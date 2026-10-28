DA Hike 2026: क्या डीए बढ़ने से बदलेगा घर का बजट? जानें किराए, बिजली बिल और राशन पर कैसे मिलेगी राहत

केंद्र सरकार के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी के फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों की मासिक आमदनी में इजाफा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2026 से लागू मानी जाएगी।
सरकार के इस फैसले से 48.54 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68.71 लाख पेंशनधारक, यानी कुल 1.17 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी दी।
डीए बढ़ने से नौकरी कर रहे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी, जबकि पेंशनधारकों को महंगाई राहत बढ़ने से अतिरिक्त रकम मिलेगी। ऐसे में सवाल है कि हर महीने मिलने वाली यह अतिरिक्त रकम घर के बजट को संभालने में कितनी मदद कर सकती है।
डीए की बढ़ोतरी बेसिक सैलरी के आधार पर होती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो 60 प्रतिशत की दर से उसे 10,800 रुपये डीए मिलता था। दर बढ़कर 63 प्रतिशत होने पर डीए 11,340 रुपये हो जाएगा। यानी हर महीने 540 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। वहीं, 30,000 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को हर महीने 900 रुपये ज्यादा मिलेंगे। यह गणना 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी के आधार पर है।
मान लीजिए कि किसी कर्मचारी को डीए बढ़ने से हर महीने 900 रुपये अतिरिक्त मिलते हैं। वह इस रकम का इस्तेमाल घर के जरूरी खर्चों को संभालने में कर सकता है। उदाहरण के लिए, 400 रुपये बच्चों की स्कूल फीस के लिए, 250 रुपये राशन के लिए और 150 रुपये बिजली या पानी के बिल के लिए रखे जा सकते हैं। बाकी 100 रुपये छोटी-मोटी जरूरतों के लिए बचाए जा सकते हैं।
अगर किसी परिवार का किराया हर महीने बढ़ रहा है, तो अतिरिक्त रकम का इस्तेमाल किराए के खर्च में भी किया जा सकता है। हालांकि, 900 रुपये जैसी बढ़ोतरी से किराया पूरी तरह संभालना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह कुल खर्च का कुछ हिस्सा जरूर पूरा कर सकती है।
डीए बढ़ने का फायदा केवल मौजूदा खर्चों तक सीमित नहीं है। कर्मचारी अतिरिक्त रकम का कुछ हिस्सा बचत खाते, आवर्ती जमा (RD) या आपातकालीन फंड में रख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कर्मचारी हर महीने 500 रुपये बचाता है, तो एक साल में बिना ब्याज के 6,000 रुपये जमा हो जाएंगे।
पेंशनधारक भी बढ़ी हुई महंगाई राहत का इस्तेमाल दवाइयों, बिजली बिल, राशन और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने में कर सकते हैं। हालांकि, वास्तविक बढ़ोतरी बेसिक सैलरी या पात्र पेंशन पर निर्भर करेगी।
कुल मिलाकर, डीए और डीआर में बढ़ोतरी से मिलने वाली अतिरिक्त रकम परिवारों को बढ़ते खर्चों के बीच कुछ राहत दे सकती है। इसका सही फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि परिवार पहले जरूरी खर्चों का हिसाब बनाएं और फिर अतिरिक्त रकम का कुछ हिस्सा बचत के लिए अलग रखें।
(डिस्क्लेमर: ये सलाह सामान्य जानकारी के लिए दी गई है। कोई फैसला लेने से पहले विशेषज्ञ से बात करें। मिंट हिंदी किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं है।)
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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