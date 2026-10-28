DA Arrear Calculator 2026: महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी, किस कर्मचारी को कितना मिलेगा एरियर? यहां समझें पूरा कैलकुलेशन

दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता और राहत 3 प्रतिशत बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया है। नई दरें 1 जुलाई से लागू होंगी और जुलाई से अक्टूबर तक का चार महीने का एरियर भी मिलेगा।

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड28 Oct 2026, 06:19 PM IST
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सरकारी कर्मचारियों को कितना मिलेगा एरियर?
सरकारी कर्मचारियों को कितना मिलेगा एरियर?

DA Arrear Calculator 2026: दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 3 प्रतिशत DA/DR बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 63 प्रतिशत पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते का ऐलान करते हुए कहा कि नई दरें 1 जुलाई से लागू होंगी।

कितना बढ़ेगा एरियर?

केंद्र सरकार के ऐलान के बाद अब कर्मचारियों को 4 महीने यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का एरियर भी मिलेगा। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18000 है, तो उन्हें हर महीने 540 रुपये ज्यादा मिलेंगे। वहीं अगर चार महीने का एरियर भी जोड़ लिया जाए, तो आने वाली सैलरी में कर्मचारी को 2160 रुपये ज्यादा मिलने वाले हैं।

पे-लेवल के हिसाब से कितना मिलेगा DA एरियर?

पे-लेवलन्यूनतम बेसिक सैलरीहर महीने DA में बढ़ोतरी4 महीने का एरियर
लेवल 1 18,000 540 2,160
लेवल 2 19,900 597 2,388
लेवल 3 21,700 651 2,604
लेवल 4 25,500 765 3,060
लेवल 5 29,200 876 3,504
लेवल 6 35,400 1,062 4,248
लेवल 7 44,900 1,347 5,388
लेवल 8 47,600 1,428 5,712
लेवल 9 53,100 1,593 6,372
लेवल 10 56,100 1,683 6,732
लेवल 11 67,700 2,031 8,124
लेवल 12 78,800 2,364 9,456
लेवल 13 1,23,100 3,693 14,772
लेवल 13A 1,31,100 3,933 15,732
लेवल 14 1,44,200 4,326 17,304
लेवल 15 1,82,200 5,466 21,864
लेवल 16 2,05,400 6,162 24,648
लेवल 17 2,25,000 6,750 27,000
लेवल 18 2,50,000 7,500 30,000

केंद्र सरकार के इस फैसले से करीब 1.17 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए इसे 'दिवाली का तोहफा' बताया।आधिकारिक बयान के मुताबिक, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का फैसला एक जुलाई, 2026 से लागू होगा। इसका मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इसका लाभ जुलाई से मिलेगा।

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सरकार पर बढ़ा कितना लोड?

इस बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता उनके मूल वेतन के 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। इसी तरह, पेंशनभोगियों की महंगाई राहत भी मूल पेंशन के 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगी।महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना 10,016.10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। बता दें कि केंद्र सरकार हर साल दो बार महंगाई भत्ता बढ़ाती है। इससे पहले अप्रैल में DA बढ़ाया गया था। उस वक्त सरकार ने 2 प्रतिशत डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किया था, जिसके बाद महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत तक पहुंच गया था। उसके बाद आज डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है।

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Anuj Shrivastava

अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

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