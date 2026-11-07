DA Hike: दिवाली से पहले इन राज्यों के कर्मचारियों की जेब हुई गर्म! कहीं 5% तो कहीं 3% बढ़ा महंगाई भत्ता, देखें लिस्ट

Diwali DA-DR Hike: दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार के बाद अब कई राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत दी है। कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश ने हाल ही में डीए बढ़ाने का फैसला किया है। वहीं पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात समेत कई राज्यों में भी इस साल डीए में बढ़ोतरी की गई है।
कर्नाटक सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2.5% की बढ़ोतरी की है। इसके तहत, 2024 के संशोधित वेतनमान (Revised Pay Scales) के अनुसार वेतन पाने वालों के लिए DA/DR को 15.75% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है, जो 1 जुलाई 2026 से लागू होगा।
इस फैसले का फायदा राज्य सरकार के पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को भी मिलेगा। उनके लिए महंगाई राहत (DR) भी 15.75% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है।
अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भी कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली से पहले बड़ी राहत दी है। राज्य के सीएम पेमा खांडू ने डीए और डीआर में 3 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसके बाद महंगाई भत्ता 60 फीसीद से बढ़कर 63 फीसदी हो जाएगा। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी।
राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स के अलावा राज्य में तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों और प्रतिनियुक्ति पर आए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। जुलाई से अक्टूबर तक के चार महीने का बकाया नवंबर के वेतन और पेंशन के साथ नकद भुगतान के रूप में दिया जाएगा।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 4 नवंबर को राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 3% अतिरिक्त डीए की घोषणा की थी। इसके बाद राज्य में डीए की दर 50% से बढ़कर 53% हो गई है। राज्य सरकार के मुताबिक, इस फैसले से करीब 8 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। बढ़ा हुआ डीए नवंबर के वेतन के साथ दिया जाएगा। हालांकि, राज्य में जनवरी 2021 से सितंबर 2026 तक के लंबित डीए और डीआर बकाये का मुद्दा अभी भी अलग से बना हुआ है।
केंद्र सरकार ने भी 28 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 60% से बढ़कर 63% हो गया। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी है।
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान है। इसका मकसद महंगाई बढ़ने पर कर्मचारियों की वास्तविक आय को सुरक्षित रखना होता है। DA कर्मचारी के मूल वेतन (Basic Pay) का एक निश्चित प्रतिशत होता है और हर महीने वेतन के साथ दिया जाता है। यह पूरी तरह कर योग्य (Taxable) आय मानी जाती है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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