस ट्रांसफर का ऑप्शन: अगर आपके पास किसी दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो आप कम ब्याज या जीरो पर्सेंट प्रोमोशनल रेट पर बैलेंस ट्रांसफर की सुविधा ले सकते हैं।