DA Hike: त्रिपुरा सरकार ने कर्मचारियों के वेतन और पेंशन से जुड़े भत्तों में बड़ा बदलाव किया है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस बढ़ोतरी के बाद DA 44 प्रतिशत पहुंच गया है। इसके साथ ही नियमित सरकारी कर्मचारियों का मकान किराया भत्ता (HRA) भी 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।

यह बढ़ोतरी एक अक्टूबर 2026 से मानी जाएगी। इस फैसले से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आय में बढ़ोतरी होगी, लेकिन राज्य सरकार के राजस्व व्यय पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। राज्य के सीएम माणिक साहा के अनुसार, सिर्फ इस DA-DR बढ़ोतरी से राज्य के खजाने पर सालाना करीब 300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा।

DA-DR बढ़कर 44%, कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ त्रिपुरा सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA और DR में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इसके बाद महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दर 41 प्रतिशत से बढ़कर 44 प्रतिशत हो गई है। यह संशोधन 1 अक्टूबर 2026 से लागू है। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने 22 नवंबर को अगरतला में आयोजित एक कार्यक्रम में इस फैसले की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि इस साल राज्य सरकार ने DA और DR में कुल 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इसमें अप्रैल 2026 से लागू 5 प्रतिशत और अक्टूबर से लागू 3 प्रतिशत की वृद्धि शामिल है। इससे पहले अप्रैल में की गई 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी से 1,02,563 सरकारी कर्मचारियों और 81,019 पेंशनभोगियों को लाभ मिलने का अनुमान जताया गया था।

HRA भी 8% से बढ़ाकर 10% किया DA के अलावा त्रिपुरा सरकार ने नियमित कर्मचारियों के मकान किराया भत्ते में भी बदलाव किया गया है। HRA की दर मूल वेतन के 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दी गई है। हालांकि, इसके लिए अधिकतम 10,000 रुपये प्रति माह की सीमा रखी गई है। इस बदलाव का लाभ पात्र नियमित कर्मचारियों को मिलेगा।

2022 से अब तक 8% से 44% हुआ महंगाई भत्ता मुख्यमंत्री माणिक साहा के मुताबिक, जुलाई 2022 में त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों का DA 8 प्रतिशत था। इसके बाद अलग-अलग चरणों में इसमें 36 प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी की गई है। अब यह 44 प्रतिशत पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य अपने कर्मचारियों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ते के अंतर को कम करना है। उनके अनुसार, DA और DR में प्रत्येक 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी के लिए करीब 100 करोड़ रुपये की जरूरत होती है।

केंद्र और त्रिपुरा के कर्मचारियों के DA में कितना अंतर? केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए DA की दर 60 प्रतिशत बताई गई है, जबकि त्रिपुरा के कर्मचारियों को 44 प्रतिशत DA मिल रहा है। इस आधार पर दोनों के बीच 16 प्रतिशत अंकों का अंतर है। त्रिपुरा सरकार ने कहा है कि वह इस अंतर को धीरे-धीरे कम करने की कोशिश कर रही है। हालांकि, राज्य कर्मचारियों का DA केंद्र के बराबर कब पहुंचेगा, इस बारे में अभी कोई समय सीमा घोषित नहीं की गई है।

DA बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर ₹ 300 करोड़ का अतिरिक्त खर्च महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का सीधा असर राज्य सरकार के नियमित खर्च पर पड़ेगा। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस फैसले से सालाना करीब 300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आएगा। इससे पहले अप्रैल में घोषित 5 प्रतिशत DA-DR बढ़ोतरी के लिए करीब 500 करोड़ रुपये सालाना अतिरिक्त खर्च का अनुमान दिया गया था। यानी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वित्तीय राहत देने के साथ राज्य सरकार के वेतन और पेंशन संबंधी खर्च में भी वृद्धि हो रही है।

आठवें वेतन आयोग के तहत वेतन संशोधन पर भी विचार मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि इस विषय पर वित्त मंत्री प्रणजीत सिंह रॉय के साथ चर्चा हुई है। केंद्र की ओर से संशोधित वेतन संरचना लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ने के बाद राज्य सरकार भी इस दिशा में कदम उठाएगी।