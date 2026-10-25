DA Hike Announcement Date: क्या बुधवार को बढ़ेगा महंगाई भत्ता? दिवाली से पहले आ सकती है बढ़ी हुई सैलरी

Dearness Allowance Hike 2026: केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई से लंबित महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत में बढ़ोतरी का इंतजार है। 28 अक्टूबर को संभावित कैबिनेट बैठक में ऐलान की उम्मीद है। अनुमान है कि डीए 3-4 प्रतिशत बढ़कर 63-64 प्रतिशत हो सकता है।

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड25 Oct 2026, 12:53 PM IST
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क्या बुधवार को होगा DA बढ़ोतरी का ऐलान?
क्या बुधवार को होगा DA बढ़ोतरी का ऐलान? (AI generated image for representational purposes only)

8th Pay Commission Latest News: केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के साथ ही महंगाई भत्ते का बेसब्री से इंतजार है। दिवाली आने में बस चंद दिन बचे हैं, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से डीए की बढ़ोतरी का ऐलान नहीं हुआ है। वहीं केरल, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अब केंद्रीय कर्मचारियों का सब्र का बांध टूट रहा है।

कब बढ़ सकता है डीए?

दशहरा से पहले माना जा रहा था कि केंद्र सरकार दशहरा के पास महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। हालांकि दशहरा बीत गया और केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीद टूट गई। अब कर्मचारियों का इस बुधवार 28 अक्तूबर का इंतजार है। दरअसल बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हो सकती है। अगर बैठक हुई, तो माना जा रहा है कि इसमें डीए में बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है। डीए के साथ ही पेंशनभोगियों को DR में बढ़ोतरी का इंतजार है।

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कितना बढ़ सकता है DA?

केंद्र सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ता बढ़ाती है। अभी कर्मचारियों को जुलाई वाले DA बढ़ोतरी का इंतजार है। माना जा रहा है कि इस बार केंद्रीय कर्मचारियों को 3-4 फीसदी का डीए हाइक मिल सकता है। अगर डीए में 3 फीसदी का इजाफा होता है तो यह 63 फीसदी हो जाएगा। वहीं, 4 फीसदी बढ़ने पर यह 64 फीसदी हो जाएगा।

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किन-किन राज्यों ने किया DA बढ़ोतरी का ऐलान? देखें पूरी लिस्ट

राज्य/क्षेत्रDA/DR में बढ़ोतरीनई दरकब से लागू / भुगतान
हिमाचल प्रदेश5%45% से 50%अक्टूबर की सैलरी के साथ नवंबर में भुगतान
पंजाब8%42% से 50%1 सितंबर से लागू, अक्टूबर की सैलरी से भुगतान
केरल2 प्रतिशत अंक35% से 37%अक्टूबर की सैलरी के साथ नवंबर में भुगतान
तेलंगाना3.64% और 2.73% की दो किस्तेंअलग-अलग किस्तों के अनुसारअक्टूबर की सैलरी, 1 नवंबर को भुगतान
सिक्किम7वें वेतन आयोग के तहत 2 प्रतिशत अंक; 6वें के तहत 5 प्रतिशत अंक58% से 60%; 257% से 262%1 जनवरी 2026 से लागू
आंध्र प्रदेश2.73% और 1.82% की दो किस्तेंपहली किस्त के बाद 40.04%; दूसरी के बाद 41.86%जुलाई 2024 और जनवरी 2025 से लागू; बकाया 2027-28 में किस्तों में
बिहारवेतन आयोग के अनुसार अलग-अलग बढ़ोतरी7वें: 58% से 60%; 6वें: 257% से 262%; 5वें: 474% से 483%1 जनवरी से लागू
अरुणाचल प्रदेश2 प्रतिशत अंक58% से 60%1 जनवरी 2026 से लागू
असम2 प्रतिशत अंक58% से 60%मई में बढ़ोतरी का ऐलान
महाराष्ट्रDA बकाये के लिए 800 करोड़ मंजूर; रिटायर्ड AIS अधिकारियों के DR में 2% बढ़ोतरीबकाये के भुगतान की मंजूरीनवंबर-दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के बकाये के लिए
ओडिशा2 प्रतिशत अंक58% से 60%1 जनवरी से लागू
तमिलनाडु2 प्रतिशत अंकबढ़कर 60%1 जनवरी 2026 से लागू
उत्तर प्रदेश2 प्रतिशत अंक58% से 60%1 जनवरी से लागू
पश्चिम बंगालDA में 20% बढ़ोतरी का ऐलानसामान्य दर 38%; 5वें वेतन आयोग के तहत 223%अक्टूबर से लागू होने की घोषणा

About the Author

Anuj Shrivastava

अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

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