DA Arrear Calculator 2026: महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी, किस कर्मचारी को कितना मिलेगा एरियर? यहां समझें पूरा कैलकुलेशन

DA Arrear Calculator 2026: दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 3 प्रतिशत DA/DR बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 63 प्रतिशत पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते का ऐलान करते हुए कहा कि नई दरें 1 जुलाई से लागू होंगी।
केंद्र सरकार के ऐलान के बाद अब कर्मचारियों को 4 महीने यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का एरियर भी मिलेगा। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18000 है, तो उन्हें हर महीने 540 रुपये ज्यादा मिलेंगे। वहीं अगर चार महीने का एरियर भी जोड़ लिया जाए, तो आने वाली सैलरी में कर्मचारी को 2160 रुपये ज्यादा मिलने वाले हैं।
|पे-लेवल
|न्यूनतम बेसिक सैलरी
|हर महीने DA में बढ़ोतरी
|4 महीने का एरियर
|लेवल 1
|₹18,000
|₹540
|₹2,160
|लेवल 2
|₹19,900
|₹597
|₹2,388
|लेवल 3
|₹21,700
|₹651
|₹2,604
|लेवल 4
|₹25,500
|₹765
|₹3,060
|लेवल 5
|₹29,200
|₹876
|₹3,504
|लेवल 6
|₹35,400
|₹1,062
|₹4,248
|लेवल 7
|₹44,900
|₹1,347
|₹5,388
|लेवल 8
|₹47,600
|₹1,428
|₹5,712
|लेवल 9
|₹53,100
|₹1,593
|₹6,372
|लेवल 10
|₹56,100
|₹1,683
|₹6,732
|लेवल 11
|₹67,700
|₹2,031
|₹8,124
|लेवल 12
|₹78,800
|₹2,364
|₹9,456
|लेवल 13
|₹1,23,100
|₹3,693
|₹14,772
|लेवल 13A
|₹1,31,100
|₹3,933
|₹15,732
|लेवल 14
|₹1,44,200
|₹4,326
|₹17,304
|लेवल 15
|₹1,82,200
|₹5,466
|₹21,864
|लेवल 16
|₹2,05,400
|₹6,162
|₹24,648
|लेवल 17
|₹2,25,000
|₹6,750
|₹27,000
|लेवल 18
|₹2,50,000
|₹7,500
|₹30,000
केंद्र सरकार के इस फैसले से करीब 1.17 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए इसे 'दिवाली का तोहफा' बताया।आधिकारिक बयान के मुताबिक, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का फैसला एक जुलाई, 2026 से लागू होगा। इसका मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इसका लाभ जुलाई से मिलेगा।
इस बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता उनके मूल वेतन के 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। इसी तरह, पेंशनभोगियों की महंगाई राहत भी मूल पेंशन के 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगी।महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना 10,016.10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। बता दें कि केंद्र सरकार हर साल दो बार महंगाई भत्ता बढ़ाती है। इससे पहले अप्रैल में DA बढ़ाया गया था। उस वक्त सरकार ने 2 प्रतिशत डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किया था, जिसके बाद महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत तक पहुंच गया था। उसके बाद आज डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.